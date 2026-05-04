Qué son las "refinerías tetera" de China y cómo amortiguan la crisis petrolera por la guerra con Irán

Un circuito paralelo que sostiene el flujo de crudo en medio de las sanciones y la tensión geopolítica. ¿Cómo funcionan?

Se trata de plantas privadas, de menor escala que las grandes compañías estatales, que operan con una lógica más flexible y que hoy cumplen un rol clave

En medio de la guerra en Medio Oriente y las sanciones sobre Irán, un actor poco convencional ganó protagonismo en el mercado energético global: las llamadas “refinerías tetera” de China . Se trata de plantas privadas, de menor escala que las grandes compañías estatales, que operan con una lógica más flexible y que hoy cumplen un rol clave para sostener parte del flujo de petróleo que, de otro modo, quedaría fuera del circuito formal.

Estas refinerías, que en su origen eran instalaciones pequeñas y con tecnología limitada, evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en un componente relevante del sistema energético chino. Aunque siguen siendo más chicas que los grandes complejos industriales del país, en conjunto representan una porción significativa de la capacidad de refinación, lo que les permite influir en la dinámica global del mercado.

Lo que distingue a las refinerías tetera no es tanto el proceso técnico —que es el mismo que el de cualquier refinería— sino su modelo de negocios . Al operar con menor regulación y tener menos exposición al sistema financiero internacional, pueden adaptarse con mayor rapidez a contextos de crisis o restricciones comerciales.

En la práctica, esto les permite acceder a petróleo más barato, muchas veces proveniente de países sancionados como Irán, y procesarlo para su posterior comercialización. Su estructura más liviana y su inserción en redes comerciales menos transparentes les da una ventaja frente a las grandes petroleras, que están más condicionadas por regulaciones internacionales y controles financieros.

La guerra en Medio Oriente y el endurecimiento de sanciones complicaron la capacidad de Irán para exportar su petróleo por canales tradicionales. Sin embargo, el flujo de crudo no se detuvo completamente, en gran parte gracias a la demanda de estas refinerías chinas.

A través de mecanismos indirectos, como transferencias entre buques o triangulaciones comerciales, el petróleo iraní logra llegar a estas plantas, que lo procesan sin pasar por los circuitos formales del comercio internacional. Este esquema permite que Irán siga generando ingresos, aun en un contexto de aislamiento.

Un factor que modera la suba de precios

El rol de las refinerías tetera resulta clave para entender por qué el mercado petrolero no sufrió un desabastecimiento total pese a la escalada del conflicto. En un contexto donde el estrecho de Ormuz —una de las rutas más importantes para el transporte de crudo— estuvo bajo amenaza, cualquier interrupción podía disparar los precios a niveles aún más altos.

Al mantener activa parte de la oferta, estas refinerías funcionan como un amortiguador. Absorben petróleo que otros actores no compran y lo reinsertan en el mercado, contribuyendo a sostener el equilibrio global. Sin ese circuito alternativo, la presión sobre los precios internacionales habría sido considerablemente mayor.

Un sistema que genera tensiones geopolíticas

El crecimiento de este esquema paralelo no pasa desapercibido para las potencias occidentales. Para Estados Unidos y sus aliados, estas refinerías representan una vía para eludir sanciones y sostener económicamente a un país con el que mantienen tensiones abiertas.

Desde la perspectiva china, en cambio, el fenómeno responde a una estrategia pragmática. Garantizar el acceso a energía barata es una prioridad, y las refinerías tetera ofrecen una herramienta eficaz para diversificar fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia de los mercados tradicionales.

Un mercado energético cada vez más fragmentado

El protagonismo de estas refinerías refleja un cambio más amplio en el sistema energético global. La guerra, las sanciones y la competencia geopolítica están dando lugar a un mercado más fragmentado, donde conviven circuitos formales e informales.

En este nuevo escenario, el flujo de petróleo ya no depende únicamente de las grandes compañías y de las rutas tradicionales, sino también de actores más flexibles que operan en los márgenes del sistema. Las refinerías tetera son, en ese sentido, un ejemplo claro de cómo la dinámica energética global se adapta a un contexto de creciente incertidumbre.

Mientras el conflicto en Medio Oriente continúe, su rol seguirá siendo determinante para sostener el abastecimiento y moderar el impacto de las tensiones sobre los precios internacionales.