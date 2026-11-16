Los descuentos de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de las petroleras permiten conseguir reintegros de hasta el 30% y topes de hasta $100.000. YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf concentran buena parte de los beneficios. Qué día conviene cargar, cómo pagar y cuáles son las condiciones de cada promoción.

Combustibles. Un relevamiento sobre 47 promociones, 18 bancos y 7 marcas de combustibles reúne beneficios de entidades financieras y billeteras virtuales.

Cargar nafta o gasoil puede representar un gasto importante para el presupuesto mensual, pero durante noviembre hay distintas promociones para combustibles que permiten reducir el costo en las estaciones de servicio. Los descuentos llegan hasta el 30% y, en algunos casos, los reintegros alcanzan los $100.000 por mes , aunque el ahorro efectivo depende del banco, el tipo de cuenta, la tarjeta utilizada, el día de la operación y los topes establecidos.

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Un relevamiento de promociones de Clash sobre 47 promociones, 18 bancos y 7 marcas de combustibles , difundido para noviembre de 2026, reúne beneficios de entidades financieras y billeteras virtuales en distintas petroleras. La oferta incluye descuentos en YPF, Shell, Axion Energy, Puma y Gulf, además de promociones de bancos que pueden utilizarse en varias marcas.

La clave para aprovecharlos es revisar las condiciones antes de salir a cargar: algunos beneficios se aplican únicamente a clientes con paquetes premium o cuentas sueldo; otros exigen pagar con MODO, una aplicación específica o una tarjeta determinada. También hay topes por operación, semana o mes, que pueden limitar el ahorro incluso cuando el porcentaje de descuento es elevado.

La red de YPF concentra promociones de bancos y billeteras, además de los beneficios propios de la App YPF y el programa ServiClub. Entre las alternativas bancarias informadas para noviembre se destacan:

A estas promociones se suman los descuentos propios de la aplicación. Entre los beneficios difundidos para noviembre aparecen el ahorro del 10% los lunes con Mastercard, con un tope de $6.000 por semana, y los descuentos por carga nocturna o autodespacho informados para socios de ServiClub. En este último caso, las condiciones pueden variar según el tipo de combustible y la modalidad de carga, por lo que conviene consultar la App YPF antes de realizar la operación.

Banco Columbia: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope es de $16.000 por cuenta y por mes.

Brubank: 10% los lunes para clientes del plan Ultra, con Visa de crédito o débito y un tope de $6.000 por día.

Banco Ciudad: 20% los domingos para clientes con cuenta sueldo, con Visa o Mastercard y mediante MODO. El tope mensual es de $20.000.

Banco Comafi: 20% los sábados para clientes Comafi Único, pagando con MODO, Visa Black o Mastercard Black. El tope es de $10.000 por semana.

Banco Patagonia: 20% los jueves para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum y un tope de $10.000 por cuenta y por mes.

Personal Pay: 10% los martes, con un tope de $5.000 por transacción y un máximo de dos operaciones. El beneficio se gestiona desde Personal Pay y App YPF.

Banco Hipotecario: 15% los martes para clientes Búho One, con un tope mensual de $8.000. Se informa el uso de MODO o Visa Débito.

ICBC: 15% los martes para clientes con cuenta sueldo, pagando con Visa o Mastercard de crédito mediante MODO. El tope es de $15.000 por cuenta y por mes.

Santander: 15% los jueves para clientes adheridos a Santander Sorpresa, con Visa de crédito o débito y a través de la App YPF. El tope informado es de $20.000 mensuales.

Banco Macro: 30% para clientes de cartera Selecta Nivel 4, con un tope de $90.000 por cuenta y por mes, pagando con MODO o Visa Crédito Black.

Banco Nación: 20% de ahorro los viernes, con un tope de $10.000 por cuenta y por semana. Se informa el uso de MODO y tarjetas Visa o Mastercard.

BBVA: 20% de reintegro todos los días para clientes del paquete Black+, con un tope de $100.000 por cuenta y por mes. La promoción está asociada a Visa Black. Las condiciones de pago deben verificarse en la aplicación y en los términos del banco.

Shell: reintegros con bancos, Shell Box y beneficios para clientes de programas asociados

En Shell también hay una combinación de descuentos bancarios y promociones propias de la marca. Los beneficios relevados para noviembre incluyen:

BBVA: 20% todos los días para clientes del paquete Black+, con Visa Black y un tope de $100.000 por cuenta y por mes.

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope informado es de $10.000 por cuenta y por semana.

Banco Patagonia: 20% los jueves para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum y un tope de $10.000 mensuales.

Banco Ciudad: 20% los domingos para clientes con cuenta sueldo, mediante Visa o Mastercard y MODO. El tope es de $20.000 por cuenta y por mes.

Banco Comafi: 20% los domingos para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. El tope es de $10.000 por semana.

Banco Supervielle: 10% los domingos con MODO y Visa Débito. El tope es de $10.000 por cuenta y por mes.

Banco Columbia: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope mensual es de $16.000.

