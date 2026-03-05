China suspendió la exportación de combustible por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz

El gigante asiático ordenó a las empresas cancelar contratos y suspender nuevos acuerdos. La decisión apunta a priorizar el abastecimiento interno ante la incertidumbre que genera la crisis en Medio Oriente.

El gobierno de Xi Jinping frenó el envió de crudo refinado y de gas al exterior para priorizar la demanda interna.

China ordenó este jueves suspender las exportaciones de combustible ante la incertidumbre respecto a la importación de crudo desde Oriente Medio luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán que afectaron el transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz , una de las principales vías comerciales de crudo del mundo.

La decisión fue confirmada a la agencia Bloomberg por fuentes confidenciales y se comunicó durante un encuentro entre funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y representantes de las principales refinerías del país, quienes trasladaron a sus empresas las instrucciones de detener “de inmediato y temporalmente” las ventas al exterior de refinado de petróleo.

La orden impartida por el gobierno a las compañías incluye la cancelación de contratos ya firmados y la suspensión de nuevos acuerdos , aunque contempla también excepciones para combustibles de caldera, de aviación almacenados en aduanas y suministros destinados a Hong Kong y Macao.

Este miércoles, la naviera estatal china Cosco comunicó la suspensión inmediata de nuevas cargas hacia y desde países del Golfo Pérsico . De acuerdo a cifras de la firma de análisis Kpler, el 57 % de las importaciones marítimas directas de crudo hacia China en 2025 llegaron desde la región en conflicto.

China es actualmente el mayor importador mundial de crudo . La mayor parte de los productos refinados se destina al mercado interno. Sin embargo, alertados por la crisis en Medio Oriente, continuaron la línea adoptada por países de la región como Japón, Indo n esia o India: priorizar la demanda doméstica ante el riesgo de quedarse sin suministros.

Pese a que Beijing cuenta con reservas significativas de crudo en el mar, y aunque podría aumentar sus compras a Rusia como opción a la importación de crudo desde Irán, la suspensión de exportación de crudo refinado responde a la preocupación por la capacidad de sostener el suministro ante la duda de la duración de la guerra.

La región cumple un rol sustancial en la provisión energética al mundo. Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo y el Gas Natural Licuado (GNL) del mundo. Asimismo, los países de Asia concentran más del 85% de las compras de crudo y el 83% del GNL.

Mientras tanto, China intervino en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán con un respaldo explícito al régimen iraní, en una señal política que suma un nuevo actor de peso a la crisis que ya sacude a todo Medio Oriente. El apoyo quedó formalizado este lunes durante una conversación telefónica entre el canciller chino, Wang Yi, y su par iraní, Abbas Araqchi.

Según trascendió, el funcionario de Pekín garantizó el apoyo de su país a la defensa de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán, en la primera señal pública y firme de alineamiento de China con Teherán desde que comenzaron los ataques de Washington y Tel Aviv.

El cierre del estrecho de Ormuz y sus consecuencias sobre los alimentos

El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, ubicado frente a la costa sur de Irán, prácticamente se detuvo luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana. Este paso marítimo es uno de los más importantes del planeta para el comercio energético y de materias primas.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán también afecta la cadena mundial de suministro de fertilizantes y genera preocupación entre analistas y productores por su impacto en la agricultura global. La interrupción del tránsito marítimo en esta ruta estratégica amenaza con elevar los costos de producción y trasladar la presión a los precios de los alimentos.

La interrupción del paso afecta especialmente el transporte de amoníaco y nitrógeno, dos componentes esenciales en la fabricación de fertilizantes sintéticos que se utilizan en la agricultura moderna.

El impacto potencial de esta situación es significativo porque aproximadamente la mitad de la producción mundial de alimentos depende del nitrógeno sintético. Si el suministro de fertilizantes se reduce, los agricultores podrían aplicar menos insumos a los cultivos, lo que normalmente se traduce en menores rendimientos agrícolas.