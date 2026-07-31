RIGI: aprueban un proyecto de litio de casi u$s208 millones en el Salar del Hombre Muerto + Agregar ámbito en









El Ministerio de Economía autorizó el ingreso de "Sal de Oro II", de Posco Argentina SAU SDE, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El emprendimiento prevé producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio para exportación y se desarrollará en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.

El proyecto prevé la construcción de una planta para la producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión del proyecto de litio "Sal de Oro II" al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 1157/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a Posco Argentina SAU SDE, titular del emprendimiento que se desarrollará en el Salar del Hombre Muerto, en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca.

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El proyecto prevé la construcción de una planta para la producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, que será obtenido mediante un proceso convencional de concentración de salmuera por evaporación solar y tratamiento químico con óxido de calcio. De acuerdo con la presentación realizada por la empresa, la totalidad de la producción estará destinada a la exportación.

Según la resolución, la firma declaró una inversión total de u$s207.936.427,20 en activos computables, superando el monto mínimo exigido para este tipo de proyectos. Además, se comprometió a invertir u$s98 millones durante los dos primeros años, cifra que representa más del 40% de la inversión mínima requerida por el régimen.

El expediente también señala que el plan de desarrollo presentado por la empresa prevé que el 21,02% de las compras de bienes, obras de infraestructura y servicios se realicen a proveedores locales, porcentaje superior al mínimo del 20% establecido por la normativa. Asimismo, incorpora una estimación del empleo directo e indirecto que generará el proyecto.

Durante la evaluación, la Secretaría de Minería analizó la factibilidad técnica del emprendimiento y concluyó que cumple con los requisitos previstos por la Ley 27.742. Posteriormente, el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó aprobar la solicitud de adhesión y el plan de inversión presentado por la compañía.

La resolución también indica que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó los aspectos cambiarios del proyecto y concluyó que no tenía observaciones para formular. En consecuencia, el emprendimiento podrá acceder a los incentivos cambiarios previstos por el régimen. Además, la norma instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único y aplicar los beneficios tributarios y aduaneros contemplados en el RIGI. Por último, la resolución establece que la adhesión al régimen tendrá como fecha el 12 de junio de 2026 y fija el 31 de julio de 2029 como plazo límite para que la empresa complete la inversión mínima comprometida. La Secretaría de Minería será la encargada de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del proyecto.