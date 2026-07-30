Vicuña obtuvo la aprobación definitiva del RIGI y acelera el mayor proyecto de cobre de Argentina

El Gobierno oficializó el ingreso del proyecto integrado Josemaría-Filo del Sol al RIGI. La iniciativa prevé una inversión inicial de u$s9.737 millones, con un potencial de hasta u$s18.000 millones.

La aprobación llega días después de que el ENReGE autorizara la construcción de la infraestructura eléctrica que permitirá alimentar las futuras operaciones de Josemaría y fortalecer el sistema energético de San Juan.

El Gobierno oficializó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , un paso que consolida el desarrollo del mayor emprendimiento cuprífero del país y uno de los más importantes del mundo. Mediante la Resolución 1154/2026 del Ministerio de Economía , publicada este lunes, quedó aprobada la adhesión del proyecto desarrollado por la sociedad Vicuña Argentina S.A. , integrada por BHP y Lundin Mining , bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) .

La decisión representa un hito para la minería argentina y llega apenas días después de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) otorgara el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la c onstrucción de la infraestructura eléctrica de alta tensión que abastecerá al proyecto Josemaría y reforzará el sistema energético del norte sanjuanino, una condición considerada estratégica para el avance de la inversión.

La resolución del Ministerio de Economía aprueba el plan de inversión presentado por Vicuña Argentina para desarrollar de manera integrada los yacimientos Josemaría y Filo del Sol , además de ejecutar toda la infraestructura necesaria para la explotación, incluyendo planta concentradora, instalaciones de lixiviación, caminos, sistemas de abastecimiento de agua, infraestructura eléctrica, campamentos y obras auxiliares.

El proyecto fue encuadrado dentro del subsector de minerales de primera y segunda categoría -excluidos litio y potasio- y tiene como objetivo la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata desde San Juan .

Según la documentación oficial presentada ante el Comité Evaluador del RIGI, Vicuña comprometió una inversión inicial de u$s9.737 millones , de los cuales u$s9.024 millones corresponden a activos computables , superando ampliamente los requisitos mínimos establecidos por la Ley 27.742.

El plan de inversiones se desarrollará en dos grandes etapas. La primera abarca desde julio de 2024 hasta diciembre de 2026 e implica desembolsos por u$s1.128 millones. La segunda se extenderá entre 2027 y 2031 y contempla inversiones adicionales por u$s7.895 millones.

La empresa también asumió el compromiso de invertir u$s2.009 millones durante los primeros dos años posteriores a la aprobación del régimen, mientras que el plazo máximo para cumplir con la inversión mínima exigida quedó fijado para el 31 de diciembre de 2028.

Sin embargo, el potencial económico del proyecto supera ampliamente esas cifras. De acuerdo con la Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada por la compañía, el desarrollo integral de Vicuña demandará aproximadamente u$s18.000 millones, convirtiéndose en una de las mayores inversiones privadas de la historia argentina.

La Resolución 1154/2026 formalizó la incorporación de Vicuña al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Vicuña Argentina

El esquema de desarrollo contempla tres etapas sucesivas: una primera vinculada al desarrollo de Josemaría, una segunda enfocada en los óxidos de Filo del Sol y una tercera destinada a explotar los recursos sulfurados junto con la infraestructura adicional necesaria para acompañar el crecimiento del complejo.

Según esa evaluación, durante sus primeros 25 años de operación el proyecto podría producir en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata por año, con una vida útil inicial superior a siete décadas.

La infraestructura eléctrica destrabó el avance del proyecto

La oficialización del ingreso al RIGI se produce después de que el ENReGE aprobara el Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), una obra considerada clave para el desarrollo de Vicuña y que fue objeto de un extenso proceso técnico y regulatorio iniciado en 2023.

El proyecto contempla la transformación de la infraestructura existente para operar en 500 kV, la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, una nueva estación transformadora con tecnología GIS y una línea de 220 kV de otros 93 kilómetros hasta Josemaría.

Toda la infraestructura será financiada íntegramente por Vicuña y, una vez finalizada, pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), sin trasladar costos a los usuarios.

Para la empresa, la autorización representa mucho más que una habilitación para abastecer a la mina. "La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas", afirmó José Morea, Country Director de Vicuña.

Además de garantizar el suministro energético para el complejo minero, las obras incrementarán la capacidad de transporte eléctrico hacia el noroeste de San Juan, eliminarán restricciones estructurales del sistema y facilitarán futuras interconexiones regionales, incluyendo el corredor Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur previsto por la planificación nacional.

El nuevo nodo de Chaparro también abre la posibilidad de desarrollar futuros proyectos de generación renovable, especialmente parques solares, en una de las regiones con mayor radiación del país.

Más empleo, proveedores y beneficios del régimen

El proyecto continúa avanzando paralelamente en las tareas preparatorias para la construcción. Durante los últimos meses incorporó una flota propia de camiones fuera de ruta de 40 toneladas destinada a los primeros movimientos de suelo, preparación del área donde se instalará la futura planta concentradora y mejoramiento de caminos internos.

Actualmente, Vicuña emplea 2.743 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 desarrollan tareas en Argentina. La dotación incluye 617 empleados directos y 1.963 trabajadores contratistas.

El 91,9% del personal total es argentino y más del 81% de los trabajadores directos proviene de San Juan, mientras continúan los programas de capacitación para incorporar mano de obra de las comunidades cercanas.

El efecto económico también se refleja en la cadena de abastecimiento. Hoy el proyecto trabaja con 245 proveedores activos, integrados por 45 empresas proveedoras de bienes y 200 prestadoras de servicios. De ese total, 150 compañías son sanjuaninas, lo que representa el 61,2% de toda la red de proveedores.

Durante los últimos meses incorporó una flota propia de camiones fuera de ruta de 40 toneladas destinada a los primeros movimientos de suelo.

La resolución firmada por el ministro Luis Caputo también habilita a la empresa a acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI. Entre ellos figuran la posibilidad de importar bienes de capital bajo franquicia especial, incentivos fiscales, estabilidad normativa y los beneficios cambiarios contemplados en el régimen.

Durante el análisis técnico previo a la aprobación, el Banco Central concluyó que "no existen observaciones que formular respecto de los aspectos cambiarios del proyecto", mientras que la Procuración del Tesoro consideró que el mecanismo de resolución de controversias propuesto por la empresa se ajusta plenamente al marco legal del RIGI.

Con la infraestructura eléctrica ya autorizada y la incorporación formal al régimen de incentivos, Vicuña comienza una nueva etapa de desarrollo. El proyecto integrado de Josemaría y Filo del Sol no solo aspira a convertir a Argentina en uno de los principales productores mundiales de cobre durante las próximas décadas, sino también a movilizar inversiones, infraestructura, empleo y proveedores a una escala sin precedentes para la minería nacional.

Resolución 1154/2026 que aprueba el ingreso de Vicuña al RIGI