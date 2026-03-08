Proveedores mineros salieron al mundo: debut en PDAC y el desafío de alcanzar estándares internacionales

Empresas de logística, catering, tecnología, servicios industriales, indumentaria técnica y asesoramiento legal participaron en la convención minera más grande del mundo y coincidieron en un diagnóstico: el país despierta interés inversor

Enviado especial a Toronto, Canadá.- La participación argentina en la convención minera más importante del mundo, la PDAC 2026 , no solo estuvo marcada por la presencia de grandes proyectos, autoridades nacionales, gobernadores y funcionarios provinciales. También fue el escenario donde numerosos proveedores locales buscaron posicionarse frente a inversores y compañías globales, con el desafío de competir en una industria que exige estándares internacionales cada vez más altos.

Muchos de ellos desembarcaron por primera vez en Toronto de la mano de PromArgentina , la agencia nacional de promoción de inversiones, que contó con su propio stand en la feria y desde donde se realizaron varias de las entrevistas con Energy Report . Allí coincidieron ejecutivos de empresas de logística, catering, construcción, tecnología, servicios industriales y asesoramiento legal que ven en la minería una oportunidad histórica para escalar sus negocios.

El diagnóstico general es optimista: la Argentina vuelve a aparecer en el radar global. Pero también coinciden en que el desafío para el entramado de proveedores será invertir, profesionalizar procesos, certificar estándares y trabajar de manera colaborativa para poder responder a proyectos que, en algunos casos, aspiran a convertirse en los mayores desarrollos cupríferos del mundo.

Martín Ossa es CEO y fundador de Caterwest , empresa sanjuanina con más de tres décadas de trayectoria en servicios para la minería. Para él, esta edición de PDAC mostró un cambio de clima claro hacia Argentina. “ Esta es la décima vez que vengo y es impresionante cómo cambió el ambiente. Veo otro ánimo y un apetito por Argentina muy marcado ”, afirmó.

Según explicó, en el stand argentino muchos inversores se acercaron a consultar por el clima de negocios, la estabilidad y los cambios regulatorios. “ El inversor está informado de lo que pasa en Argentina y ahora estamos en la inversa: estamos atrayendo inversiones ”, sostuvo.

Desde la mirada de los proveedores, Ossa cree que la clave será prepararse con estándares globales y asumir riesgos empresariales. “Nosotros orgullosamente somos proveedores locales con estándares de clase mundial”, señaló.

Y agregó: “Ser proveedor minero es salir permanentemente de la zona de confort. Si pretendés esperar el tsunami de buenas noticias que se viene sin invertir ni prepararte, es probable que no lo puedas surfear”.

Martín Ossa, de Caterwest.

Agustín Osuna (SGL Transporte)

Agustín Osuna es gerente de SGL Transporte, compañía logística del grupo Beraldi especializada en operaciones mineras en el NOA. Con una flota de 40 camiones y bases en Salta, Rosario y Buenos Aires, la empresa opera principalmente en proyectos de litio en Catamarca, Salta y Jujuy.

En su primera participación en PDAC, Osuna se sorprendió por la magnitud del evento y por el interés global en el país. “Me llamó mucho la atención el tamaño de la feria y ver que Argentina hoy está en el foco del mundo minero”, afirmó. “Hay empresas de Estados Unidos, Canadá y Australia mirando qué está haciendo el país y eso abre una oportunidad enorme”.

Para responder a los proyectos que vienen, el ejecutivo cree que los proveedores deberán invertir y cambiar su mentalidad competitiva. “Nos estamos preparando invirtiendo en tecnología, equipamiento y capacitación en seguridad para conducción en alta montaña”, explicó. Pero también destacó otro cambio necesario: “Los proveedores argentinos tenemos que dejar de lado peleas internas y empezar a aliarnos, porque el trabajo que viene va a ser enorme”.

Diego Cons y Verónica Pengue (Inquinat)

Diego Cons y Verónica Pengue representan a Inquinat, empresa con casi 50 años de experiencia en tratamiento de agua, efluentes y productos químicos industriales, con operaciones en Argentina, Chile y Uruguay.

Para Cons, PDAC dejó una señal clara sobre el momento que vive el país. “La convocatoria del Argentina Day fue muy importante y refleja la expectativa de que la minería finalmente se materialice como una política de Estado”, afirmó.

Desde la mirada tecnológica, Pengue destacó la brecha que todavía existe respecto de los desarrollos internacionales. “En la feria vimos avances tecnológicos que todavía no han llegado a la Argentina y que seguramente se incorporarán con los nuevos proyectos”, explicó. Ambos coinciden en que la capacitación y la competitividad serán claves: “El desafío es aggiornarse tecnológicamente y mejorar los costos para poder competir a nivel internacional”.

Francisco Santiago (Prosegur)

Francisco Santiago lidera la vertical de minería y oil & gas de Prosegur, compañía global de seguridad que está incorporando cada vez más tecnología en sus servicios para operaciones mineras.

Tras cuatro participaciones en PDAC, Santiago observa un cambio claro en el rol de la innovación. “La tecnología está teniendo un lugar cada vez más importante dentro de la minería”, explicó. Sistemas de cámaras, radares, control de accesos e integración digital de datos son algunas de las herramientas que hoy se utilizan para mejorar la seguridad en los proyectos.

Para el ejecutivo, la clave para los proveedores argentinos será alinearse con los nuevos estándares que exige la industria. “Las mineras están levantando cada vez más los niveles de exigencia y los proveedores tenemos que enfocarnos mucho en los procesos y en la calidad”, sostuvo.

