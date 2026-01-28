Sanciones de EEUU obligan a Rusia a reconfigurar sus exportaciones de nafta

Las exportaciones rusas de nafta muestran una fuerte desaceleración en enero por el impacto de las sanciones de Estados Unidos, que llevaron a compradores como Taiwán, India y Venezuela a reducir o suspender sus compras.

Las sanciones de Estados Unidos complican las exportaciones de nafta rusa y empujan a Moscú a buscar nuevos mercados y mecanismos de reexportación.

Las exportaciones de nafta de Rusia hacia Asia registrarán una caída en enero, acompañada por un aumento de los volúmenes almacenados, en un contexto marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La presión sobre compradores clave como Taiwán, India y Venezuela generó un cambio en el comportamiento del mercado, con mayor cautela por parte de los importadores, según operadores y analistas del sector.

De acuerdo con fuentes del mercado, las sanciones estadounidenses a los principales productores petroleros rusos llevaron a que muchos compradores reduzcan su exposición. Como resultado, los vendedores rusos se vieron obligados a mantener cargamentos de nafta en buques o en instalaciones de almacenamiento en el extranjero, desde donde pueden ser reexportados, en algunos casos sin declarar el destino final.

En este contexto, analistas señalaron que durante 2026 los compradores extremarán las precauciones a la hora de adquirir cargamentos de productos sancionados. Esta dinámica podría traducirse en primas más elevadas para los barriles considerados “legítimos” o en mayores descuentos para la nafta de origen ruso.

Rusia suele exportar entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas métricas de nafta por mes. Sin embargo, ese volumen se encuentra en retroceso debido a interrupciones operativas en infraestructura clave. La refinería de Tuapse y el puerto de Taman permanecen cerrados por trabajos de reparación tras repetidos ataques con drones.

La refinería de Tuapse, que normalmente exporta entre 150.000 y 200.000 toneladas mensuales de nafta, interrumpió su procesamiento el 31 de diciembre y, según fuentes del mercado, necesitará al menos otro mes para retomar niveles normales de producción.

Como consecuencia, las exportaciones rusas de nafta hacia Asia podrían descender a alrededor de 600.000 toneladas en enero, frente a las 800.000 toneladas enviadas en diciembre. Para enero y febrero, las importaciones asiáticas de nafta rusa se ubicarían entre 700.000 y 800.000 toneladas mensuales, lo que implica una baja cercana al 30% respecto del promedio de entre 1 millón y 1,2 millones de toneladas registrado en los primeros diez meses de 2025.

Taiwán e India, dos de los principales compradores, redujeron sus importaciones en diciembre luego de que las sanciones alcanzaran a productores como Rosneft y Lukoil.

Reexportaciones y destinos alternativos

Ante las dificultades para colocar el producto de forma directa, Rusia recurre cada vez más a la reexportación. Petroleros que transportaban cerca de 350.000 toneladas de nafta cargadas en puertos rusos durante diciembre indicaban Singapur como destino al 22 de enero, mientras que otros buques con más de 320.000 toneladas no declaraban destino final.

Según operadores, algunos de estos cargamentos continúan en el mar sin comprador definido. Parte de los barriles rusos se canaliza a través de centros de reexportación como Karimun, en Indonesia, o mediante descargas en los estrechos de Singapur. También se identificaron reenvíos desde Brasil y desde tanques comerciales ubicados en el norte y el oeste de África.

Desde la terminal de almacenamiento de Karimun se reexportan alrededor de 50.000 toneladas mensuales de nafta, de acuerdo con estimaciones del mercado.

El caso de Venezuela

Venezuela también dejó de importar nafta rusa, que utilizaba como diluyente para su crudo pesado. La decisión se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera a mediados de diciembre un bloqueo a los petroleros sancionados con destino al país caribeño.

Entre junio y diciembre del año pasado, Rusia había suministrado a Venezuela un promedio de 100.000 toneladas mensuales de nafta. Para cubrir parte de ese faltante, Estados Unidos restablecerá sus envíos de nafta al mercado venezolano, aunque analistas advierten que el volumen estadounidense no sería suficiente para abastecer toda la demanda.