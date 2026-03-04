Pluspetrol destinará u$s1 millón a becas educativas en Neuquén + Seguir en









Por tercer año consecutivo, la operadora ratifica su apoyo al programa "Gregorio Álvarez". La inversión forma parte de un plan social integral de u$s4,2 millones para 2026, con foco en Añelo y Rincón de los Sauces.

Imagen de la firma del convenio entre directivos de Pluspetrol y autoridades del Gobierno de la Provincia del Neuquén.

En el marco de su estrategia de sustentabilidad y vinculación con la comunidad, Pluspetrol anunció un nuevo aporte de u$s1.000.000 destinado al programa de becas "Gregorio Álvarez" en la provincia de Neuquén. Este convenio, firmado este miércoles, representa la continuidad del acompañamiento de la compañía a la iniciativa educativa provincial por tercer año seguido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La inversión busca fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes neuquinos en el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el superior. Con este desembolso, la empresa busca consolidar su rol como actor clave no solo en la producción hidrocarburífera de la cuenca, sino también en el desarrollo de capital humano local.

Educación y desarrollo sostenible El aporte de la operadora se canalizará a través del programa provincial que asiste a estudiantes con necesidades económicas acreditadas. Las becas están diseñadas para cubrir gastos críticos como matrícula, materiales de estudio y transporte, facilitando la formación en institutos terciarios y universidades.

Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol, destacó la importancia de la iniciativa: “El desarrollo sostenible comienza con educación. Por eso, decidimos acompañar por tercer año consecutivo las Becas ‘Gregorio Álvarez’, ya que estamos convencidos de que invertir en la formación de los jóvenes neuquinos es invertir en el futuro de la provincia”.

Plan de inversión social 2026: u$s4,2 millones El millón de dólares destinado a las becas es solo una parte del presupuesto que Pluspetrol ha asignado para su plan de Responsabilidad Social (RSE) en Neuquén durante este ejercicio. En total, la compañía invertirá u$s4,2 millones en proyectos de impacto comunitario.

Dentro de este esquema de inversión social se destacan: u$s1.000.000 destinados específicamente al Instituto Vaca Muerta .

u$s2.200.000 remanentes para programas con foco prioritario en las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces, zonas críticas para la operación técnica del shale en la provincia. Este plan de inversión social busca alinear las necesidades de las comunidades donde la empresa opera con las políticas públicas provinciales, fomentando oportunidades de desarrollo profesional en el corazón productivo de Vaca Muerta. Pluspetrol anunció una inversión de u$s1 millón para el programa de becas Gregorio Álvarez en Neuquén. La compañía invertirá un total de u$s4,2 millones en proyectos sociales en Añelo, Rincón de los Sauces y el Instituto Vaca Muerta durante 2026.