PDAC reúne a un público cada vez mayor de más de 27 000 asistentes de más de 125 países para disfrutar de su programación educativa, eventos de networking, oportunidades de negocio y diversión.

Santiago Lufft (Milicic)

Santiago Lufft integra el área de desarrollo de negocios de Milicic, empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en obras civiles y movimientos de suelo, que hoy tiene a la minería como uno de sus principales motores de crecimiento.

Con más de 2.500 empleados y una flota de equipos pesados que incluye camiones fuera de ruta de más de 100 toneladas, la compañía busca posicionarse para los grandes proyectos que se vienen. “La minería representa cerca del 50% de nuestra facturación y vemos que el próximo salto de crecimiento va a venir por ese lado”, explicó.

Sobre PDAC, Lufft destacó la oportunidad de networking que ofrece la convención. “Es fantástico poder reunir en un mismo lugar a mineras, proveedores e inversores de todo el mundo”, señaló. Y agregó: “Desde afuera se percibe un optimismo creciente hacia Argentina y cada paso que genera seguridad ayuda a que los grandes proyectos se desarrollen”.

Perla Arancibia (Yard Sport)

Perla Arancibia representa a Yard Sport, empresa especializada en indumentaria para frío extremo utilizada en operaciones mineras de alta montaña.

La compañía llegó a PDAC a partir de un programa impulsado por Cancillería para promover exportaciones de proveedores mineros. “La idea fue reunir empresas que ya tienen experiencia en minería para llevar ese conocimiento al mundo”, explicó.

En Toronto, Arancibia percibió un fuerte interés por el país. “Hay mucho interés por Argentina: empresas mineras, constructoras y desarrolladoras quieren venir a instalarse”, afirmó. Para competir globalmente, la empresa apuesta a las certificaciones: “Estamos certificando muchas normas porque para competir afuera hay que demostrar calidad y cumplimiento de estándares”.

Julio Javier Pechín (Forestal Pico)

El ingeniero Julio Javier Pechín es director de Forestal Pico, compañía industrial dedicada a la fabricación de bolas de molienda para minería, con capacidad de producción de 52.000 toneladas anuales y exportaciones a varios países de la región.

En su primera experiencia en PDAC, el empresario valoró especialmente la generación de contactos. “No se puede no estar acá. Es una oportunidad enorme para abrir mercados”, afirmó.

Pechín también se refirió al desafío de competir con productores asiáticos. “No es fácil competir con China, pero es posible”, sostuvo. “Nuestro diferencial es la cercanía, la rapidez de respuesta y la calidad certificada con normas internacionales”.

Jorge González (Alumetal)

Jorge González representa a Alumetal, empresa sanjuanina con más de 50 años de trayectoria en materiales y soluciones para la construcción.

Su llegada a PDAC tuvo como objetivo explorar oportunidades vinculadas al crecimiento minero de la provincia. “La estructura productiva de San Juan cambió en los últimos años y eso nos motiva a buscar nuevas oportunidades”, explicó.

Para González, el desafío será reinventarse frente a un mercado cada vez más exigente. “La minería plantea desafíos muy importantes y obliga a ofrecer cada vez más valor agregado en los servicios”, sostuvo.

Agustín Osuna, de SGL Transportes, dialoga con Diego Cons y Verónica Pengues, de Inquinat, en el stand de PromArgentina en PDAC 2026.

Matías Baglietto (Mintech y Pirca)

Matías Baglietto es fundador de Mintech Argentina y Pirca, empresas que desarrollan soluciones tecnológicas y refugios de seguridad para minería subterránea.

Para el empresario, la participación argentina en PDAC marcó un cambio de etapa. “Creo que fue una feria donde Argentina fue protagonista y eso antes no pasaba”, afirmó.

Baglietto sostuvo que el crecimiento de la minería obligará a los proveedores a elevar su nivel de profesionalización. “Las certificaciones y la calidad son fundamentales para poder competir”, señaló. “Tenemos el escenario para desarrollarlo en Argentina y después salir a competir en el mundo”.

Camila Salcedo (Rodríguez y Gregorio Asoc.)

Camila Salcedo es abogada del estudio Rodríguez y Gregorio, firma especializada en derecho minero, ambiental y corporativo con más de dos décadas de trayectoria.

Desde su mirada jurídica, PDAC mostró un cambio en la percepción internacional sobre el país. “Cuando hablábamos de Argentina en las reuniones había una apertura muy diferente a la de otros años”, afirmó.

Salcedo explicó que muchas empresas proveedoras consultan cómo ingresar a la industria minera. “Lo primero que deben hacer es una revisión interna: situación societaria, balances, cumplimiento fiscal y políticas de compliance”, señaló. Y agregó: “Las mineras exigen estándares internacionales y una fuerte vinculación con las comunidades locales”.

El desafío: profesionalizar la cadena de proveedores

Más allá de las diferencias sectoriales, el mensaje que dejaron los empresarios argentinos en Toronto fue coincidente: la oportunidad está abierta, pero exige preparación.

Capacitación técnica, inversión en tecnología, certificaciones internacionales, cumplimiento normativo y cooperación entre empresas aparecen como los pilares para que el ecosistema de proveedores pueda acompañar la expansión de proyectos de cobre, litio y oro que se proyectan en el país.

En un contexto donde la minería argentina busca posicionarse como uno de los grandes polos de inversión global, la capacidad de su cadena de suministro para alcanzar estándares internacionales será un factor clave para transformar ese potencial en desarrollo económico real.