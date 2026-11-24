Las acciones del gigante tecnológico anticipan una corrección después de dispararse más del 31% por el regreso de Jensen Huang como CEO. Los futuros de Nueva York operan en rojo, mientras las bolsas asiáticas registraron fuertes ganancias y Europa retrocede ante la incertidumbre por las tasas de interés.

Los mercados operan con caídas en el comienzo de la jornada.

Los mercados internacionales operan este martes 24 de noviembre con resultados mixtos, después del fuerte repunte registrado en Wall Street durante la jornada anterior. Las acciones de Nvidia anticipan una caída superior al 5% en la preapertura , tras protagonizar una suba histórica del 31,48% el lunes, impulsada por la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

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La corrección del fabricante de semiconductores vuelve a poner en el centro de la escena la volatilidad del sector tecnológico, en un contexto en el que los inversores también evalúan las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y la rentabilidad de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

El retroceso de Nvidia coincide con una apertura negativa de -1,8% para los futuros de los principales índices estadounidenses. El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, lidera las pérdidas, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también muestran señales de debilidad.

Las acciones de Nvidia registraron el lunes una de las mayores subas de su historia bursátil, con un avance del 31,48% que llevó su cotización hasta los u$s165,05 por título, frente a los u$s125,53 del cierre anterior.

El movimiento permitió recuperar cerca de u$s950.000 millones de capitalización bursátil en una sola jornada, en medio del entusiasmo generado por el regreso de Jensen Huang a la conducción de la compañía. Sin embargo, este martes los títulos llegaron a retroceder un 5,06% durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street , con una cotización indicativa cercana a los u$s156,70.

La corrección representa una pérdida potencial de aproximadamente u$s200.000 millones de valor de mercado respecto del cierre del lunes, aunque las variaciones del premarket no necesariamente se trasladan a la rueda regular.

El consejo de administración de Nvidia anunció el lunes la restitución de Huang como presidente ejecutivo y miembro del directorio, luego de una serie de reuniones y consultas con funcionarios del Gobierno estadounidense. La decisión fue aprobada por unanimidad, según comunicó oficialmente la empresa. NVIDIA

No obstante, la reincorporación del ejecutivo no implica el cierre de las investigaciones relacionadas con una presunta operación de inteligencia extranjera de la que habría sido objetivo. La compañía mantiene bajo revisión cuestiones vinculadas con el cumplimiento normativo y la seguridad nacional.

Wall Street vuelve a caer y los inversores miran a la Fed

El mercado estadounidense enfrenta una jornada de toma de ganancias después del fuerte rebote del lunes, cuando el Nasdaq Composite avanzó 6,51%, el S&P 500 ganó 4,73% y el Dow Jones Industrial Average subió 3,01%.

Durante las operaciones previas a la apertura de este martes, los futuros del Nasdaq retrocedían alrededor de 1,1%, mientras que los del S&P 500 cedían 0,46% y los del Dow Jones bajaban 0,14%, según referencias difundidas por Reuters. Reuters

La atención también se concentra en la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal, prevista para diciembre. Los operadores descuentan una probabilidad cercana al 96% de que el banco central estadounidense aplique una suba de 25 puntos básicos, en un escenario marcado por las persistentes presiones inflacionarias.

Las expectativas de mayores tasas representan un factor de presión para las compañías tecnológicas, especialmente aquellas cuyas valuaciones dependen de fuertes proyecciones de crecimiento futuro.

En paralelo, los inversores mantienen dudas sobre el retorno económico de las grandes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, particularmente en centros de datos, semiconductores y capacidad de procesamiento.

Las bolsas asiáticas se dispararon impulsadas por Nvidia

A diferencia de lo ocurrido en los futuros estadounidenses, las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron con fuertes ganancias, impulsadas por el repunte tecnológico registrado el lunes en Wall Street. El índice de Taiwán lideró las subas con un avance del 9,04%, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó 6,17% y el Nikkei 225 de Japón aumentó 3,60%.

El optimismo también se trasladó a las empresas vinculadas con la fabricación de semiconductores y componentes tecnológicos. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) avanzó 9,85%, mientras que Foxconn ganó 8,05% y MediaTek escaló 9,91%.

El comportamiento de los mercados asiáticos reflejó el entusiasmo que había generado el regreso de Huang a Nvidia y la recuperación del interés por las compañías asociadas al desarrollo de inteligencia artificial.

El optimismo por Nvidia llegó con rezago a las bolsas asiáticas

Europa opera en rojo y las tasas vuelven a generar incertidumbre

En los mercados europeos, el escenario es diferente. Las principales bolsas retroceden después de las ganancias registradas durante la jornada anterior, mientras los inversores vuelven a concentrarse en las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

El índice paneuropeo Stoxx 600 cedía alrededor de 0,5%, después de haber avanzado 1,7% el lunes. En tanto, el DAX alemán retrocedía 1%, el CAC 40 francés perdía 0,1% y el FTSE 100 británico bajaba 0,3%.

La corrección europea responde a una combinación de toma de ganancias y cautela frente al escenario internacional, particularmente por la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Petróleo y oro: las materias primas también sienten la presión

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo muestran movimientos moderados después de las bajas de las últimas jornadas, en medio de las preocupaciones por un posible exceso de oferta mundial.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) operaba cerca de los u$s79,23 por barril, mientras que los inversores seguían de cerca las perspectivas de producción y consumo energético. A su vez, el Brent cotiza con una leve suba del 0,1% a u$s86 el barril.

Por su parte, el oro registraba una corrección tras el repunte del lunes. El metal precioso retrocedía alrededor de 0,4%, hasta los u$s3.622,50 por onza, presionado por las expectativas de un mayor endurecimiento monetario en Estados Unidos.

De cara a las próximas jornadas, la evolución de Nvidia, los datos de inflación estadounidense y las señales de la Fed serán determinantes para el comportamiento de Wall Street.

La semana tendrá además una particularidad: el jueves 26 de noviembre los mercados estadounidenses permanecerán cerrados por el Día de Acción de Gracias, mientras que el viernes 27 operarán con horario reducido.