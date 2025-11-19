El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una reunión clave con directivos de First Quantum Minerals (FQM) para repasar el avance del proyecto Taca Taca, una de las iniciativas mineras más relevantes del país por su escala de inversión, su potencial productivo y su impacto en la economía regional.
Taca Taca: First Quantum confirma una inversión de u$s3.600 millones y 4.000 empleos para la Puna salteña
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con ejecutivos de First Quantum Minerals y ratificó el avance del megaproyecto cuprífero Taca Taca, que prevé una inversión récord, fuerte contenido local y un impacto histórico en empleo y desarrollo para Salta.
Del encuentro participaron Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos para Latinoamérica, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía. También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el delegado de Casa de Salta, Martín Plaza.
Durante la reunión, First Quantum presentó la planificación de las próximas etapas del proyecto, ratificando que Taca Taca avanza firme hacia su fase decisiva y destacando el posicionamiento de Salta como una de las jurisdicciones mineras más sólidas y previsibles del país.
El gobernador Sáenz subrayó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local. Solo en octubre, en plena etapa de estudios, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños, un hito para el desarrollo productivo de la Puna y para la consolidación de una cadena de valor minera con fuerte identidad provincial.
“Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta”, afirmó el mandatario.
Una inversión sin precedentes
Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, contempla una inversión estimada de u$s3.600 millones lo que lo convierte en uno de los proyectos de cobre más relevantes de América del Sur. Su vida útil proyectada es de 32 años, con una capacidad anual de producción de:
-
250.000 toneladas de cobre,
125.000 onzas de oro,
3.500 toneladas de molibdeno.
Estas cifras posicionan a Taca Taca como un pilar estratégico para el crecimiento del país en el mercado de minerales críticos.
Empleo masivo y desarrollo regional
La magnitud del proyecto se reflejará en su impacto laboral. La etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo, mientras que la operación generará alrededor de 2.000 empleos directos, además de miles de indirectos vinculados a proveedores locales, transporte, servicios y logística.
Autoridades y empresa coincidieron en que Taca Taca representa una oportunidad histórica para transformar la matriz productiva de la Puna salteña, promover encadenamientos regionales y profundizar la presencia de proveedores salteños en la cadena minera global.
Con el respaldo político provincial y el avance técnico empresarial, el proyecto ingresa en una fase decisiva que podría convertirlo en uno de los motores mineros del país durante las próximas décadas.
