El Gobierno quitó beneficios a usuarios de countries en Neuquén y depurará casi un millón de solicitudes

La Secretaría de Energía incorporó al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación que detecta zonas de alta capacidad económica. Además, dará de baja registros de personas que nunca completaron el trámite o ingresaron datos incorrectos.

La medida amplía un mecanismo que ya funciona en el AMBA y Córdoba, donde se detectaron y rechazaron más de 17.000 solicitudes consideradas irregulares.

La Secretaría de Energía incorporó al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación utilizado para identificar usuarios que no cumplen con los criterios para acceder a los subsidios energéticos. A partir de esta herramienta, cerca de 500 usuarios de countries y barrios cerrados dejarán de recibir el beneficio , según la Disposición 11/26 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida amplía un mecanismo que ya funciona en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Córdoba. En esas jurisdicciones, el sistema permitió detectar y rechazar 17.843 solicitudes consideradas irregulares , correspondientes a residentes de zonas con capacidad económica suficiente para afrontar el costo de los servicios de electricidad y gas.

Para realizar la identificación, el organismo cruzó información sobre urbanizaciones cerradas, elaborada mediante imágenes satelitales y datos del Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-ODSA-UCA) , con los padrones aportados por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) , las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, además del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) .

De acuerdo con el mecanismo establecido, los usuarios y solicitantes que se encuentren dentro de las áreas identificadas mediante georreferenciación quedan categorizados automáticamente como “sin beneficio” . El sistema también permitió detectar casos de personas que intentaron reiteradamente acceder al subsidio. 1.508 números de documento realizaron entre dos y cinco intentos de inscripción desde julio de 2025 , aun cuando ya habían sido considerados no calificados en presentaciones anteriores.

La metodología utilizada se basa en Sistemas de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y registros de organismos reguladores y empresas prestadoras. De esta manera, la Secretaría de Energía busca identificar sectores que presentan capacidad contributiva y utilizar esa información tanto para impedir nuevas solicitudes como para retirar beneficios otorgados de manera indebida.

La incorporación del Gran Neuquén al esquema se suma a las medidas implementadas previamente en Puerto Madero, el AMBA y Córdoba.

La incorporación del Gran Neuquén al esquema se suma a las medidas implementadas previamente en Puerto Madero, el AMBA y Córdoba. El procedimiento tiene como antecedente el Decreto 943/25, mediante el cual se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y las disposiciones 1/25 y 6/25, que establecieron la metodología para el AMBA, Puerto Madero y Córdoba, respectivamente.

El Gobierno depurará casi un millón de solicitudes

En paralelo, la Secretaría de Energía dispuso la depuración de cerca de un millón de solicitudes de inscripción al beneficio energético que fueron iniciadas desde 2022 pero nunca llegaron a completarse o contenían información errónea. El organismo aclaró que esos registros no llegaron a convertirse en subsidios efectivos, por lo que la medida no implica retirar un beneficio vigente a quienes actualmente reciben asistencia.

Según explicó la Secretaría, una parte importante de las solicitudes corresponde a trámites abandonados o duplicados. La hipótesis oficial es que, en muchos casos, los usuarios realizaron posteriormente una nueva inscripción con la información corregida. La depuración apunta a ordenar y hacer más eficiente la base de datos del ReSEF.

Los titulares de esas solicitudes serán notificados mediante los datos que hayan registrado originalmente, a través de correo electrónico, la plataforma Mi Argentina y mensajes SMS. Desde el momento de la comunicación, tendrán 60 días corridos para completar o actualizar la información.

Una vez vencido ese plazo sin que se haya producido una actualización, la solicitud será dada de baja de manera automática. El esquema contempla una excepción para el GLP envasado, debido a que este servicio no cuenta con un punto de suministro físico que pueda vincularse con un domicilio.

Los usuarios que consideren que fueron excluidos incorrectamente, ya sea por el mecanismo de georreferenciación o por la depuración de registros, podrán solicitar una revisión mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Para ello deberán presentar documentación que respalde el reclamo. La Secretaría de Energía, además, prevé extender el sistema de georreferenciación al resto del país.