Diego Sucalesca, de PromArgentina: "Hay que despojar a la minería de prejuicios"

E presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, resaltó la necesidad de articular un trabajo estratégico público-privado para potenciar la minería como motor de empleo, desarrollo económico e inversión.

Enviado especial a Toronto, Canadá.– En el marco de la segunda jornada de PDAC 2026 , el presidente ejecutivo de PromArgentina , Diego Sucalesca , destacó la importancia de articular un trabajo estratégico entre el sector público y privado para fortalecer el posicionamiento de la actividad minera como generadora de empleo, desarrollo económico y atracción de inversiones en el país.

Sucalesca puso a disposición de las autoridades provinciales, ejecutivos de compañías mineras y diplomáticos los recursos de PromArgentina para promover un diálogo más efectivo con la ciudadanía y mejorar la percepción sobre la minería, considerando que, según un informe de opinión pública, siete de cada diez argentinos declaran tener poco o ningún conocimiento sobre la industria. “Es importante difundir mensajes precisos en torno al desarrollo de la actividad minera en Argentina para despojarla de los prejuicios que, muchas veces infundados, tiene la ciudadanía sobre ella” , señaló Sucalesca durante el encuentro en Toronto.

El objetivo del encuentro fue intercambiar visiones sobre marcos regulatorios, condiciones de inversión y oportunidades de desarrollo de proyectos mineros en Argentina. Durante la reunión, se estableció un diálogo directo y estratégico entre autoridades provinciales y el ecosistema financiero minero internacional, con el fin de fortalecer el posicionamiento institucional y facilitar vínculos de inversión potenciales.

Entre los participantes se destacaron los gobernadores de Jujuy , Carlos Sadir, y de Río Negro , Alberto Weretilneck; la vicegobernadora de Mendoza , Hebe Casado; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , Roberto Cacciola; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea , el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) , Ignacio Lamothe, le ministro de Producción de Salta, José Lupión , el embajador de Canadá en Argentina, Stewart Ross Wheeler , y el consultor Ernesto Cusianovich , entre otros.

Sucalesca recordó la larga trayectoria de trabajo conjunto entre PromArgentina y la CAEM, centrada en la participación de empresas del sector en ferias nacionales e internacionales, rondas de negocios y la promoción del comercio exterior. “Con la puesta en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), profundizamos nuestra colaboración para promover proyectos de inversión en Argentina ”, agregó.

En el segundo día de actividades de PDAC, Sucalesca participó del panel “Argentina: The Next Frontier for Critical Minerals Investment”, junto a Lucero y Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, ante una audiencia de más de 500 personas. Durante su exposición, destacó el rol de PromArgentina en la promoción de inversiones mineras y la importancia de transmitir un mensaje claro sobre el potencial del país.

image

Para Sucalesca, la presencia de la agencia en eventos internacionales como PDAC refleja el respaldo político y estratégico del gobierno nacional a la promoción de inversiones. “Para nosotros es realmente increíble estar aquí en un día como hoy, con una sala llena de personas interesadas en lo que está ocurriendo en Argentina”, aseguró.

Sucalesca destacó que la agencia pasó en julio de 2024 a depender de la Secretaría General de la Presidencia, lo que implica “poner, justamente, en un lugar estratégico lo que es la promoción para la atracción de inversiones y el comercio internacional en el gobierno nacional”. Según el director, este cambio no fue solo administrativo, sino una decisión política de “poner en el centro de la gestión la promoción”, lo que permite trabajar “de manera coordinada y transversal” con otras áreas del gobierno.

En línea con esta estrategia, PromArgentina renovó su identidad y su nombre para reflejar mejor su misión: “Impulsar activamente la promoción de los negocios internacionales desde Argentina en todo el mundo”. Además, la agencia ha intensificado su participación en ferias internacionales, lanzó la plataforma Invest Argentina para vincular proyectos estratégicos con financiamiento privado y reactivó el Doing Business, brindando información precisa sobre el marco económico y regulatorio del país.

“Tenemos una cantidad de servicios integrales, personalizados y profesionalizados para todos aquellos que están interesados en Argentina, en el marco de políticas públicas concretas que tienen apoyo político y resultados concretos”, concluyó Sucalesca.