La excandidata de Juntos ya despliega un plan económico propio y rechaza el callejón sin salida que le ofrecen los hermanos Milei para 2027.

"Hace tiempo que no quiere ser vicepresidenta" . Desde la mesa chica de Patricia Bullrich confirman el estado de ánimo político de la senadora. Cada vez más alejada del proyecto de Javier Milei , la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza emite gestos de autonomía cada vez más tangibles e insiste con estar capacitada para ser candidata presidencial.

Esta semana se publicará en redes sociales una nueva entrevista donde Bullrich insiste en que está preparada para ser presidenta . Admite que su declaración es "atemporal" para que no se mezcle con la coyuntura pero insiste con un mensaje perturbador para la Casa Rosada. En especial, desde que dejó trascender que no está dispuesta a aceptar la propuesta de acompañar a Milei en la fórmula presidencial del 2027 como candidata a vicepresidenta.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado todavía no lo admitió en público. Un anuncio que tendría un alto costo para el Gobierno luego de un viernes negro en el que el riesgo país superó los 1000 puntos, el dólar oficial rompió el techo de los 1600 pesos. A ese escenario complejo para los mercados se suma el inminente ingreso de la economía en un escenario formal de recesión.

Bullrich no quiere convertirse en Victoria Villarruel. Una vice sin poder real, marginada del Gobierno, estigmatizada como traidora y blanco constante de las críticas de la Casa Rosada. "Si Milei gana la reelección, como va a ser su último mandato, el 11 de diciembre se abre la carrera por su sucesión en 2031" , razona un diputado nacional del staff bullrichista que apareció en la foto del equipo de la excandidata presidencial de Juntos que disparó la furia de los hermanos Milei. En la Casa Rosada se interpretó esa imagen como "un mensaje cuasi mafioso", según relató a este medio un integrante de la mesa política que conduce Karina Milei.

Bullich había publicado en junio un video musicalizado con el tango "Se dice de mí" en el que aparecía frente a un laberinto con tres salidas: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno . Ninguna de las tres le hacía gracia a los hermanos Milei, en especial a Karina, a quien no le gusta que le marquen la cancha en los planes electorales. De esas tres puertas, Bullrich ya habría cerrado dos: la Ciudad de Buenos Aires y ahora la vicepresidencial. Queda la tercera.

"En realidad le quedan dos opciones, puede seguir también como senadora", aclaran desde el bullrichismo. El desgaste de la relación Milie-Bullrich viene de hace rato. En mayo, la senadora le exigió a Manuel Adorni que presentara de inmediato su declaración jurada en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Fue la primera voz del oficialismo en reclamar públicamente que transparentara su situación.

Las rebeliones de Patricia Bullrich

Luego, cuando el Gobierno decidió retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por su parentezco con un periodista crítico del Gobierno, Bullrich anunció que ejercería su derecho a la objeción de conciencia. Puso a disposición del Presidente su renuncia a la jefatura del bloque y en el recinto se abstuvo, mientras el oficialismo votaba en contra por orden de Karina. El Senado terminó aprobando 74 pliegos, incluido el de Michelli, en un revés para la Casa Rosada.

El septiembre, el choque fue por el Presupuesto 2027. El proyecto incluía la derogación de gran parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y Bullrich sostuvo que no estaba al tanto y que los ministros mentían al decir lo contrario. Lo planteó como un problema de funcionamiento de la mesa política: "No me tomen de tonta", reclamó, y pidió una mesa donde las cosas realmente se discutan. El Gobierno terminó cediendo ante los aliados y modificando el recorte.

Después vino el plan económico. La semana pasada insistió al reclamar “cambios económicos” que impliquen “refuerzos en cada familia” . Un mensaje que ya había instalado durante una disertación en la Universidad de San Andrés al afirmar: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.

Ruido en La Libertad Avanza

La semana pasada, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un video en el que manifestó que las pymes "tienen voluntad de invertir y de crecer" pero que hacen falta reducir trabas que lo impiden. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", expresó.

La senadora habló en el encuentro “El País que se viene”, organizado por “Somos Pyme” en La Rural, donde le reclamó indirectamente a Nación que acelere la devolución de los saldos a favor que acumulan las compañías. Además, pidió actualizar los mínimos de retenciones y eliminar las percepciones que representan una carga adicional para el sector productivo.

Frente a ese escenario, la Casa Rosada ya le busca reemplazo en la fórmula 2027. La senadora neuquina Nadia Márquez hizo público su deseo de acompañar a Milei y aclaró que la decisión final será del Presidente. Otros nombres que circulan son los de Martín Menem y Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano ya aparecía meses atrás como la alternativa si Bullrich seguía con su política de diferenciación interna. La lógica, además, parece clara: los nombres que se barajan salen de las filas libertarias y funcionarían más como gestos para ratificar a los propios que para ampliar la coalición.