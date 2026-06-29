Mientras siguen molestos por las declaraciones del delantero argentino, el Madrid ya le pusieron un precio de salida y advirtieron al Barcelona que no se moverán de ahí. ¿Cómo terminará la novela?

El Atlético Madrid le fijó un precio de venta a Julián Álvarez: ¿lo pagará el Barcelona?

La salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid es inminente, pues la relación entre ambas partes ha llegado a un punto muerto.

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Tras sus declaraciones en el partido entre Argentina y Austria, el delantero de 26 años ha causado un gran revuelo en el mercado de fichajes.

Según la prensa española, el internacional argentino ya había comunicado a la directiva su intención de marcharse en una reunión previa al Mundial 2026 , e incluso habría elegido al Barcelona como destino.

Sin embargo, su declaración pública ante la afición sobre su deseo de marcharse provocó un gran malestar en el Atlético de Madrid .

Aunque el club ya aceptaba su salida, el anuncio público molestó a la directiva, según el diario catalán Sport. El director ejecutivo, Gil Marín , le reprendió públicamente, y Diego Simeone , que exige plena dedicación, descartó cualquier reconciliación.

El técnico argentino ya no quiere retener a un jugador que expresa su deseo de marcharse y ha dejado de convencerlo.

El director deportivo, Mateo Alemany, busca cerrar la venta, pero la directiva quiere controlar la negociación. Según Sport, desde el Atlético Madrid piden 150 millones de euros al contado. Además, rechazan pagos a plazos o intercambios de jugadores: ni Ferran Torres ni Marc Casado modificarán su postura.

La primera oferta de 90 millones más 10 en variables fue rechazada sin miramientos.

Solo el Arsenal de Inglaterra podría cambiar la situación: incluiría a Viktor Gyokeres más una elevada cantidad de dinero, fórmula que sí convence al Atlético.

En tanto, consciente de estas dificultades, el Barcelona ha empezado a negociar con Harry Kane. delantero estrella del Bayern Munich.