Aisa Group exhibió su estrategia de inversión sostenible en el Argentina–UK Summit 2025

El holding participó como sponsor principal del Argentina–UK Summit 2025 en Londres y expuso su plataforma global de inversiones, con foco en minería, infraestructura y desarrollo sostenible.

El Argentina–UK Summit confirmó un clima favorable para el avance de proyectos binacionales y un renovado interés británico en sectores ligados al desarrollo sostenible.

En un foro de alto impacto político y empresarial, Aisa Group reforzó su liderazgo como uno de los actores locales con mayor proyección internacional en sectores estratégicos. Como sponsor principal del Argentina–UK Summit 2025, organizado por Canning House en Londres, la compañía llevó un mensaje claro: Argentina y el Reino Unido tienen hoy una oportunidad histórica de construir una agenda común basada en confianza, desarrollo sostenible e inversiones de largo plazo.

El encuentro reunió a líderes políticos, diplomáticos y empresarios de ambos países, con la presencia de Kemi Badenoch, jefa de la oposición británica (Partido Conservador), el ministro de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, y la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, en un momento donde la cooperación bilateral vuelve a ganar impulso.

Inversión con propósito: la propuesta de Aisa ante inversores globales Aisa estuvo representada por Francisco (Paco) Honrubia, Co-CEO del grupo, y Ricardo Martínez, Director Ejecutivo de Minas Argentinas. Ambos presentaron la filosofía del holding liderado por Juan José Retamero, enfocada en inversiones responsables, previsibles y con impacto medible en las comunidades.

Honrubia destacó que la misión del grupo es “transformar el presente para potenciar el futuro”, recuperando la excelencia como valor central. “Invertimos para hacer crecer a la Argentina, generando valor económico y social en cada comunidad donde operamos”, señaló durante su intervención. Subrayó además que Aisa actúa como “puente real entre capital internacional, talento argentino y visión de largo plazo”.

Francisco (Paco) Honrubia Co-CEO del grupo AISA Francisco (Paco) Honrubia, Co-CEO del grupo AISA. Martínez profundizó en el caso paradigmático de Gualcamayo, en San Juan: una mina que pasó de estar en plan de cierre a transformarse en un proyecto aurífero robusto y sostenible, con calificación A+(arg), auditorías PwC y un horizonte productivo extendido por al menos 20 años gracias al Deep Carbonates Project. “Minas Argentinas es la demostración de lo que puede lograrse cuando la gestión profesional y las reglas claras se alinean con el compromiso territorial”, afirmó.

Una cumbre marcada por economía, reformas y visión de futuro Uno de los momentos más destacados del Summit fue la conferencia de Kemi Badenoch, una de las figuras más influyentes del Reino Unido. En un discurso que resonó entre empresarios británicos y argentinos, elogió las reformas económicas y la determinación del gobierno argentino. Kemi Badenoch Reino Unido Partido Conservador Kemi Badenoch es una política británica que se ha desempeñado como Secretaria de Estado de Comercio Internacional desde 2022 y miembro del Parlamento por Saffron Walden desde 2017. Desde 2024 es la líder del Partido Conservador, tras suceder a Rishi Sunak en el cargo. “Muchos líderes admiramos al presidente Milei -y me incluyo- por su valentía para hacer lo difícil”, afirmó Badenoch. “La estabilidad económica es la base de todo progreso”. Su mensaje fortaleció la expectativa de ampliar la cooperación bilateral en minería, energías limpias, infraestructura y servicios, sectores donde Aisa Group ya despliega proyectos con impacto comprobable. Aisa Group como articulador entre dos ecosistemas productivos La presencia del holding como sponsor estratégico consolidó su rol como articulador entre inversores institucionales, desarrolladores locales y gobiernos provinciales. El grupo presentó su plataforma de inversión multisectorial, orientada a transformar activos complejos en motores sostenibles de desarrollo. Los casos expuestos incluyeron: Gualcamayo (San Juan): mina reactivada con proyección de más de 20 años adicionales.

Proyecto inmobiliario en la ex bodega Cinzano (San Juan): recuperación urbana con visión productiva.

Cabo Vírgenes (Chubut): expansión de una de las pesqueras más relevantes del país.

Energía renovable en San Luis: desarrollo de proyectos en campos antes improductivos. Cada una de estas iniciativas refleja un modelo que combina excelencia operativa, impacto social y reinversión continua. Un nuevo capítulo para la relación Argentina–Reino Unido El Argentina–UK Summit confirmó un clima favorable para el avance de proyectos binacionales y un renovado interés británico en sectores ligados al desarrollo sostenible. En ese marco, Aisa Group se posiciona como un actor confiable, profesional y con visión de largo plazo, capaz de conectar oportunidades, crear confianza institucional y convertir objetivos estratégicos en realidades tangibles.