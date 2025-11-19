Taca Taca: First Quantum confirma una inversión de u$s3.600 millones y 4.000 empleos para la Puna salteña + Seguir en









El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con ejecutivos de First Quantum Minerals y ratificó el avance del megaproyecto cuprífero Taca Taca, que prevé una inversión récord, fuerte contenido local y un impacto histórico en empleo y desarrollo para Salta.

Ubicado frnte al Salar de Arizaro, a 400 kilómetros de la ciudad de Salta y a sólo 35 kilómetros de Tolar Grande, el yacimiento proyecta una producción anual de 250.000 toneladas de cobre fino, junto con 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión clave con directivos de First Quantum Minerals (FQM) para repasar el avance del proyecto Taca Taca, una de las iniciativas mineras más relevantes del país por su escala de inversión, su potencial productivo y su impacto en la economía regional.

Del encuentro participaron Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos para Latinoamérica, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía. También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el delegado de Casa de Salta, Martín Plaza.

Durante la reunión, First Quantum presentó la planificación de las próximas etapas del proyecto, ratificando que Taca Taca avanza firme hacia su fase decisiva y destacando el posicionamiento de Salta como una de las jurisdicciones mineras más sólidas y previsibles del país.

Taca Taca minería Salta Taca taca será fundamental para impulsar el Producto Bruto Interno (PBI) de Salta y consolidar a la provincia como un actor clave en el mercado global del cobre. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo El gobernador Sáenz subrayó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local. Solo en octubre, en plena etapa de estudios, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños, un hito para el desarrollo productivo de la Puna y para la consolidación de una cadena de valor minera con fuerte identidad provincial.

“Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta”, afirmó el mandatario.

Taca Taca vías tren minería Salta Taca Taca (por el nombre de una antigua estación del tren Belgrano Cargas) solictará la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), facilitando inversiones y posibilitando el desarrollo de infraestructura esencial para su ejecución. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo Una inversión sin precedentes Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, contempla una inversión estimada de u$s3.600 millones lo que lo convierte en uno de los proyectos de cobre más relevantes de América del Sur. Su vida útil proyectada es de 32 años, con una capacidad anual de producción de: 250.000 toneladas de cobre ,

125.000 onzas de oro ,

3.500 toneladas de molibdeno. Estas cifras posicionan a Taca Taca como un pilar estratégico para el crecimiento del país en el mercado de minerales críticos. Taca Taca minería monitoreo agua Tolar Grande En febrero pasado, la secretaría de Minería y Energía de Salta, a través del Programa de Gestión y Policía Minera, supervisó el Monitoreo Ambiental Participativo de Taca Taca. Empleo masivo y desarrollo regional La magnitud del proyecto se reflejará en su impacto laboral. La etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo, mientras que la operación generará alrededor de 2.000 empleos directos, además de miles de indirectos vinculados a proveedores locales, transporte, servicios y logística. image El gobernador Gustavo Saénz recibió a Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos de Fist Quantum para Latinoamérica, y a Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía. También estuvieron el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y el delegado de Casa de Salta, Martín Plaza. Autoridades y empresa coincidieron en que Taca Taca representa una oportunidad histórica para transformar la matriz productiva de la Puna salteña, promover encadenamientos regionales y profundizar la presencia de proveedores salteños en la cadena minera global. Con el respaldo político provincial y el avance técnico empresarial, el proyecto ingresa en una fase decisiva que podría convertirlo en uno de los motores mineros del país durante las próximas décadas. Taca Taca minería travesía 4x4 Salta Campamento actual de Taca Taca, un ambicioso proyecto en etapa de prefactibilidad liderado por First Quantum Minerals, que posicionará a la provincia como productora clave de cobre, oro y molibdeno, minerales esenciales para la transición energética global. Nicolás Carvalho Ochoa / IG: carvalho_ochoa_fotografo