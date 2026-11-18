Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal comparó la evolución del precio de la nafta súper de YPF con un escenario hipotético en el que los combustibles hubieran acompañado la cotización del Brent. Al 31 de octubre, la brecha alcanzaba el 27%. El organismo planteó dos escenarios para los próximos meses: qué pasaría si el crudo vuelve a los u$s90 o si cae hasta los u$s70.

La continuidad dependerá de la evolución del barril de petróleo Brent y de la decisión de YPF sobre cómo administrar la diferencia entre los ingresos que obtuvo con los precios vigentes.

El esquema de amortiguación de precios -bautizado buffer- que implementó YPF para evitar trasladar de manera inmediata a los surtidores las fuertes subas internacionales del petróleo acumula más de siete meses y empieza a dejar una brecha significativa entre el valor que pagan los consumidores argentinos y el que habría resultado de acompañar la evolución del crudo. La pregunta que aparece ahora es cuánto tiempo puede sostenerse ese mecanismo y qué margen existe para una eventual baja de los combustibles.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), publicado el 18 de noviembre, puso números a esa diferencia y planteó dos escenarios que permiten dimensionar el futuro del denominado buffer: si el Brent retrocede y se estabiliza entre u$s88 y u$s90 por barril , dejarían de generarse nuevas diferencias entre el precio local y el valor teórico; si, en cambio, cae hasta los u$s70 , el amortiguador todavía sería necesario para compensar las diferencias acumuladas y, una vez recuperadas, podría abrirse la posibilidad de una reducción del 20% en el precio local, siempre que las demás variables permanezcan constantes.

El trabajo, titulado El amortiguador del precio de la nafta de YPF. Un análisis económico simple de sus principales implicancias, no busca evaluar la conveniencia regulatoria del mecanismo ni formular recomendaciones de política económica. Su objetivo es comparar cuánto costó efectivamente la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires entre abril y octubre de 2026 y cuánto habría costado si su evolución hubiera seguido la trayectoria del barril Brent.

La conclusión principal es que el esquema permitió contener los aumentos locales durante buena parte del período, pero también generó una diferencia importante respecto del precio que habría resultado de trasladar el movimiento internacional del petróleo. Al cierre de octubre, esa brecha ya era del 27%.

YPF anunció el mecanismo el 2 de abril de 2026 , en medio de una escalada del precio internacional del petróleo vinculada con un conflicto geopolítico. La compañía estableció que absorbería durante un plazo inicial de 45 días los aumentos del crudo, evitando trasladarlos de manera inmediata al precio de los combustibles en las estaciones de servicio.

La lógica del esquema era que, cuando el petróleo bajara, los precios locales no acompañarían necesariamente esa reducción. De esa manera, la empresa podría recuperar gradualmente la facturación que había resignado durante la etapa de subas internacionales, al mantener los valores en los surtidores relativamente estables.

El 13 de mayo, YPF extendió el mecanismo con un incremento promedio del 1% en el precio local de la nafta. En CABA, el litro pasó de $1.999 a $2.034. El 26 de mayo, la compañía volvió a prorrogarlo por otros 30 días adicionales.

La iniciativa fue concebida como una herramienta para desacoplar transitoriamente los precios internos de las fluctuaciones externas. Sin embargo, la duración del esquema y la magnitud de la brecha acumulada dependen de una variable que YPF no controla: la cotización internacional del petróleo.

La brecha llegó al 27% en octubre

Para medir el efecto del amortiguador, el IARAF construyó un precio contrafáctico: calculó cuánto habría costado la nafta súper de YPF si su valor en dólares hubiera evolucionado al mismo ritmo que el barril Brent desde el comienzo del esquema.

El análisis tomó como referencia un precio inicial de u$s88 por barril, asociado al valor del petróleo sobre el que se había formado el precio local al inicio del amortiguador. Para el cálculo utilizó los precios de surtidor de YPF en CABA, la cotización diaria del Brent publicada por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el tipo de cambio mayorista del Banco Central, correspondiente a la Comunicación A 3500.

Los resultados muestran que el precio de la nafta súper de YPF en CABA pasó de $1.566 por litro el 1 de enero a $2.090 el 31 de octubre, una suba acumulada del 33,5%. La mayor parte del incremento se concentró en marzo. Durante la primera etapa del buffer, el precio se movió en una franja de entre $1.999 y $2.037 por litro.

