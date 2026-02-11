Sube fuerte el petróleo por la tensión en Medio Oriente

La falta de avances en las negociaciones entre EEUU e Irán ponen presión sobre el precio del barril. También contribuye la debilidad del dólar. No hay señales de falta de suministro.

El precio del crudo se mantiene entre los 65 y 70 dólares.

Los precios del petróleo subían el miércoles, impulsados por el aumento del riesgo, ya que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán seguían siendo frágiles , mientras que bajas de reservas sugerían una mayor demanda.

Los futuros del crudo Brent subían 98 centavos, o un 1,4%, a 69,78 dólares el barril, a las 0949 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba 95 centavos, o un 1,5%, a 64,91 dólares.

"La continua tensión en Medio Oriente sigue respaldando los precios, aunque hasta ahora no ha habido ninguna interrupción del suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista petrolero de UBS.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump , dijo el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente, a pesar de que Washington y Teherán se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto.

"Aunque el discurso sigue siendo beligerante en ocasiones, no hay indicios, al menos por ahora, de una escalada, y el presidente de Estados Unidos cree que Irán acabará queriendo llegar a un acuerdo sobre su programa de misiles nucleares", dijo en una nota el analista de PVM Oil Associate, Tamas Varga.

La ligera debilidad del dólar también contribuía a sostener los precios. Un dólar más fuerte perjudica la demanda de crudo de los compradores extranjeros.

Los precios del petróleo también se vieron respaldados por los indicios de una disminución del excedente, ya que los mercados absorbieron parte del observado en el último trimestre de 2025.

Las extracciones de crudo de las reservas independientes del centro de refinación y almacenamiento de Ámsterdam-Rotterdam-Amberes (ARA) y de Fujairah sugirieron un mercado ajustado, según Staunovo, de UBS.