Proyecto de litio Tres Quebradas entró al RIGI con una inversión de más de u$s594 millones + Agregar ámbito en









El Ministerio de Economía autorizó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de un emprendimiento de Liex S.A. en Catamarca. La iniciativa prevé producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante extracción directa.

Litio de Tres Quebradas. La resolución fija como fecha de adhesión al RIGI el 3 de julio de 2026, día en que la empresa completó la información requerida para acceder a los beneficios previstos por el régimen

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de un nuevo proyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de la Resolución 1153/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dio luz verde al plan de inversión presentado por Liex S.A. Sucursal Dedicada para desarrollar una planta de producción de carbonato de litio en Catamarca.

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El proyecto se desarrollará en el Salar Tres Quebradas (3Q), ubicado en el departamento de Fiambalá, sobre las concesiones mineras Lodomar I, Lodomar II y Lodomar IV. La iniciativa contempla la construcción y operación de una planta de procesamiento con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante el método de extracción directa, junto con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Según la resolución, la inversión total comprometida asciende a u$s594,1 millones, monto que supera el mínimo exigido por el RIGI para proyectos del sector minero. Inicialmente se había presentado una solicitud por u$s709 millones, pero se ajustaron los números operativos. El cronograma presentado por la empresa prevé el inicio de la etapa de construcción y el comienzo de las operaciones en 2029.

El plan de inversiones establece que durante los dos primeros años desde la notificación de la resolución, la empresa deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del monto mínimo exigido por el régimen, mientras que la fecha límite para completar la inversión comprometida fue fijada para el 30 de noviembre de 2027.

De acuerdo con la documentación presentada, el 60,26% de los recursos destinados al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura será canalizado a proveedores locales, porcentaje que supera el mínimo previsto por la normativa. La empresa también presentó una estimación sobre la generación de empleo directo e indirecto vinculada al desarrollo del proyecto.

El expediente fue evaluado por la Secretaría de Minería, que concluyó que la iniciativa cumple con los requisitos técnicos y legales previstos por el RIGI. Posteriormente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar la adhesión y el correspondiente plan de inversión. La resolución fija como fecha de adhesión al RIGI el 3 de julio de 2026, día en que la empresa completó la información requerida para acceder a los beneficios previstos por el régimen. Además, autoriza la importación de bienes de capital e insumos alcanzados por las franquicias aduaneras contempladas en la Ley 27.742 y dispone la inscripción del proyecto en el Registro de Vehículos de Proyecto Único. Asimismo, el Gobierno encomendó a la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa durante la ejecución del proyecto. La resolución también instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único y aplicar los beneficios tributarios y aduaneros previstos por el RIGI. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá implementar los incentivos cambiarios establecidos para este tipo de inversiones, luego de haber informado que no formuló observaciones sobre el impacto cambiario del proyecto.