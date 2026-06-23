La Pampa cambia su matriz energética: el plan para convertir renovables en desarrollo productivo e inversiones

Con participación pública y privada, la provincia apunta a que el 35% de su electricidad provenga de fuentes limpias locales hacia 2030, en una estrategia que combina inversiones, infraestructura y planificación. Diálogo con Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la Agencia ICOMEX (Inversiones y Comercio Exterior de La Pampa).

La apuesta pampeana es clara: transformar la energía renovable en infraestructura económica. No solo producir electricidad limpia, sino utilizarla como una herramienta para atraer industrias, generar empleo y cambiar la matriz productiva de una provincia históricamente ligada al campo.

En un país donde la energía volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica, La Pampa decidió jugar una carta propia: convertir la generación renovable en una política de desarrollo productivo. No solo como una respuesta a la transición energética, sino como una herramienta para atraer inversiones, fortalecer industrias y reducir vulnerabilidades estructurales.

“La energía dejó de ser solamente un insumo. Hoy es un factor estratégico para el desarrollo” , resume Sebastián Lastiri , director ejecutivo de la Agencia ICOMEX (Inversiones y Comercio Exterior de La Pampa), en diálogo con Energy Report.

Bajo la visión del gobernador Sergio Zilotto, la provincia viene impulsando un modelo que combina planificación estatal, participación privada e infraestructura energética propia. El objetivo es ambicioso: que hacia 2030 al menos el 35% de la electricidad que consume La Pampa provenga de fuentes renovables generadas dentro del territorio provincial. Para lograrlo, se articulan acciones y políticas de trabajo de distintas áreas además de ICOMEX, como desde la Secretaría de Energía y Minería provincial y Pampetrol.

La provincia busca que el parque solar no sea una obra aislada, sino el núcleo de un ecosistema productivo sin descuidar la actividad ganadera.

El camino comenzó con el Parque Solar Fotovoltaico de Victorica , que permitió dar el primer paso en una provincia históricamente vinculada al agro y la producción primaria. Con más de 14.000 paneles y una potencia cercana a los 7 MW, el proyecto marcó el inicio de una nueva etapa.

Ahora el foco está puesto en General Pico, donde la provincia avanza con un polo energético y productivo que busca vincular generación eléctrica, industria y nuevas inversiones.

De una economía agropecuaria a una matriz más diversificada

Lastiri explica que la estrategia energética forma parte de una mirada más amplia sobre el futuro económico pampeano. “La Pampa tiene esencialmente una matriz agropecuaria y agroindustrial. La mirada es diversificar esa matriz para reducir riesgos: el climático, la volatilidad internacional de los commodities y, al mismo tiempo, generar nuevos puestos de trabajo registrados y de calidad”, señaló en la larga charla con este medio.

image “La infraestructura energética es una condición necesaria para el desarrollo productivo", destacó Sebastián Lastiri en diálogo con Energy Report.

En ese esquema, la energía aparece como una nueva plataforma productiva. La provincia formalizó esta política a través de la ley provincial 3.285 de Desarrollo Energético, que declaró estratégica la generación eléctrica y estableció incentivos para proyectos renovables. “Lo que hizo la ley fue ordenar y formalizar una visión que ya existía. Nos puso a todos quienes trabajamos en esto dentro de una misma línea estratégica”, explicó Lastiri.

El marco normativo también incorporó beneficios concretos para atraer capital privado. Los proyectos de generación renovable cuentan con exenciones de impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Patentes. “Hoy toda la generación de energía solar fotovoltaica tiene tasa cero en impuestos provinciales”, destacó.

Un modelo propio: energía provincial con participación privada

Uno de los principales diferenciales del esquema pampeano es la articulación entre el Estado y los privados. El modelo elegido para General Pico contempla una participación del 80% de capital privado y 20% de Pampetrol, la empresa energética provincial.

Para Lastiri, la clave fue encontrar un equilibrio entre inversión pública y privada. “Podíamos haber ido a un extremo de hacer todo nosotros o al otro extremo de vender solamente un contrato de compra de energía. Creemos que había una tercera vía: asociarnos, compartir riesgos y responsabilidades”, explicó.

image Con una estrategia que combina energía limpia, planificación y articulación público-privada, La Pampa intenta posicionarse como un polo atractivo para inversiones productivas.

