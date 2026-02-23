Ofrecen $5 millones de recompensa por datos sobre un hombre desaparecido hace dos meses en Santa Cruz

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial. Buscan información sobre Mario César García, visto por última vez el 8 de diciembre en Caleta Olivia. Hallaron restos óseos y esperan el cotejo de ADN.

El Gobierno dispuso una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos que permitan localizar o esclarecer qué ocurrió con Mario César García , desaparecido desde el 8 de diciembre de 2025 en la provincia de Santa Cruz.

La decisión se formalizó mediante la resolución 131/2026 publicada en el Boletín Oficial , a partir de un requerimiento del Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia , a cargo del juez Marcos R. Pérez Soruco. La causa se inició tras la denuncia presentada por su hermana, Gisella Cruz.

Según la normativa, el monto será otorgado a personas que no hayan participado en el hecho y que brinden información útil y determinante para avanzar en la investigación. El pago se concretará únicamente con evaluación favorable del juzgado interviniente y con reserva de identidad garantizada .

Las comunicaciones deben realizarse a través del Programa Nacional de Recompensas , dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad , llamando a la línea gratuita 134.

La difusión de la convocatoria quedó a cargo de la Dirección Nacional de Comunicación Institucional y de las fuerzas federales, con alcance en todo el país.

Qué se sabe del caso

García, argentino, nacido el 28 de mayo de 1975, tenía domicilio en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, donde vivía solo. Fue visto por última vez el 8 de diciembre a las 14, cuando subió a la parte trasera derecha de una camioneta Chevrolet S10 blanca, doble cabina, modelo antiguo, con vidrios polarizados y sin jaula antivuelco.

Dos días después, ante la falta de novedades, su hermana radicó la denuncia. Tras los primeros rastrillajes, la familia cuestionó el alcance de los operativos iniciales.

En las últimas semanas se conformó una comisión investigativa y se realizaron nuevos procedimientos con perros especializados en búsqueda de restos humanos. Hacia fines de la semana pasada, fueron encontrados restos óseos dentro de una bolsa de basura en una vivienda abandonada en Caleta Olivia.

Las muestras serán enviadas a Buenos Aires para las pericias correspondientes y el cotejo de ADN. La investigación judicial contempla la hipótesis de un posible homicidio, en el marco del artículo 79 del Código Penal.