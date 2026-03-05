La disparidad sectorial se extiende a energía y minería: vuelan petróleo y litio, pero caen gas y oro + Seguir en









El Índice de Producción Industrial minero volvió a arrojar variaciones positivas. Sin embargo, en su interior se observan diferentes dinámicas.

La extracción de petróleo explica el grueso del incremento en el IPI minero.

La heterogeneidad sectorial es una característica distintiva de la dinámica de la actividad económica desde que Javier Milei es presidente. Incluso en el sector energético-minero, que es uno de los ganadores del "modelo", se verifica una importante disparidad en su interior.

Este jueves el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) minero trepó 5,4% interanual en enero. De este modo, desde abril de 2021 que el indicador viene arrojando variaciones positivas de manera ininterrumpida.

image No obstante, no todas las divisiones que componen el IPI muestran un mismo comportamiento. Debido a su incidencia, el crecimiento en la extracción de petróleo explicó en el comienzo del año la mayor parte de la suba general, con un avance del 16,7% versus el mismo mes de 2025. Por el contrario, la extracción de gas natural tuvo su cuarta caída en los últimos cinco meses (-5%).

Cae la producción de minerales metalíferos, mientras sube la de minerales no metalíferos En paralelo, la división de minerales metalíferos tuvo una contracción anual del 12,4%. Esto se explicó esencialmente por un derrumbe del 17,3% en la producción de oro y plata.

Asimismo, los minerales no metalíferos crecieron 19,2% contra enero del año pasado. Aquí resaltaron buenas performances en insumos para la construcción, como yeso o arena, mientras que también hubo un fuerte aumento en la extracción de sal.

Por su parte, el carbonato de litio pegó un salto anual del 50,3%, el más alto en seis meses. El INDEC informó una producción de 11.876 toneladas, la segunda más alta desde que hay registros, detrás del dato de diciembre último.