Pampetrol aporta activos estratégicos: el terreno, estudios previos, factibilidad de conexión, contratos de abastecimiento y parte del capital. “El privado pone el 80%, nosotros aportamos activos y conocimiento. Es una forma concreta de pasar de la discusión público versus privado a pensar en público y privado”, sostuvo el titular de la Agencia.

La primera experiencia fue Victorica, donde la provincia asumió inicialmente el desarrollo completo para validar el modelo. “Necesitábamos demostrar que el mercado eléctrico provincial funcionaba y asumir ese riesgo inicial. Esa curva de aprendizaje después permitió avanzar hacia un esquema mixto”, agregó.

General Pico: energía para la industria

El Parque Solar de General Pico representa la siguiente etapa. La primera fase del proyecto, de 15 MW, ya está en construcción y tendrá una generación estimada de 37.000 MWh anuales, suficiente para abastecer a más de 9.000 hogares pampeanos.

La nueva convocatoria contempla otros 15 MW adicionales, con una inversión estimada cercana a los u$s10,5 millones por parque. La licitación se encuentra abierta hasta el 8 de septiembre, mientras que el plazo para la compra de pliegos vence el 3 del mismo mes, estableciendo así los principales deadlines del proceso. Según se informó, ya se han vendido varios pliegos, aunque por cuestiones de confidencialidad vinculadas a Pampetrol no se puede precisar la cantidad exacta, si bien se confirmó que existe un nivel de interés concreto por parte de potenciales oferentes.

Parque solar General Pico El Parque Solar de General Pico representa la siguiente etapa. La primera fase del proyecto, de 15 MW, ya está en construcción.

El proyecto está integrado al Polo de Abastecimiento Energético y Desarrollo Productivo de General Pico, una zona pensada para atraer industrias y actividades intensivas en energía. “La infraestructura energética es una condición necesaria para el desarrollo productivo. Si querés atraer empresas, tenés que pensar primero en energía”, consideró Lastiri en la charla.

La provincia busca que el parque solar no sea una obra aislada, sino el núcleo de un ecosistema productivo. General Pico ya cuenta con un parque industrial prácticamente ocupado y una zona franca con disponibilidad limitada de lotes. La nueva infraestructura busca abrir espacio para nuevas radicaciones.

Un activo inesperado: la solvencia energética

En un contexto nacional marcado por tensiones en el sector eléctrico, La Pampa encontró un diferencial: su orden fiscal y cumplimiento histórico.

Lastiri destaca un dato que la provincia considera estratégico: la Administración Provincial de Energía (APE) nunca dejó una factura de CAMMESA fuera de término. Ese comportamiento fue reconocido en el marco del esquema nacional de refinanciación de deudas eléctricas. “Cuando aparece todo el problema energético nacional, muchas distribuidoras tenían deuda. La Pampa fue una de las pocas que no tenía deuda y recibió un reconocimiento por ser buen pagador”, explica.

El reconocimiento incluyó un aporte de $11.000 millones, destinado a infraestructura eléctrica, parte del cual se utilizó para avanzar con obras vinculadas a la conexión del parque solar de General Pico. “Ese dato cobra otro valor cuando salimos a decirle a un inversor: tenemos un esquema distinto, garantizamos compra de energía y tenemos capacidad de pago”, sostiene.

La Pampa reconoce que el desafío no es solamente técnico: también implica construir confianza. La convocatoria para ampliar General Pico despertó interés de 19 empresas y la provincia ya recibió consultas de distintos actores del sector energético. “Estamos haciendo algo nuevo en una provincia que no está asociada inmediatamente con energía solar. Si alguien piensa en La Pampa piensa en agro, ganadería o agroindustria. Hay que explicar por qué la energía también puede ser parte de esa historia”, admitió Lastiri.

image

El funcionario asegura que la escala provincial también juega a favor. “Tenemos una cercanía institucional que permite diálogo directo con empresarios, escuchar propuestas y explicar el modelo. Eso en muchos lugares es más difícil”, aseveró.

La licitación permanecerá abierta hasta septiembre y busca consolidar nuevos socios estratégicos. Para Lastiri, la discusión energética excede la coyuntura. “El desarrollo necesita energía. En cualquier escenario regulatorio futuro, las provincias van a tener que pensar cómo se abastecen”, planteó.

El cambio de paradigma del sistema eléctrico nacional aceleró una planificación que La Pampa ya había iniciado. “La diferencia es que nosotros no empezamos ahora a pensar esto. Ya teníamos una ley, un esquema provincial y una estrategia. Las coyunturas aparecen, pero estar preparados permite enfrentarlas mejor”, concluyó.