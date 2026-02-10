Donald Trump volvió a amenazar a Irán: "Acuerdo o acción militar"

El presidente de EEUU endureció su discurso contra Teherán y dejó abierta la posibilidad de enviar otro portaaviones a la región si fracasan las negociaciones.

Donald Trump volvió a poner a Irán en la mira y reavivó el fantasma de una escalada militar en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Donald Trump , volvió a amenazar a Irán este martes, y podría enviar otro portaaviones a Medio Oriente . " Acuerdo o acción militar ", planteó, y advirtió con medidas "muy duras" sino llegan a un entendimiento.

Con el antecedente del "Martillo de Medianoche", la operación estadounidense que bombardeó infraestructura nuclear iraní en junio de 2025, las amenazas del presidente norteamericano cobran más fuerza. Según reportan medios desde la Casa Blanca, Trump podría enviar un segundo portaaviones al mar Arábigo , si las negociaciones no llegan a un acuerdo. Se desconocen los plazos exactos.

En los inicios de febrero, un dron iraní fue derribado por el buque de guerra USS Abraham Lincoln, en un episodio que refleja la alta tensión entre ambos países. Además, la semana pasada Trump fue consultado por la cadena CBS News si el supremo líder del Estado Islámico debía estar preocupado a lo que contesto "Diría que debería estar muy preocupado, si. Debería estarlo ".

La obsesión de los norteamericanos e Israel es el enriquecimiento de uranio, vital para la producción de bombas atómicas. Otro de los puntos clave de los acuerdos que aún no llegan, son los programas de misiles balísticos del régimen, que sus dirigentes no están dispuestos a negociar, mientras defienden su derecho a continuar con actividades de enriquecimiento con fines civiles.

El endurecimiento del discurso de Trump se da, además, en un contexto de mayor despliegue militar estadounidense en el Golfo y de movimientos diplomáticos intensos. En ese marco se inscribe la inminente visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, donde se espera que ambos gobiernos coordinen una estrategia común frente a Irán.

Así, la política exterior estadounidense vuelve a moverse en una línea fina entre presión militar y negociación diplomática. Con amenazas explícitas y fuerzas listas para actuar, el mensaje de Trump es claro: si no hay acuerdo, el escenario de una nueva escalada deja de ser una hipótesis lejana.

El presidente de EEUU Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los socios comerciales de Irán, tras comprometerse a celebrar una nueva ronda de conversaciones con Teherán la próxima semana.

El decreto, que entra en vigor este sábado, se produce en un momento de gran tensión entre Washington y Teherán, con un grupo naval estadounidense liderado por un portaaviones en aguas de Medio Oriente y conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní celebradas el viernes en Omán.

Donald Trump firmó una orden que amenaza con aranceles a los socios comerciales de Irán

Los aranceles "podrán imponerse a los productos importados a EEUU que sean originarios de cualquier país que, directa o indirectamente, compre, importe o adquiera de cualquier otra forma bienes o servicios de Irán", indicó la orden.

Trump ya amenazó el mes pasado con imponer aranceles del 25% a cualquier país que realice algún intercambio comercial con Irán. Esta nueva orden establece un proceso para que su administración imponga aranceles a los productos de esos socios comerciales de la República Islámica.