Por qué se celebra el Día del Cardiólogo cada 9 de abril

La fecha recuerda la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología y pone en agenda la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Cada 9 de abril se conmemora en Argentina el Día del Cardiólogo , una jornada que pone el foco en quienes trabajan todos los días para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las enfermedades del sistema cardiovascular siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial y también en Argentina. En ese contexto, el rol del cardiólogo se vuelve clave, no solo en situaciones críticas sino también en la detección temprana y el acompañamiento a largo plazo de los pacientes.

La fecha también invita a revisar hábitos y a prestar atención a señales que muchas veces pasan desapercibidas. Porque, aunque suene repetido, la prevención juega un papel central y puede marcar la diferencia entre un problema controlado y una complicación mayor.

El Día del Cardiólogo en Argentina se celebra cada 9 de abril en conmemoración de la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología , creada en 1937. Esta institución fue pionera en la formación, investigación y difusión de conocimientos vinculados a la salud cardiovascular en el país.

Desde entonces, la especialidad evolucionó de manera notable. Los cardiólogos no solo intervienen en emergencias como infartos o arritmias, sino que también trabajan en programas de prevención , control de factores de riesgo y educación sanitaria. Es un campo amplio, que combina tecnología de punta con seguimiento clínico sostenido.

doctor-medicina-masculina-manos-sosteniendo-cubriendo-corazon-juguete-rojo_151013-12058.jpg Pixabay

Cómo prevenir afecciones cardíacas

La prevención de enfermedades cardiovasculares se apoya en varios pilares. Algunos son conocidos, pero no siempre se cumplen. Mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal y evitar grasas trans son medidas básicas que impactan directamente en la salud.

El ejercicio físico regular también es clave. No hace falta volverse atleta: caminar al menos 30 minutos por día ya aporta beneficios. A eso se suma el control del estrés, un factor que muchas veces queda relegado pero que tiene incidencia real en la presión arterial y otros indicadores.

Otro punto importante es evitar el tabaquismo. Fumar sigue siendo uno de los principales factores de riesgo modificables. Y aunque hay mayor conciencia, dejar el hábito no siempre es sencillo. En estos casos, el acompañamiento médico puede ser determinante.

doctor-5710156_1280 Pixabay

Por último, el control periódico de parámetros como la presión arterial, el colesterol y la glucemia permite detectar alteraciones a tiempo. El chequeo regular no es un lujo, es una herramienta concreta de cuidado.

Cuándo consultar con un especialista

Saber cuándo acudir a un cardiólogo no siempre es evidente. Hay síntomas que deberían encender una alerta, como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones irregulares o mareos frecuentes. Aunque no todos indican un problema grave, conviene no subestimarlos.

También es recomendable consultar ante antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, incluso si no hay síntomas. En estos casos, el seguimiento permite anticiparse a posibles complicaciones.

salud prepagas doctor medicina Pixabay

A partir de cierta edad, que en general es desde los 40 años, se sugiere realizar controles más sistemáticos, aunque esto puede variar según cada persona. Factores como hipertensión, diabetes o sobrepeso modifican el riesgo y requieren un abordaje más cercano.