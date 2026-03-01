PDAC 2026 en Toronto: avanzada argentina por inversiones, sorpresa por Irán y alerta por nuevas reglas mineras

Funcionarios y empresarios llegan a Toronto para participar de la mayor cumbre minera del mundo en un contexto marcado por nuevas señales regulatorias, proyectos bajo el RIGI y la antesala de la Argentina Week en Nueva York. Una sorpresa sacudió el tablero internacional.

En el centro de Toronto todas las miradas se las lleva la Torre CN, de mas de 500 metros de altura, y la más alta del mundo durante más de 30 años hasta 2009.

TORONTO (enviado especial).– Bajo un cielo celeste, con las calles autopistas completamente nevadas y temperaturas bajo cero, la ciudad de los rascacielos y del hockey sobre hielo vuelve a convertirse en el epicentro global de la minería. Del 1 al 4 de marzo , la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) reúne a gobiernos, compañías e inversores en el Metro Toronto Convention Centre , y este año la Argentina llega con una delegación numerosa y un mensaje claro: atraer capital para transformar su potencial geológico en producción.

Será, además, la primera cobertura en terreno de Energy Report en la cumbre minera más importante del planeta, siguiendo de cerca paneles, reuniones y conversaciones donde se empieza a delinear el futuro del sector.

Toronto es una vibrante metrópolis caracterizada por su diversidad cultural, donde se hablan más de 180 idiomas, un perfil urbano icónico dominado por la Torre CN de 553 metros de altura y una mezcla dinámica de barrios históricos y modernos a orillas del lago Ontario. Por las intensas nevadas de último fin de semana, hoy se la ve de blanco radiante bajo el sol. Pero además, se la percibe exultante con el inicio de la expo minera. Se calcula que más de 30.000 personas desfilarán estos días por el MTCC.

La Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) posee 8.200 miembros en todo el mundo. Es una de las asociaciones de la industria minera más grandes del mundo.

PDAC abrió sus puertas por primera vez en 1932 y con el tiempo se convirtió en la cita anual obligada de los negocios mineros. En esta edición, el evento predilecto de la industria contará con más de 1300 expositores y 700 ponentes.

PDAC Toronto Canadá PDAC reúne a un público cada vez mayor de más de 27 000 asistentes de más de 125 países para disfrutar de su programación educativa, eventos de networking, oportunidades de negocio y diversión.

Sorpresa en Canadá: incursión militar en Irán ya genera incertidumbre

Horas antes que PDAC abra sus puertas la agenda internacional sufrió otro simbronazo con las operaciones militares de EEUU e israel en Irán y las consecuencias de esa incursión ya sienten en Canadá. Primero por la incertidumbre que generan en los mercados este tipo de avanzadass estadounidenses -ya pasó con Venezuela-, y segundo porque muchos analistas ya se preguntan cuánto durará esta escalada violenta en Medio Oriente que ya dejó 200 muertos y cuál será el próximo objetivo de EEUU.

Un empresario criollo del rubro logística minera que detecta síntomas y sabe leer a la perfección el termómetro internacional del sector lo resumió así: "Los inversores suelen refugiarse en activos considerados seguros, como el oro, que históricamente se fortalece en contextos de tensión geopolítica y riesgo inflacionario. El problema es la presión alcista sobre los precios del petróleo y el gas, lo que se traduce en un aumento de la inflación global", dijo a este cronista en medio de escala aérea por Miami.

Es que el conflicto bélico en Irán tiene un impacto económico global porque se desarrolla en una de las zonas con mayor concentración de hidrocarburos del mundo y en un punto clave del comercio energético: el Estrecho de Ormuz. Encontes -sostiene el ávido empresario sanjuanino-, este encarecimiento reduce el poder adquisitivo de los consumidores y deteriora la competitividad de las economías al elevar los costos energéticos, y eso pega en sectores dependientes del combustible, como el transporte y la industria.

iran petroleo Depositphotos

"Al subir los costos de producción y logística, las empresas trasladan parte de ese incremento al consumidor, amplificando las presiones inflacionarias y afectando el crecimiento económico. Pero para que ese impacto llegue a la minería, falta, hay que esperar", comentó con cierta preocupación.

