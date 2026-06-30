El Gobierno aprobó un proyecto RIGI de u$s1.300 millones para construir un gasoducto para exportar GNL

La iniciativa fue presentada por San Matías Pipeline SA y prevé la construcción de un gasoducto de 480 kilómetros entre Neuquén y Río Negro. El proyecto tendrá una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y quedó incorporado al régimen de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El Ministerio de Economía aprobó este viernes la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto "Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural", presentado por San Matías Pipeline SA (SMP SA) , que contempla una inversión total de u$s1.300 millones para construir una obra destinada exclusivamente al transporte de gas natural hacia plantas de licuefacción para su exportación como Gas Natural Licuado (GNL).

La medida fue oficializada mediante la resolución 873/2026, publicada en el Boletín Oficial , y alcanza a un proyecto encuadrado en el sector "Petróleo y Gas" , subsector "Transporte y Almacenamiento" , dentro del esquema de beneficios previsto por la Ley 27.742.

De acuerdo con la resolución, el emprendimiento consiste en la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de aproximadamente 480 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro , que unirá el predio Cabecera Tratayén, en la provincia de Neuquén , con la estación compresora de San Antonio Oeste, en Río Negro . La obra tendrá una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural .

El objetivo del proyecto es transportar la producción incremental de la cuenca Neuquina hacia instalaciones de licuefacción para producir GNL destinado exclusivamente a la exportación, aprovechando los recursos no convencionales provenientes de Vaca Muerta .

La empresa informó que la inversión comprometida asciende a u$s1.300 millones , mientras que durante el primer año deberá ejecutar inversiones en activos computables por u$s454 millones y durante el segundo año por u$s501 millones , superando los requisitos mínimos establecidos por la normativa del RIGI.

Según el cronograma presentado, la construcción comenzará el 30 de junio de 2026, mientras que el inicio de las operaciones está previsto para el 1 de mayo de 2028. Además, la firma asumió el compromiso de alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables antes del 31 de mayo de 2027.

La resolución también aprueba el listado de bienes que la empresa podrá importar bajo el régimen de franquicias previsto por la ley, acepta el mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje internacional bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) e instruye a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a la compañía como Vehículo de Proyecto Único (VPU).

Asimismo, la norma encomienda a la Secretaría de Energía la fiscalización del cumplimiento del proyecto y dispone comunicar la aprobación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros, y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que otorgue los incentivos cambiarios previstos por el RIGI, con excepción del beneficio de libre disponibilidad de las divisas de exportación, que no fue solicitado por la empresa.