La aplicación Shell Box también ofrece beneficios propios. Entre los informados para noviembre figura un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power, con un tope semanal de $5.000. La tarjeta 365 suma un 10% de lunes a viernes en V-Power, con un tope semanal de $5.000, y un 5% en nafta súper, con un límite de $2.000.

También hay beneficios asociados a Jumbo+ y Vea Ahorro: los jueves se informa un 10% de descuento en V-Power desde Shell Box, con la posibilidad de sumar un 5% adicional pagando con crédito Cencopay. Las condiciones y la acumulación de promociones deben verificarse en cada programa.

Axion Energy: descuentos con ON, Brubank, bancos y billeteras

Axion cuenta con promociones propias a través de ON, su programa de beneficios, y acuerdos con entidades financieras. Para noviembre se informan las siguientes alternativas:

BBVA: 20% todos los días para clientes Black+, con Visa Black y un tope de $100.000 por cuenta y por mes.

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de $10.000 por cuenta y por semana.

Banco Patagonia: 20% los jueves para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum y un tope de $10.000 mensuales.

Banco Ciudad: 20% los domingos para clientes con cuenta sueldo, pagando con Visa o Mastercard mediante MODO. El tope es de $20.000 por cuenta y por mes.

Brubank: 30% todos los días para clientes del plan Ultra, con Visa de crédito o débito. El tope es de $6.000 por día.

Banco Comafi: 20% los lunes para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. El tope es de $10.000 por semana.

Banco Columbia: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope es de $16.000 por cuenta y por mes.

Por su parte, el programa ON ofrece descuentos en combustibles Quantium y Quantium Diesel. El relevamiento de noviembre incluye un 10% los lunes y viernes, con topes mensuales que varían según el nivel del usuario: para nafta, entre $7.000 y $14.000; para diésel, se informa un límite quincenal de $7.000.

También se difundieron beneficios bancarios adicionales: Galicia ofrece descuentos los lunes para clientes Éminent y para el resto de sus usuarios mediante MODO; Macro informa rebajas los miércoles, con porcentajes superiores para clientes Selecta; Santander tiene promociones los jueves para clientes Select; y Banco del Sol ofrece un beneficio los jueves pagando con débito. Los porcentajes y topes pueden variar según el segmento y el canal de pago, por lo que es necesario consultar las condiciones particulares de cada entidad.

Puma Energy: promociones con Puma Pris y descuentos bancarios

En las estaciones Puma, los beneficios se distribuyen entre el programa Puma Pris y los acuerdos con bancos y billeteras. Para noviembre se informan las siguientes promociones:

BBVA: 20% todos los días para clientes Black+, con Visa Black y un tope de $100.000 por cuenta y por mes.

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope es de $10.000 por cuenta y por semana.

Banco Patagonia: 20% los jueves para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum y un tope de $10.000 por mes.

Banco Comafi: 20% los viernes para clientes Comafi Único, con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. El tope es de $10.000 por semana.

Banco Columbia: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope mensual es de $16.000.

Además, Puma cuenta con su programa de beneficios Puma Pris. Entre las promociones difundidas para noviembre figura un 10% los miércoles en nafta súper, Max Premium e Ion Diesel, pagando mediante la aplicación y QR. Los litros cargados también permiten acumular créditos para utilizar en futuras compras.

Gulf: descuentos con Mercado Pago, Naranja X y bancos

Gulf ofrece una combinación de beneficios bancarios y promociones de billeteras virtuales. Para noviembre se destacan:

BBVA: 20% todos los días para clientes Black+, con Visa Black y un tope de $100.000 por cuenta y por mes.

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de $10.000 por cuenta y por semana.

Banco Patagonia: 20% los jueves para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum y un tope mensual de $10.000.

Banco Columbia: 20% los viernes pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. El tope es de $16.000 por cuenta y por mes.

Naranja X: 10% los sábados y domingos con tarjeta de crédito, con un tope de $3.000 por transacción.

Mercado Pago: 10% los martes y jueves pagando desde la aplicación, con un tope de $7.000 por cuenta y por mes. La compra mínima informada es de $40.000.

Qué tener en cuenta antes de cargar combustible

Los descuentos más altos no necesariamente son los que generan el mayor ahorro final. Un reintegro del 30% con un tope diario de $6.000 puede resultar menos conveniente que una promoción de menor porcentaje con un límite mensual más alto, dependiendo del monto de la carga y de la frecuencia con la que se utiliza el vehículo.

También es importante distinguir entre el descuento directo y el reintegro posterior. En algunos casos, el beneficio se acredita en la cuenta bancaria o billetera después de la compra; en otros, se aplica al pagar desde la aplicación de la petrolera. El usuario debe comprobar qué medio de pago está habilitado, si la promoción exige una cuenta sueldo o un paquete específico y si existe un monto mínimo de compra.

Las promociones pueden tener restricciones por estación adherida, tipo de combustible, cupos, horarios y acumulación con otros beneficios. Por eso, antes de cargar, conviene revisar los términos y condiciones de la aplicación de la petrolera, del banco o de la billetera que se vaya a utilizar.