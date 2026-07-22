¿Qué diferencia hay entre GNL, GLP y GNC? Las claves para entender tres combustibles con aplicaciones muy distintas

El Gas Natural Licuado (GNL), el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural Comprimido (GNC) responden a necesidades completamente diferentes. Sus características físicas, almacenamiento, transporte y usos industriales determinan cuál es la mejor opción para cada actividad.

GNL, GLP y GNC. Aunque los tres combustibles presentan menores emisiones que otros combustibles fósiles tradicionales, cada uno fue diseñado para resolver problemas completamente diferentes.

En el sector energético es habitual que los términos GNL, GLP y GNC aparezcan juntos o incluso se utilicen como si fueran sinónimos. Sin embargo, detrás de estas tres siglas existen diferencias técnicas fundamentales que determinan sus aplicaciones, costos logísticos e infraestructura necesaria.

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Un informe elaborado por Gasener , empresa argentina especializada en comercialización y asesoramiento integral en gas natural, explica que cada uno de estos combustibles fue desarrollado para resolver necesidades completamente distintas.

"Aunque muchas veces se los menciona como si fueran alternativas equivalentes, la realidad es que cada uno responde a necesidades muy diferentes. Su forma de almacenamiento, las condiciones de transporte y las aplicaciones para las que fueron desarrollados hacen que cada solución tenga ventajas específicas según el tipo de operación", señalaron desde la compañía.

La principal diferencia radica en el estado físico del combustible, las condiciones necesarias para almacenarlo y la escala para la cual fue pensado.

El Gas Natural Licuado (GNL) es gas natural que se enfría hasta aproximadamente -162°C , temperatura en la que pasa del estado gaseoso al líquido. En inglés se dice LNG (Liquefied Natural Gas).

Al reducir enormemente su volumen, puede almacenarse y transportarse de manera mucho más eficiente en grandes cantidades.

Su almacenamiento requiere tanques criogénicos especialmente diseñados, mientras que su transporte se realiza mediante buques metaneros y camiones criogénicos.

Gracias a esta característica, el GNL se utiliza principalmente en:

exportaciones internacionales de gas;

generación eléctrica;

industrias de gran consumo;

transporte marítimo;

transporte pesado.

Gasener destaca que su principal ventaja consiste en permitir almacenar y transportar enormes volúmenes de energía de manera eficiente, razón por la cual se convirtió en uno de los pilares del comercio mundial de gas natural.

En Argentina, precisamente, el desarrollo del proyecto Argentina LNG, liderado por YPF junto a grandes compañías internacionales, busca posicionar al país como uno de los principales exportadores mundiales de GNL durante la próxima década.

GLP: el combustible más versátil para hogares, comercios e industrias

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) tiene una composición completamente diferente. No proviene directamente del gas natural sino que está formado principalmente por propano y butano, dos hidrocarburos que pueden mantenerse líquidos simplemente mediante presión, sin necesidad de bajas temperaturas.

Por esa razón, el GLP se almacena en tanques presurizados esféricos o cilíndricos, operando normalmente entre 7 y 18 bares y a temperatura ambiente. Son las conocidas "garrafas".

Su transporte se realiza mediante camiones cisterna o buques graneleros.

Actualmente tiene una enorme presencia en:

hogares;

comercios;

industrias;

actividades agropecuarias;

autogás.

ANSES: garrafa social.

Según Gasener, su principal fortaleza radica en su versatilidad y facilidad de almacenamiento y transporte, lo que permite abastecer zonas alejadas de las redes de gas natural.

"El GLP, por su versatilidad y facilidad de almacenamiento, continúa siendo una solución ampliamente utilizada en hogares, comercios e industrias", explicaron desde la empresa.

GNC: el combustible para la movilidad y la industria

El Gas Natural Comprimido (GNC) utiliza el mismo gas natural que circula por los gasoductos, aunque en este caso se almacena en estado gaseoso sometido a altas presiones.

Para ello se comprime entre 200 y 250 bares, manteniéndose a temperatura ambiente dentro de cilindros o módulos de alta presión.

Su transporte se realiza principalmente mediante la infraestructura de gasoductos dedicados y módulos móviles de GNC.

Su uso se concentra en:

vehículos particulares;

transporte liviano;

transporte pesado;

flotas comerciales;

determinadas aplicaciones industriales.

Mariano Fuchila

Gasener señala que el GNC se consolidó como una de las alternativas más eficientes para reducir costos de movilidad y disminuir emisiones.

"El GNC se destaca como una alternativa confiable para la movilidad y determinados procesos industriales mediante el almacenamiento del gas a alta presión", indicaron en las redes sociales.

Tres combustibles, tres funciones distintas

Aunque los tres combustibles presentan menores emisiones que otros combustibles fósiles tradicionales, cada uno fue diseñado para resolver problemas completamente diferentes.

Mientras el GNL apunta al comercio internacional y al transporte masivo de energía, el GLP ofrece una solución flexible para abastecer usuarios que no cuentan con redes de gas, y el GNC constituye una alternativa eficiente para el transporte y determinados procesos industriales.

Desde Gasener remarcan que la elección no depende de cuál combustible sea superior, sino del objetivo de cada proyecto. "Comprender estas diferencias es clave para tomar decisiones técnicas, operativas y económicas más acertadas. No se trata de elegir cuál es 'mejor', sino de identificar cuál es la opción más adecuada para cada aplicación", explicaron.

Según la compañía, entender las diferencias entre GNL, GLP y GNC resulta cada vez más importante en un contexto donde la diversificación energética y la eficiencia logística ganan protagonismo tanto en la industria como en el transporte.