Socio clave de YPF en Argentina LNG advierte por la guerra con Irán: "Es terrorismo económico global"

En medio de la escalada del conflicto con Irán y la presión sobre el mercado energético global, uno de los principales socios de YPF lanzó una dura advertencia sobre el Estrecho de Ormuz.

Enviado especial a Houston.- En un escenario global atravesado por la tensión geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos, el CEO de ADNOC y presidente ejecutivo de XRG, Sultan Ahmed Al Jaber , lanzó una de las advertencias más contundentes durante la CERAWeek by S&P Global 2026 en Houston: “Utilizar el Estrecho de Ormuz como arma no es un acto de agresión contra una sola nación. Es terrorismo económico contra todas las naciones ”. La definición cobra especial relevancia para la Argentina, ya que XRG es uno de los socios estratégicos del proyecto Argentina LNG que impulsa YPF junto a Eni.

El conflicto en Medio Oriente puso en el centro de la escena a uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. Por el Estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del petróleo mundial y volúmenes clave de gas y derivados. “Cuando se presiona Ormuz, la presión se siente en todo el mundo”, advirtió Al Jaber, quien remarcó que en apenas tres semanas el precio del crudo se disparó un 50%, con impacto directo en el costo de vida y el crecimiento económico.

“La seguridad energética no es un eslogan, es la diferencia entre tener luz o estar apagado”, enfatizó, al tiempo que sostuvo que la crisis actual “no es un problema de suministro, sino de seguridad”, descartando que pueda resolverse únicamente a través del comercio.

Desde ADNOC también reconocieron que el conflicto ya impacta en las operaciones. “Recibimos golpes que ninguna empresa civil debería tener que afrontar” , afirmó el ejecutivo, aunque aseguró que la compañía mantiene el control de la situación y trabaja para garantizar el abastecimiento.

En ese sentido, destacó que la resiliencia del sistema energético de Emiratos Árabes Unidos es el resultado de años de inversión en infraestructura, diversificación y alianzas estratégicas, un enfoque que hoy se vuelve central para enfrentar escenarios de alta incertidumbre.

El acuerdo entre YPF, Eni y XRG

En paralelo a este contexto global, Argentina avanza en uno de los proyectos más ambiciosos de su historia energética. YPF, Eni y XRG firmaron recientemente el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) para impulsar Argentina LNG, una iniciativa que busca posicionar al país como proveedor global de gas natural licuado. El proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), mediante la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) de 6 MTPA cada una, integrando toda la cadena de valor desde Vaca Muerta hasta la exportación.

La firma del JDA marca un paso clave hacia la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para la segunda mitad de 2026. En esta etapa, las compañías avanzarán en la ingeniería básica (FEED), la estructuración técnica, los aspectos comerciales y los esquemas de financiamiento. Se trata de un proyecto que no solo busca monetizar el potencial gasífero de Vaca Muerta, sino también insertar a la Argentina en un mercado global de GNL cada vez más competitivo y estratégico.

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En este escenario, las declaraciones de Al Jaber no solo reflejan la gravedad del conflicto en Medio Oriente, sino también el delicado equilibrio en el que se mueve la industria energética global. “Ningún país debería tener permitido mantener como rehén la economía global”, advirtió, al tiempo que llamó a una mayor cooperación internacional para sostener la estabilidad del sistema.

Para Argentina, que busca consolidarse como exportador de energía, el mensaje es claro: el desarrollo de proyectos como Argentina LNG dependerá tanto de su competitividad interna como de la capacidad del mundo para garantizar un suministro energético seguro y estable.