ROSEN abre una base operativa en Neuquén para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

La compañía global especializada en inspección y gestión de integridad de activos críticos refuerza su presencia en Argentina con una nueva oficina en el corazón de la actividad hidrocarburífera. La firma acumula casi 30 años en el país y más de 130.000 kilómetros de ductos inspeccionados en los últimos 15 años.

La apertura se da en un momento de fuerte expansión para la industria hidrocarburífera local.

ROSEN Group, compañía global dedicada a la protección de activos críticos, abrió una nueva oficina operativa en Neuquén para fortalecer su presencia en Argentina y acompañar la expansión de Vaca Muerta. La decisión apunta a reforzar su capacidad de respuesta frente a las necesidades de inspección, gestión de integridad y análisis avanzado de infraestructura energética en una provincia atravesada por el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

La apertura se da en un momento de fuerte expansión para la industria hidrocarburífera local. El desarrollo de Vaca Muerta y la construcción de nueva infraestructura de transporte plantean mayores exigencias sobre ductos, instalaciones y activos críticos que deben operar bajo estándares de seguridad, eficiencia y sustentabilidad.

ROSEN está presente en Argentina desde 1997 y trabaja con las principales compañías del sector oil & gas. En los últimos 15 años, la firma inspeccionó más de 130.000 kilómetros de ductos en el país y cuenta con un taller propio, ingenieros de integridad basados en la región y la mayor flota local de herramientas equipadas con tecnologías de inspección de activos.

La nueva oficina en Neuquén busca ubicar a la compañía más cerca de sus clientes y de los principales proyectos de producción y transporte de hidrocarburos. Desde esa base, ROSEN ofrecerá capacidades regionales para atender requerimientos de inspección, ingeniería, software, investigación y desarrollo.

La compañía también brinda soluciones para petróleo y gas, minería y nuevas fuentes de energía. Con herramientas, equipos y especialistas asignados regionalmente, la nueva operación apunta a ganar agilidad y eficiencia en la atención de proyectos.

“Argentina está atravesando un cambio de paradigma en materia energética, pasando de ser un país importador de energía a convertirse en un exportador. La apertura de nuestra oficina en Neuquén es un paso importante para consolidar nuestra presencia tanto en el país como en la región, con el objetivo de acompañar la evolución de la industria de cara a 2030”, afirmó Eduardo Soria, vicepresidente senior para ROSEN Group Sudamérica.

El ejecutivo sostuvo que la compañía basa su crecimiento en la innovación, la tecnología y la cercanía con los clientes. “La integración entre tecnología y conocimiento humano genera resultados muy potentes”, agregó.

Vaca Muerta y el desafío de la infraestructura

El crecimiento de Vaca Muerta no solo exige más perforación y producción. También demanda una red de transporte capaz de evacuar mayores volúmenes de petróleo y gas hacia centros de consumo, plantas de procesamiento, puertos y proyectos de exportación.

En ese escenario, la inspección avanzada de ductos y la gestión de integridad ganan relevancia. La mayor utilización de infraestructura existente y la construcción de nuevos activos obligan a controlar condiciones operativas, anticipar riesgos y extender la vida útil de los sistemas.

“La apertura de nuestra oficina en Neuquén representa un paso natural en la evolución de ROSEN en Argentina. Estar presentes en el corazón de la actividad energética nos permite trabajar más cerca de nuestros clientes, responder con mayor agilidad a sus necesidades y acompañarlos en la gestión de la integridad de su infraestructura crítica”, señaló Agustín Giai Levra, country manager de ROSEN Argentina.

El directivo remarcó que tanto los nuevos desarrollos como los activos existentes enfrentan desafíos cada vez más complejos. Según indicó, el objetivo de la compañía es aportar tecnología, conocimiento y experiencia para que puedan operar de manera segura, eficiente y sostenible.

Tecnología e inteligencia artificial para ductos

ROSEN cuenta con 45 años de trayectoria global, más de 4.000 empleados y presencia en 110 países. En su operación incorpora capacidades digitales e inteligencia artificial para desarrollar análisis predictivos de integridad y aportar información más precisa a la toma de decisiones.

Entre sus soluciones se encuentra Data Fusion MFL, una tecnología que combina datos de señales MFL axiales y circunferenciales para convertir información bruta en perfiles 3D de alta resolución. Según la compañía, esta herramienta permite mejorar las evaluaciones de tuberías, reducir costos y elevar los estándares de seguridad.

La estrategia local se inscribe bajo el enfoque “Think globally, act locally”. La nueva oficina de Neuquén se integra a la estructura regional de ROSEN, que también cuenta con presencia en Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro.

Ese modelo busca combinar tecnología global, conocimiento de los mercados locales y recursos regionales. Para la compañía, esa articulación será clave para acompañar a los operadores en una etapa en la que el crecimiento energético argentino dependerá cada vez más de la seguridad y confiabilidad de su infraestructura crítica.