Horas antes de la tregua, operadores apostaron casi u$s1.000 millones a una baja del precio del petróleo

Según datos de LSEG, los inversores vendieron 8.600 lotes de futuros de petróleo antes del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Los volúmenes de negociación de petróleo y la volatilidad se han disparado desde la guerra, alcanzando máximos históricos.

No es inusual adoptar posiciones importantes ante la subida o bajada de los precios del petróleo, ya que los operadores las utilizan para cubrir grandes volúmenes de operaciones con petróleo físico.

Los inversores apostaron aproximadamente 950 millones de dólares a que los precios del petróleo caerían apenas unas horas antes de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto el fuego , la última gran apuesta sobre la dirección de la materia prima más comercializada del mundo antes de un importante anuncio político del presidente Donald Trump.

El martes, a las 19:45 GMT, los inversores vendieron un total de 8.600 lotes de futuros de crudo Brent y estadounidense, según datos de LSEG.

Alrededor de las 22:30 GMT del martes, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de destruir "toda una civilización" y anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, lo que provocó que los futuros del crudo cayeran un 15%, situándose por debajo de los 100 dólares el barril al comienzo de la sesión oficial de negociación del miércoles.

No es inusual adoptar posiciones importantes ante la subida o bajada de los precios del petróleo, ya que los operadores las utilizan para cubrir grandes volúmenes de operaciones con petróleo físico.

Sin embargo, este tipo de operaciones rara vez se realizan en grandes lotes, ya que los operadores prefieren usar órdenes de barrido en múltiples bolsas y solicitan a los brókeres que utilicen algoritmos de negociación durante varias horas para ejecutar la orden y evitar así influir en los precios con sus apuestas. Además, las órdenes grandes rara vez se ejecutan después de la liquidación, que tiene lugar de lunes a viernes a las 18:30 GMT.

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Esta apuesta se produce tras movimientos similares realizados el 23 de marzo, cuando los inversores vendieron 500 millones de dólares en futuros de petróleo apenas 15 minutos antes del anuncio de Trump de que retrasaría los ataques contra la infraestructura energética de Irán, lo que conmocionó a los mercados y provocó una caída del 15% en el precio del crudo.

En la sesión bursátil del martes, a las 19:45 GMT se negociaron unos 6.200 lotes de futuros de Brent, lo que representa aproximadamente el 1% del volumen total negociado en la sesión regular del día, mientras que a esa misma hora se negociaron unos 2.400 lotes de futuros de WTI, lo que también equivale a alrededor del 1% del volumen regular de ese día.

El operador de la bolsa, CME Group, declinó hacer comentarios. ICE y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que supervisa los mercados de derivados de materias primas de EE. UU., no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

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Los volúmenes de negociación y la volatilidad se han disparado desde el inicio de la guerra. En promedio, durante los tres años previos a la guerra, se negociaban diariamente unos 300.000 lotes de futuros de crudo Brent.

Esa cantidad se ha duplicado en las últimas cuatro semanas, ya que los volúmenes diarios han alcanzado máximos históricos por encima de 1 millón de lotes, lo que equivale a mil millones de barriles de petróleo.

Por Amanda Cooper , Alex Lawler y Ahmad Ghaddar, de agencia Reuters