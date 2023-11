Radiografía de los combustibles: los números de producción, consumo y exportaciones

Ventas de naftas

Las ventas totales de naftas crecieron 4,6% interanual en los primeros tres trimestres del 2023, mientras que con relación a enero-septiembre de 2019, el incremento fue del 13%. Prácticamente la totalidad de las ventas se destinan al público en general, siendo muy poco representativas las ventas a los otros sectores.

Producción de refinerías

Si bien hay una refinería de YPF que tiene una parada de planta programada, si se observa lo ocurrido en todo el año, la producción se mantuvo por encima de lo registrado en los años previos. De este modo, si bien se siguió expandiendo el volumen de ventas, en lo que va del año disminuyeron las importaciones. En consecuencia, las importaciones representaron el 8% de las ventas totales de naftas en los primeros 9 meses de 2023, porcentaje inferior al observado en 2022, analiza la consultora.

El mayor nivel de procesamiento de las refinerías locales respecto a lo verificado en los primeros nueve meses de 2022 explica, en buena medida, el incremento en la producción doméstica de combustibles durante los primeros nueve meses de 2023.

De hecho, desde el Ministerio de Economía consideran que las paradas de planta de las refinerías son necesarias para aumentar las inversiones y la producción, inclusive son programadas y responden a una necesidad de seguridad. Sin embargo, consideran que dado el contexto, deberían haber previsto tener los dólares para abastecer el mercado con los barcos importados.

Impuestos

Para la consultora, el retraso en la actualización del impuesto ICL y C02, a fin de contener los precios de los combustibles, tuvo un costo fiscal de aproximadamente u$s 2.500 millones solo durante este año. “Hasta noviembre de 2023 acumula un atraso de aproximadamente el 254%. A su vez, en diciembre debería aplicarse el aumento correspondiente a la inflación del tercer trimestre de 2023, que resultaría en un incremento adicional del 34,8%”, dice el trabajo.

Este miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el congelamiento del precio del impuesto ICL: “Es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir resignamos recursos del estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, afirmó.

Producción de petróleo

La producción de petróleo se expandió un 9%, producto del crecimiento del 27% del shale oil, que permitió compensar un declino del 3% en la producción convencional. Si bien hubo una caída en la producción de crudo verificada desde el mes de marzo, en los dos últimos meses se observó una recuperación, y en el mes de septiembre la producción de petróleo alcanzó un nuevo pico (652 kbbl/d), al igual que la producción de shale oil mostró un nuevo récord (305 kbbl/d), destaca el trabajo. No se veía un récord de producción similar desde el 2008.

El incremento de la producción de petróleo registrado durante los primeros 9 meses de 2023 se explicó enteramente por la expansión del shale oil, explica el documento.

Exportación de petróleo

En el acumulado enero-septiembre, las exportaciones de petróleo crudo aumentaron un 24% con relación al mismo período del año previo. Según E&E, este crecimiento se explica por la fuerte expansión de las exportaciones desde la Cuenca Neuquina, que crecieron en 33 kbbl/d, mientras que los embarques desde el Golfo San Jorge se redujeron en 9 kbbl/d. De este modo, las exportaciones desde la Cuenca Neuquina pasaron de representar el 36% de las exportaciones totales en los primeros 9 meses de 2021 al 72% en el mismo período del corriente año.

Precio en el surtidor

“La disminución de los precios de los combustibles en surtidor, evaluados en términos reales, desde mediados del pasado año, condujo a una caída en el valor del crudo en el mercado local. Evaluado en pesos constantes, el valor de las naftas en surtidor durante septiembre se ubicó un 34% por debajo del promedio verificado a lo largo de la última década. La depreciación de la moneda, la necesidad de recomponer la alícuota del ICL y CO2 y alcanzar un valor del crudo en el mercado local que viabilice crecientes niveles de inversión requerirá de incrementos significativos en el precio de los combustibles a lo largo de los próximos meses”, consideró la consultora.

De todos modos, Mariano Barrera, del centro CIFRA, explicó en su cuenta de twitter que "como vienen retrasando el componente impositivo de las naftas, habría que mirar el precio sin impuestos para ver cuál es el retraso. Mirar el precio del surtidor no permite advertir cuánto perciben en términos reales las empresas".

El trabajo analiza cuánto costaría el litro en diferentes escenarios. Con el aumento de este miércoles, el litro de nafta premium de YPF en Capital quedó en $349, o u$s 1 dólar oficial. En caso de “liberar” el precio, esto es, a un tipo de cambio similar al dólar paralelo y con un barril de petróleo a precio internacional, la nafta treparía 269% y el litro superaría $1232, según Economía y Energía, en base a un barril de u$s 75 y un tipo de cambio de $1000.