Argentinos en PDAC 2026: qué dice el paper que circula entre inversores

La presencia argentina en PDAC 2026 se produce en un momento clave: tras la firma del acuedo con Estados Unidos por suministro de minerales críticos, la media sanción en el Senado a la adecuación de la ley de Glaciares y la presentación y aprobación de decenas adhesiones al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya muestra impacto concreto: más de u$s26.000 millones comprometidos y proyectos mineros por miles de millones en carpeta.

Los últimos dos aprobados fueron la ampliación de la mina de oro Veladero en San Juan por u$s380 millones y el desarrollo de Diablillos, otro proyecto de oro en Salta y Catamarca, que prevé invertir u$s760 millones. "En conjunto, estos proyectos generarán en San Juan, Salta y Catamarca más de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por u$s750 millones por año", afirmó Luis Caputo al anunciar las dos adhesiones por X.

El país cuenta con 310 proyectos metalíferos, pero por ahora solo 26 están en producción, lo que explica la urgencia por captar financiamiento. El año pasado se expotaron más de u$s6.000 millones en productos mineros, lo marcó un récord histórico, principalmente logrado por la suba de precios del oro y la plata. El nuevo desafio que se planteará en Canadá será conseguir más financiamiento para construcción de minas y la infraestructura necesarias para duplicar ese monto en los próximos años.

En la previa de la PDAC, Energy Report accedió a un paper que circula entre ejecutivos y fondos internacionales donde se traza con claridad qué vienen a buscar los inversores a Canadá respecto de la Argentina: proyectos vinculados a la transición energética, con escala, calidad geológica y marcos de riesgo controlables. El informe sostiene que la minería dejó de verse como un negocio cíclico para convertirse en “infraestructura habilitante” de la electrificación global, y que los capitales priorizan activos capaces de combinar recursos de clase mundial con disciplina financiera y previsibilidad regulatoria.

Sobre la percepción de la Argentina, el reporte describe un interés creciente pero condicionado. Señala que el país es leído como “una oportunidad relevante pero condicionada”, en función de su potencial en litio y cobre y su posible rol como proveedor estratégico en las próximas décadas. Los inversores observan especialmente la calidad del recurso, la solidez contractual, la relación con provincias y comunidades y la estrategia ESG, al tiempo que mantienen cautela por la “memoria de volatilidad macro y regulatoria” que aún pesa en la evaluación de riesgo.

argentina eeuu mineria comercio

El documento reservado concluye que el capital internacional ve en la minería argentina una ventana de oportunidad significativa, siempre que se consoliden reglas estables y estándares ambientales y de gobernanza alineados con el mercado global. Bajo escenarios favorables, incluso se proyecta que las exportaciones mineras podrían multiplicarse en la próxima década (u$s30.000 millones en una década), reflejando el potencial del país para captar financiamiento y convertirse en un actor relevante en las cadenas de suministro de minerales críticos.

En esta línea se expresó Michael Meding, Gerente General del proyecto de cobre Los Azules de San Juan y vicepresidente de McEwen Copper. Tras participar durante tres jornadas en la BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference en Hollywood (Florida), Mike destacó el fuerte interés del mercado en Argentina tras mantener más de 30 reuniones individuales con inversores institucionales y analistas junto a Rob McEwen y Stefan Spears. “El capital serio busca proyectos serios de cobre", sentenció Meding, y -obvio- dio como ejemplo Los Azules, uno de los mayores yacimientos sin desarrollar del mundo, con 35.700 millones de libras de recursos, y poco común dentro de su grupo de comparables por su nivel de reducción de riesgos.

Argentina podría podrucir el 21% del cobre sudamericano

En este marco, Argentina se perfila como uno de los protagonistas del mapa cuprífero sudamericano en las próximas décadas: según el estudio de GEM Mining Consulting que recibió este cronista, el país podría concentrar hasta el 21% de la producción regional de cobre hacia 2050, un pronóstico que coincide con la visión de la industria local.

Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estiman que el desarrollo de proyectos de cobre y litio podría duplicar el empleo minero, pasando de unos 100.000 puestos actuales -entre directos e indirectos- a 200.000 e incluso superar los 250.000 en los próximos años. Por CAEM vinieron a PDAC su presidente Roberto Cacciola y la secretaria ejecutiva, Alejandra Cardona.

El informe elaborado por Catalina López, ingeniera especialista de GEM, analizó 115 proyectos globales previstos entre 2022 y 2050 (43 en Sudamérica), destaca que, aunque la región tiene menos iniciativas que el resto del mundo, su producción proyectada es similar gracias a la mayor ley de cobre de los yacimientos, lo que le otorga ventajas en eficiencia y escala.

En ese escenario, Argentina aparece con cinco desarrollos estratégicos -El Pachón, Vicuña (Josemaría más Filo del Sol), Los Azules, MARA (y Alumbrera) y Taca Taca- que entrarían en producción entre 2027 y 2050 y podrían posicionar al país como un nuevo polo global del cobre, desafiando el liderazgo histórico de Chile y Perú. Pero no será fácil.

"Argentina necesita formar expertos en minería de cobre, siguiendo el ejemplo de sus vecinos; un marco regulatorio sólido para garantizar una explotación minera segura, sostenible y responsable, tanto ambiental como socialmente, y más atracción de inversiones: para captar capital extranjero y tecnologías avanzadas será clave para financiar los proyectos", sintetizó.

Agenda PDAC 2026: apertura, financiamiento y minerales críticos

PDAC 2026 comenzará con la ceremonia inaugural a cargo de la presidenta de la convención, Karen Reesy, y el Foro de Sostenibilidad, donde se abordará el abastecimiento responsable de minerales. “La PDAC 2026 se celebra en un contexto de creciente competencia global para asegurar los minerales que sustentan las economías modernas”, declaró Karen Rees antes de la apertura, y agregó: “En un momento de creciente demanda, la convención es el punto de encuentro de los líderes para impulsar proyectos, fortalecer alianzas y definir el futuro de la industria”.

Entre los ejes centrales sobresalen los paneles sobre financiamiento del próximo ciclo minero, acceso al capital en un contexto global volátil y la seguridad de suministro de minerales críticos, clave para la transición energética. También habrá sesiones técnicas sobre digitalización, inteligencia artificial aplicada a la minería, innovación operativa y recuperación de minerales estratégicos, reflejando cómo la tecnología redefine la competitividad del sector.

PDAC 2026 Toronto Canadá Cita minera obligada. En PDAC habrá 13 áreas programáticas con sesiones, cursos y paneles. Presentadores de primer nivel y expertos en la materia generan diálogos, comparten perspectivas, casos prácticos e investigaciones.

La agenda de PDAC 2026 también incluye espacios estratégicos para la promoción de proyectos y el contacto con inversores, como el Metals Investor Forum, el Corporate Presentation Forum y encuentros de matchmaking entre empresas y fondos. Consultores y proveedores argentinos se anotaron en la mayor cantidad de rondas de negocios posible, deseosos de sumarse a la cadena de valor internacional, con mejoras en sus procesos y eficiencia en su trabajos.

En paralelo, los eventos de networking -Latam Connections, Argentina Cocktail Night, Andean Mining Night y Canada Night Final- funcionarán como ámbitos clave para negociaciones informales entre compañías, bancos y gobiernos.

En la zona de exhibición, grandes mineras y proveedores tecnológicos compartirán espacio con delegaciones oficiales. Entre las empresas presentes se destacan BHP, Rio Tinto, Newmont, Teck, Wheaton Precious Metals, AngloGold Ashanti y Zijin Mining, además de compañías con operaciones_toggle en Argentina y América Latina.

Argentina Day: visión, inversiones y política sectorial

El Argentina Day será uno de los ejes de la participación nacional y contará con una nutrida lista de referentes del sector público y privado. La apertura estará encabezada por la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, junto al embajador canadiense en Argentina, Stewart Ross Wheeler, con Laura Yorghanjian como maestra de ceremonias.

