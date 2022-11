Represas en Santa Cruz: suscriben adenda para reactivar desembolsos de China

Según revelaron fuentes oficiales a Ámbito, luego del acuerdo con ejecutivos chinos, ahora funcionarios y representantes de la UTE Represas Patagonia, que integran Eling Energía, Gezhouba e Hidrocuyo, “inicializaron” la adenda del contrato como “paso previo clave” para avanzar, en primer lugar, con el reembolso financiero de los casi $20.000 millones que el Estado nacional destinó desde la pandemia y hasta 2022 para evitar la paralización de las obras, y luego, para reactivar el financiamiento de la obra en su conjunto. En total, faltan desembolsar entre u$s3.200 y u$s3.300 millones.

El contrato de financiamiento original se firmó en 2014 con China Development Bank Corporation (CDB), la entidad bancaria que lidera el consorcio de bancos que aportan el financiamiento para las hidroeléctricas, donde también figuran el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China, quienes se comprometieron entonces a aportar u4s4.714 millones para financiar la obra, con una tasa de interés de tasa de interés Libor más 3,8%. El crédito fue por 15 años y contempló cinco años y medio de gracia (66 meses) para el capital, el plazo que se preveía inicialmente para la construcción de las represas. El repago de ese crédito se producirá con la venta de la energía generada a partir de la entrada en funcionamiento de las represas. Pero el plazo se venció y los chinos dejaron de enviar fondos.

Fuentes oficiales estimaron que desde 2014 los bancos chinos llevan desembolsados u$s1.500 millones hasta 2017, cuando el gobierno de Cambiemos cambió el proyecto, pero nunca se había firmado la adenda al acuerdo de financiamiento. Ahora, se “inicialó” con la UTE la actualización, que según aclararon no es una firma, sino un paso previo porque jurídicamente tiene otro status.

“Con este acto se finalizan los pasos necesarios para que el reembolso financiero por parte de los bancos de la República Popular China se concrete en los próximos días y se reactive así el financiamiento de la obra en su conjunto”, subrayaron las fuentes consultadas por este medio.

Un informe de la consultora Economía y Energía (E&E) sobre el Presupuesto 2023 presentado por el Poder Ejecutivo precisó que el Gobierno planea destinar unos u$s12.849 millones en recursos al sector energético. Esta cifra contempla subsidios, transferencias de capital, y otros gastos de la función Energía, Combustibles y Minería. El presupuesto de Energía Argentina S.A. para el año que viene sería de u$s4.236 millones, de los cuales u$s2.610 millones serán para financiar transferencias corrientes, unos u$s236 millones más que en 2022. Hay otros gastos estimados para el próximo que suman unos u$s631 millones, incluidas las “inversiones estratégicas”, pero no está detallado si incluyen las represas. En paralelo, hay otros u$s1.626 millones que se utilizarán para transferencias de capital. Entre las principales obras de estos fondos está el gasoducto Néstor Kirchner.

Energía Argentina S.A. es el comitente de la obra, la responsable legal del financiamiento externo que consiguió el Estado nacional, a través de los acuerdos internacionales, pero la negociación con los bancos chinos la lleva el Ministerio de Economía, en particular, que el área del titular del INDEC, Marco Lavagna, que también es el encargado de las relaciones con los organismos multilaterales, junto al titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Jorge Leonardo Madcur. Otros funcioanrios de Economía que particiaron de la negociación fueron Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía, y Matías Mana, director nacional de Proyecto con Financiamiento Bilateral de esa subsecretaría.

Las dos centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megawatts, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta, y permitirán una generación media anual mayor a 5.000 GW/hs. Al día de hoy la represa Gobernador Jorge Cepernic tiene un avance de obra del 35,4%, mientras que la Presidente Néstor Kirchner llega al 22,8%. Con este ritmo de obra, se espera que para el segundo semestre del 2024 comience a operar la primera turbina.