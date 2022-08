Subsidios energéticos: avanzan con segmentación a comercios

Según pudo saber Ámbito, la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, se reunirán con directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para discutir cómo será la segmentación y quita de subsidios en las provincias, donde muchos comercios y emprendedores necesitan de la energía para subsistir.

El plan prevé que sea una reducción paulatina y escalonada y que en un principio se enfoque en comercios de las grandes ciudades del interior que no utilizan la electricidad como recurso clave de su productividad, poseen altos niveles de consumo y están en condiciones económicas de pagar la tarifa plena. Los ejemplos por dónde se iniciará la quita completa son los bancos, shoppings y farmacias, entre otros. Para discernir quiénes mantienen los subsidios habrá segmentaciones por montos facturados mensualmente o al año.

Banco filas linea de caja.jpg Gentileza: Tecmadi

Fuentes oficiales reiteraron que la quita de subsidios se enfocará en la electricidad y no en el gas, que solo se aplicará en los usuarios residenciales. En este marco, Flavia Royon destacó que la actual gestión avanza "hacia un sistema de tarifas más justo que se llama segmentación", y remarcó que "es una clara señal de adonde queremos ir como país, que va a llevar orden fiscal y seguirá a acompañando al que más lo necesite".

"Es necesario ir moviendo la agenda, superado el debate de los subsidios, y llevar la discusión a la eficiencia y competitividad", sostuvo la funcionaria, quien consideró que esto permitirá dar "un salto cualitativo para dar seguridad energética en un mundo donde la energía es más escasa y más onerosa".

En el caso de los residenciales, los datos oficiales revelan que 9.727.907 hogares completaron el formulario para mantener los subsidios. De ese total, 429.688 son de ingresos altos y los perderán. El resto, que los mantiene, se divide en 5.560.757 de ingreso bajos y 3.737.462 de ingresos medios.

Una de las alternativas bajo análisis en Energía es realizar una reducción de subsidios gradual y por bimestre. De eso dialogarán con la CAME. Sería una primera quita del 20% a partir de septiembre-octubre; un 40% para el consumo de noviembre-diciembre, y otro 40% con las facturas de enero-febrero del 2023.

Con la Confederación buscarán filtrar casos especiales, provincia por provincia, para evitar afectar las cadenas productivas de los comerciantes, aunque aclaran que no es posible que la energía sea más barata para hacer negocios que para vivir. Las excepciones serían heladerías, pescaderías o tiendas que poseen sistemas de enfriamiento o calefacción eléctrico, que no se puede reemplazar. Tampoco buscarán afectar a los comerciantes que, por ejemplo, necesitan de una bomba de agua eléctrica para llevar adelante su negocio. Una rama que genera diferencias son los supermercados. Para no golpear los pequeños comercios posiblemente se definan categorías por metro cuadrado.

La semana los gobernadores de Norte Grande pidieron modificar en el verano el régimen actual de segmentación de tarifas para los residenciales de las provincias norteñas. Los mandatarios le plantearon a Flavia Royón una elevación del tope de consumo subsidiado -hoy de 400 kWh y, en el NEA, de 550- a 700 kilovoltios mes hora. El pedido atiende lógicas climáticas de las zonas más cálidas del país. Lo mismo podrían solicitar los gobernadores patagónicos para el invierno 2023.

En esta misma línea, ahora se plantea que no se afecte a los comercios o emprendimientos productivos que requieren de la energía para sostener ineludiblemente su actividad.