El panel “Argentina: The Next Frontier for Critical Minerals Investment” reunirá a Daniel González, Luis Lucero y Diego Sucalesca, con la moderación de Colin McClelland, para exponer sobre el panorama macroeconómico, la estrategia sectorial y las oportunidades de inversión.

Salta Minería PDAC Canadá 2024.jpg

En el bloque “Industry Insights: Investing and Operating in Argentina”, moderado por Guillaume Légaré, participarán ejecutivos de compañías y del sistema financiero internacional como Geoff Streeton (Eramet), Anne Edwards (Glencore), Matt Greene (Goldman Sachs) y Ron Hochstein (Vicuña Corp.), quienes analizarán riesgos, financiamiento y competitividad.

A su vez, el enfoque federal estará presente en los paneles “Where Mining Happens: Argentina’s Provincial Approach”, con la participación de Alejandra Cardona como moderadora y referentes provinciales como Rubén Dusso, José Ignacio Lupión, Ricardo Quintela, Carlos Sadir, Juan Pablo Perea, Hebe Casado, Claudio Vidal y Alberto Weretilneck, quienes expondrán sobre marcos regulatorios, infraestructura y desarrollo territorial.

También se desarrollará el Canada–Argentina Workshop sobre gobernanza y competitividad, además de mesas sobre regulación y desarrollo provincial, con el objetivo de mostrar avances institucionales y marcos de previsibilidad.

Las provincias en el ranking Fraser

El último informe del Fraser Institute volvió a mostrar un mapa minero argentino con marcadas diferencias entre jurisdicciones. San Juan se consolidó como la provincia mejor posicionada del país con 76,94 puntos y el puesto 18 a nivel global, seguida por Santa Cruz, que alcanzó 74,34 puntos y el lugar 21.

Más atrás se ubicaron Mendoza en el puesto 56 (53,06 puntos), Neuquén en el 62 (49,29 puntos) y Chubut en el 63 (47,03 puntos), reflejando una brecha significativa entre las jurisdicciones con mayor tradición minera y aquellas con desafíos pendientes en competitividad. Esta edición marca la reaparición de Mendoza en el ranking luego de tres años de ausencia.

PDAC 2025 Canadá Argentina Day Mendoza hará en Canadá una gran apuesta para atraer inversiones para desarrollar principalmente sus proyectos de cobre, pero también para instalar el Hub financiero en Cuyo.

En el índice Fraser de percepción de políticas públicas (Policy Perception Index), que mide variables como estabilidad jurídica, régimen tributario, tiempos de permisos e infraestructura, Mendoza obtuvo 46,94 puntos, reingresando al radar comparativo de inversores tras la larga ausencia aunque todavía con margen para mejorar su atractivo. Mendoza hará en Canadá una gran apuesta por desarrollar principalmente sus proyectos de cobre.

Antesala de la Argentina Week 2026 en Nueva York

El viaje a Toronto es solo la primera escala. Una semana después, la agenda continuará en Nueva York con la Argentina Week, donde el presidente Javier Milei y gran parte de su gabiente encabezará un programa orientado a inversiones en energía, minería y tecnología.

El encuentro incluirá un discurso del mandatario, presentaciones de ministros y un bloque específico sobre minería titulado “Unlocking Argentina’s Mining Frontier”, con la participación de CEOs globales y autoridades económicas. También habrá paneles sobre geopolítica, inteligencia artificial y financiamiento, además de reuniones con bancos y fondos internacionales.

Toronto Canadá PDAC En invierno en Toronto las temperaturas pueden llegar hasta -14 grados bajo cero, pero con un día soleado.

La presencia argentina en PDAC 2026 busca transmitir un mensaje de alineamiento entre política económica, regulación y oportunidades de negocio. Con proyectos de cobre, litio y oro en distintas etapas, el desafío será transformar el interés inversor en decisiones concretas de financiamiento.

En las calles heladas y soledas de Toronto, la delegación argentina llega con la convicción de que el momento del país en el mapa minero global está en construcción. Y aunque el termómetro marque varios grados bajo cero, en los pasillos del centro de convenciones se anticipa un clima mucho más cálido: el de las negociaciones, las expectativas y la búsqueda de capital para la próxima década minera.