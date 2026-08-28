Southern Energy: gasoducto clave para el GNL consigue financiamiento por u$s900 millones

San Matías Pipeline cerró un préstamo sindicado bajo modalidad Project Finance para construir el ducto que llevará gas desde Tratayén hasta Río Negro. La obra demandará u$s1.300 millones y será estratégica para abastecer las dos terminales flotantes de licuefacción de Southern Energy.

El financiamiento obtenido por San Matías Pipeline representa una parte sustancial de la inversión necesaria para ejecutar el gasoducto.

San Matías Pipeline (SMP) cerró un préstamo sindicado por u$s900 millones para financiar la construcción del gasoducto dedicado que transportará gas natural desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde Southern Energy (SESA) instalará dos terminales flotantes de licuefacción con el objetivo de exportar GNL argentino al mercado internacional.

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La operación fue estructurada bajo la modalidad Project Finance , con un plazo de siete años y tres años de gracia. La financiación fue estructurada por Citi , J.P. Morgan, Santander e Itaú , que integran el sindicato de bancos junto con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China .

El proyecto contempla una inversión total estimada en u$s1.300 millones . De ese monto, u$s900 millones serán financiados mediante el préstamo sindicado , mientras que los u$s400 millones restantes serán cubiertos mediante aportes de capital de los accionistas de San Matías Pipeline.

La estructura del financiamiento se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto , respaldados por contratos de transporte de gas de largo plazo.

El gasoducto tendrá una extensión de 472 kilómetros , un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural .

La obra comenzará en Tratayén, Neuquén, y tendrá como destino la costa de Río Negro, donde se conectará con el sistema de GNL de Southern Energy. La construcción comenzó en agosto de 2026 y la finalización está prevista para mediados de 2028.

El proyecto de infraestructura estará construido por el consorcio integrado por SICIM y Víctor Contreras, mientras que la construcción de la planta compresora de Allen estará a cargo de OPS.

San Matías Pipeline ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en junio de este año y cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados por las provincias de Neuquén y Río Negro.

El desarrollo del ducto forma parte de una infraestructura diseñada específicamente para acompañar el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy. De esta manera, el gas producido en Vaca Muerta tendrá una vía dedicada para llegar hasta las instalaciones de licuefacción previstas en Río Negro.

Dos buques y 6 millones de toneladas de GNL por año

El gasoducto de San Matías Pipeline está directamente vinculado con el proyecto de Southern Energy, un consorcio conformado por los mismos accionistas: PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

En concreto, SMP está integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Southern Energy instalará en Río Negro dos buques de licuefacción: “Hilli Episeyo” y “Esperanza”, anteriormente denominado “MKII”. El primero comenzará a operar en 2027, mientras que el segundo está previsto para 2028.

Ambas unidades tendrán una capacidad conjunta de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

La construcción del gasoducto de 36 pulgadas y 472 kilómetros aparece así como una de las obras necesarias para alimentar ese esquema de producción y exportación, con una capacidad prevista de 27 millones de metros cúbicos diarios.

El buque Hilli Episeyo, propiedad de Golar LNG. Golar LNG

El proyecto de GNL prevé u$s15.000 millones de inversión

Southern Energy prevé realizar inversiones superiores a u$s15.000 millones a lo largo de 20 años. Además, proyecta exportaciones por u$s20.000 millones entre 2027 y 2035.

El proyecto combina el desarrollo de la producción de gas en Vaca Muerta con una infraestructura específica de transporte y dos unidades flotantes de licuefacción ubicadas en el Golfo San Matías.

En ese esquema, el financiamiento obtenido por San Matías Pipeline representa una parte sustancial de la inversión necesaria para ejecutar el gasoducto. Los u$s900 millones aportados mediante deuda representan aproximadamente el 69% de los u$s1.300 millones previstos para la obra, mientras que el resto será aportado por los accionistas.

La modalidad Project Finance permite que la estructura de financiamiento esté respaldada por los flujos futuros del proyecto y por los contratos de transporte de largo plazo.

San Matías Pipeline está integrado por PAE, que posee el 30% del capital; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; Harbour Energy, con el 15%; y Golar LNG, con el 10% restante. La sociedad reúne así a los cinco socios que participan del desarrollo del gasoducto dedicado para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. Los mismos socios conforman Southern Energy, responsable del proyecto de licuefacción en Río Negro.

El objetivo es articular la producción de gas de Vaca Muerta con capacidad de licuefacción y exportación desde la costa atlántica. Para eso, el gasoducto dedicado tendrá una capacidad de transporte de 27 millones de m³ diarios y conectará Tratayén con el sistema de GNL de Southern Energy.

Con el cierre del préstamo sindicado por u$s900 millones, San Matías Pipeline completa una instancia central para avanzar con una obra que demandará en total u$s1.300 millones y cuya finalización está prevista para mediados de 2028, en paralelo con el inicio de operaciones de las dos unidades flotantes de Southern Energy.