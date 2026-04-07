RIGI: Luis Caputo se reunió con representantes de una de las principales compañías globales en acero y litio + Seguir en









Luis Caputo anunció que se reunió con titulares de una de las principales compañías globales en acero y Litio, en el marco de un RIGI próximo a aprobarse.

Luis Caputo se reunió con representantes de POSCO.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la reunión con representantes de Posco, una de las principales compañías globales en acero y litio, para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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image La iniciativa corresponde a Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada, titular del proyecto denominado “Expansión Fase 1B”. "Reunión con Posco, una de las principales compañías globales en acero y Litio. RIGI próximo a aprobarse. Más inversiones para el norte de nuestro país", escribió, en esta jornada en "X", el titular de Hacienda.

En la jornada previa se conoció que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto de ampliación de litio en Catamarca por más de u$s251 millones. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 431/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa corresponde a Minera del Altiplano S.A. Sucursal Dedicada, titular del proyecto denominado “Expansión Fase 1B”, que busca ampliar la capacidad productiva del emprendimiento Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Con esta ampliación, la producción de carbonato de litio aumentará en 9.500 toneladas anuales adicionales.

El proyecto se inscribe dentro del RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno para atraer grandes inversiones, mejorar la competitividad y aumentar exportaciones, ofreciendo estabilidad normativa y beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

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