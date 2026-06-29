Rematan 840 paneles solares: cómo participar

Banco Ciudad realizará una subasta online de equipos fotovoltaicos por cuenta y orden de ARCA. El lote incluye paneles de 270W y puede ser de interés para empresas, industrias, instaladores y proyectos de autoconsumo.

En total, los 840 paneles de 270W representan una potencia nominal conjunta de 226,8 kW, un volumen relevante para proyectos de generación distribuida, instalaciones comerciales o desarrollos de eficiencia energética.

Banco Ciudad llevará adelante una nueva subasta pública online de 840 paneles solares marca LV-Energy, modelo LVE60PSe, con una potencia de 270W cada uno. El remate se realizará el próximo 16 de julio a las 11, bajo modalidad electrónica, a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad.

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La operación se realizará por cuenta y orden de ARCA y tendrá un precio base de $22.424.850. Si se toma como referencia ese valor inicial, el precio base por unidad equivale a unos $26.696 por panel, sin considerar comisiones, gastos u otros costos asociados a la operación.

Por sus características, el lote puede resultar atractivo para empresas, comercios, industrias, instaladores, desarrolladores de proyectos de energías renovables y particulares que busquen incorporar soluciones de generación fotovoltaica. El equipamiento puede utilizarse en iniciativas de autoconsumo, reducción de costos energéticos o integración en sistemas sustentables.

En total, los 840 paneles de 270W representan una potencia nominal conjunta de 226,8 kW, un volumen relevante para proyectos de generación distribuida, instalaciones comerciales o desarrollos de eficiencia energética.

La subasta se realizará a través del sitio de remates online del Banco Ciudad. Los interesados deberán inscribirse en la plataforma hasta 48 horas hábiles antes del remate y realizar la transferencia correspondiente al monto de caución requerido.

Para esta subasta, la garantía establecida es de $4.484.970. Ese monto funciona como requisito de participación y depende de las condiciones específicas fijadas para cada remate.

La modalidad online permite participar desde una computadora, teléfono celular o tablet. A través de la plataforma, los interesados pueden consultar los catálogos disponibles, acceder a la descripción de los lotes, ver imágenes y conocer las condiciones particulares de cada subasta.

Dónde están los paneles y cuándo se pueden ver

Los paneles solares se encuentran almacenados en SEC Terminal Sud, ubicada en Manuel Alberti 1780, Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La exhibición presencial se realizará el martes 7 de julio de 2026, de 9 a 12 horas, en ese domicilio.

El comunicado aclaró que el funcionamiento de los bienes se encuentra sin controlar. Por ese motivo, la instancia de exhibición puede resultar clave para quienes quieran revisar el estado del lote antes de participar del remate.

Las personas interesadas en asistir deberán coordinar previamente su participación mediante un correo electrónico a [email protected]. En el mensaje deberán indicar nombre, apellido y DNI, y adjuntar una foto del documento. La solicitud podrá realizarse hasta el lunes 6 de julio de 2026 a las 15.

Desde Banco Ciudad destacaron que la modalidad de subastas abiertas permite monetizar bienes estacionados y redireccionar esos recursos hacia distintos destinos de interés público. Además, el formato digital amplía el alcance de participación a interesados de todo el país.

La subasta forma parte de las acciones que la entidad desarrolla como agente especializado en remates públicos para la comercialización de bienes provenientes de distintos organismos e instituciones.