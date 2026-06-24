Catamarca aprobó la DIA de Diablillos, el proyecto biprovincial de oro y plata valuado en u$s3.000 millones

AbraSilver obtuvo la aprobación ambiental definitiva en Catamarca para Diablillos, un proyecto de oro y plata ubicado en la Puna que ya cuenta con las autorizaciones provinciales clave y apunta a una decisión final de inversión en 2027.

El proyecto Diablillos contempla una operación a cielo abierto con una planta de procesamiento de 9.000 toneladas por día y una vida útil estimada de 25 años.

La minería argentina sumó un nuevo hito en su agenda de grandes inversiones. El Gobierno de Catamarca aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Diablillos , un desarrollo biprovincial de oro y plata impulsado por AbraSilver Resource Corp . en la región de la Puna, que según su Estudio de Factibilidad Definitivo cuenta con un valor presente neto después de impuestos cercano a u$s3.000 millones .

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La autorización ambiental catamarqueña representa el último permiso provincial relevante requerido para avanzar hacia la etapa de construcción del proyecto, que se extiende entre el sur de Salta y el límite con Catamarca . La compañía ya había obtenido previamente la aprobación ambiental de Salta, con lo cual Diablillos cuenta ahora con los principales permisos provinciales necesarios para avanzar hacia una decisión final de inversión, incluso con un RIGI aprobado por la Nación .

“Recibir la autorización de exploración y desarrollo (DIA) de Catamarca representa el último hito importante en materia de permisos para Diablillos y es otro paso significativo hacia la decisión de construcción” , afirmó John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver .

El ejecutivo destacó que, con las aprobaciones ambientales obtenidas y el Estudio de Factibilidad Definitivo completado, Diablillos se posiciona “como el mayor proyecto de plata y oro con todos los permisos y listo para la construcción a nivel mundial”.

Un proyecto de u$s722 millones de inversión inicial y producción por 25 años

El Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) presentado por la compañía proyecta una operación minera convencional a cielo abierto, con una planta de procesamiento mediante lixiviación en tanques con capacidad para 9.000 toneladas por día.

El plan contempla una vida útil de mina de 25 años, con una producción promedio de 10 millones de onzas equivalentes de plata por año, combinando plata y oro. Durante los primeros cinco años de producción plena, la estimación asciende a unos 20 millones de onzas equivalentes anuales.

Las reservas minerales probadas y probables alcanzan las 77,9 millones de toneladas, con una estimación de 183 millones de onzas de plata y 1,8 millones de onzas de oro, equivalentes a unos 366 millones de onzas de plata equivalente.

En términos económicos, el proyecto presenta un VAN después de impuestos de u$s3.000 millones, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 41,9% y un período estimado de recuperación de la inversión de apenas 1,7 años, según los supuestos utilizados en el estudio.

El capital inicial requerido para la construcción está estimado en u$s722 millones, incluyendo contingencias, mientras que el capital de sostenimiento durante la operación alcanzaría los u$s520 millones.

Diablillos y el acuerdo Salta-Catamarca

Uno de los aspectos centrales para el avance del proyecto fue la coordinación entre Salta y Catamarca, debido a que el área donde se encuentra Diablillos estuvo históricamente vinculada a una disputa limítrofe entre ambas provincias.

Las legislaturas provinciales aprobaron un convenio de cooperación interprovincial que establece un marco de coordinación en materia administrativa, jurisdiccional, de regalías e impuestos.

Desde la empresa destacaron que este acuerdo aporta previsibilidad institucional y seguridad jurídica para una inversión minera de gran escala.

La propiedad Diablillos se encuentra en la Puna argentina, aproximadamente a 160 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta y a 375 kilómetros al noroeste de la ciudad de Catamarca. El proyecto comprende 15 concesiones mineras y cuenta con acceso vial durante todo el año.

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Próximos pasos: financiamiento y decisión de construcción

Con las aprobaciones ambientales completas, AbraSilver concentrará ahora sus esfuerzos en avanzar con la estructura financiera del proyecto.

Entre los próximos pasos figuran la búsqueda de socios estratégicos, alternativas de financiamiento mediante deuda o capital, la ingeniería de detalle, la contratación del paquete EPCM y la preparación de la infraestructura necesaria.

La compañía prevé iniciar obras preliminares y preparación del terreno durante el tercer trimestre de 2026, mientras que la decisión final de inversión está prevista para el segundo trimestre de 2027.

El cronograma actual apunta a que la primera producción podría comenzar antes de finalizar 2029, sujeto a la aprobación definitiva de construcción.

El impacto del RIGI y la conexión energética

Diablillos también quedó alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en mayo pasado por una inversión comprometida de u$s481,7, que establece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años. La medida fue oficializada mediante la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo, y habilitó a Pacific Rim Mining Corporation Argentina S.A. a ingresar como Vehículo de Proyecto Único (VPU) dentro del esquema creado por la Ley Bases.

El plan establece desembolsos por u$s352,4 millones durante los primeros dos años, superando el monto mínimo requerido por el régimen, y fija como fecha límite el 30 de noviembre de 2027 para acreditar la totalidad de la inversión comprometida.

Es por esto que el reporte de Abra Silver al que accedió Energy Report también indicó que el proyecto contempla una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, regalías mineras provinciales del 3% y eliminación de derechos de exportación, además de beneficios vinculados a la devolución del IVA sobre inversiones de capital.

En materia energética, el estudio prevé operar inicialmente con generación propia y avanzar hacia una conexión a la red eléctrica nacional durante el tercer año de operación, reduciendo costos y emisiones.

Con la aprobación ambiental de Catamarca, Diablillos se suma al grupo de proyectos de cobre, oro, plata y litio que buscan transformar a la Puna argentina en uno de los principales polos mineros de la próxima década.