El petróleo, en cambio, tuvo un recorrido mucho más volátil. El Brent comenzó el año en u$s61,35 por barril, llegó a u$s71,32 el 27 de febrero y alcanzó un máximo de u$s138,21 el 7 de abril, en plena escalada del conflicto internacional. Luego retrocedió hasta un mínimo de u$s68,53 el 2 de julio, pero volvió a subir y cerró octubre con una cotización de u$s120,15, según el último dato utilizado por el informe.

La comparación diaria arroja un resultado contundente: durante 171 de los 214 días analizados, el precio contrafáctico de la nafta fue superior al valor efectivamente cobrado en las estaciones de servicio de YPF.

En términos de dólares, el litro de nafta súper pasó de u$s1,43 el 1 de abril a u$s1,37 el 31 de octubre. En el escenario hipotético, en cambio, habría alcanzado los u$s1,88 por litro. Así, al cierre del período, el precio efectivo se encontraba un 27% por debajo del valor que habría tenido si hubiera acompañado la evolución internacional del petróleo.

La brecha no se mantuvo constante durante los siete meses. Hubo momentos en los que el precio local se acercó al valor teórico e incluso algunos días en los que lo superó. Eso ocurrió principalmente en junio, julio y algunos días de agosto, cuando el Brent se ubicó por debajo de los u$s88 que el IARAF tomó como referencia inicial. Pero la recuperación posterior del crudo volvió a ampliar la diferencia.

Dos escenarios para saber cuánto puede durar

La parte más relevante del informe aparece en las proyecciones condicionadas que plantea para los próximos meses. El IARAF identifica dos posibles trayectorias del petróleo y sus consecuencias sobre el mecanismo de YPF.

Primer escenario: el Brent vuelve a los u$s88-u$s90. Si el precio internacional baja y se mantiene en ese rango, dejarían de generarse nuevas diferencias entre el precio efectivo de la nafta y el valor contrafáctico. En otras palabras, el esquema dejaría de acumular una brecha adicional, aunque todavía quedaría por resolver qué hacer con la diferencia de facturación que se haya acumulado durante los meses anteriores.

Ese escenario no implica automáticamente que los combustibles puedan bajar. La empresa todavía debería definir cómo recuperar o compensar la diferencia generada durante el período en que absorbió las subas internacionales. El informe no cuantifica ese saldo acumulado ni establece un plazo para su recuperación.

Segundo escenario: el Brent cae hasta los u$s70. En ese caso, el amortiguador seguiría siendo necesario para compensar las diferencias de facturación acumuladas. Una vez que esa recuperación se concrete, el precio local podría bajar un 20%, siempre bajo el supuesto de que las demás variables permanezcan constantes.

La diferencia entre ambos escenarios es importante. Si el petróleo vuelve a ubicarse cerca del valor de referencia inicial, el mecanismo dejaría de generar nuevas brechas, pero no desaparecería necesariamente el compromiso de recuperar lo que se resignó antes. Si el Brent cae hasta los u$s70, en cambio, el informe contempla una etapa adicional de compensación y luego una eventual reducción del precio de la nafta.

El precio del petróleo será determinante

El estudio del IARAF deja en claro que no existe una fecha cierta para el final económico del buffer. Su continuidad dependerá de la evolución del Brent y de la decisión de YPF sobre cómo administrar la diferencia entre los ingresos que obtuvo con los precios vigentes y los que habría registrado bajo un traslado pleno de las variaciones internacionales.

La brecha del 27% registrada al 31 de octubre permite dimensionar el efecto del mecanismo, pero no debe interpretarse como una deuda contable de YPF ni como un monto de pérdidas efectivamente determinado por el informe. Se trata de una comparación hipotética construida a partir de la evolución del petróleo, bajo el supuesto de que el precio local de la nafta habría seguido el mismo movimiento porcentual.

El propio IARAF advierte que el comportamiento del precio internacional durante los próximos meses será determinante, tanto para definir cuánto tiempo deberá sostenerse el amortiguador como para evaluar si existe margen para una reducción de los precios locales.

La incógnita, entonces, no es solamente cuándo YPF dejará de amortiguar las subas del petróleo, sino también cómo administrará la diferencia acumulada. Si el Brent vuelve a la zona de los u$s90, el esquema podría dejar de sumar nuevas brechas. Si retrocede hasta los u$s70, el informe identifica un margen potencial para una baja del 20% de la nafta, aunque recién después de compensar las diferencias anteriores.