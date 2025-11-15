Argentina tiene un hub financiero andino para atraer inversiones globales en minería y energía

La Bolsa de Comercio de Mendoza se convierte en la sede del “Andean Bridge”, el nuevo puente financiero que conectará proyectos de minería y energía de Argentina, Chile y Perú con los mercados de capitales globales.

El acuerdo fue firmado por Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente; Luis Romano, presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza; Guillaume Legare, director para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX); Julieta Artal Conte, líder de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de BYMA, y Stelios Papagrigoriou, presidente de IN-VR.

Por primera vez, Argentina cuenta con un hub financiero andino orientado a atraer inversiones internacionales para proyectos de minería, energía y recursos estratégicos . La plataforma -denominada The Andean Bridge- quedó formalmente inaugurada en Mendoza durante el Finance Day & TSX Roadshow, en el cierre de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025.

La iniciativa posiciona a la provincia cuyana como epicentro de la integración financiera de los países andinos y como puerta de entrada a los mercados de capitales globales, en especial al Toronto Stock Exchange (TSX/TMX) , líder mundial en financiamiento minero.

El acuerdo que crea el Puente Andino fue firmado por el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) , el Toronto Stock Exchange (TSX) , Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la organización internacional IN-VR , dando forma a una plataforma permanente destinada a conectar proyectos mineros y energéticos de Argentina, Chile, Perú y otros mercados andinos con el capital internacional.

La organización internacional IN-VR asumirá la coordinación operativa, incluyendo la planificación anual, el diseño de programas, la difusión internacional y la organización de foros, talleres y delegaciones.

El Grupo TSX/TMX aportará su experiencia en formación de capital y financiamiento minero, promoviendo vínculos con inversores globales.

Y BYMA acompañará desde su rol central en el ecosistema financiero argentino, brindando soporte técnico y visibilidad.

Un hub para conectar proyectos andinos con el mercado global

En términos concretos, "The Andean Bridge" funcionará como un sistema de vinculación estable que ofrecerá a Mendoza como punto de encuentro entre dueños de proyectos y fondos de inversión, con el objetivo de acelerar negociaciones, acercar financiamiento y mejorar la preparación técnica de los proyectos para competir en los mercados internacionales.

Para el TSX, la decisión es estratégica: instalar presencia en Mendoza les permite acercarse a la región andina -donde se encuentran las reservas de cobre más importantes del mundo- en un contexto de creciente demanda global de minerales críticos. “Argentina es un mercado importante y bien posicionado dentro de nuestros mercados”, afirmó Guillaume Légaré, representante del TSX.

“Hemos seleccionado 30 iniciativas de Chile y Argentina y quiero destacar la presencia de los inversionistas canadienses que nos acompañan en este día central de matchmaking”, afirmó Légaré.

El convenio incluye la realización de foros anuales, talleres técnicos sobre criterios ESG, visitas de delegaciones de inversores, programas de formación de proyectos y un Programa de Descubrimiento del Pacto Andino para identificar activos estratégicos.

Hub financiero andino The Andean Bridge Mendoza minería energía El Puente Andino busca crear una plataforma permanente de trabajo que facilite la conectividad financiera, promueva entornos de inversión transparentes y reúna a gobiernos, empresas, bolsas de valores, inversores y actores técnicos. Prensa Mendoza

El rol de la Bolsa de Comercio de Mendoza: sede del puente financiero andino

La Bolsa de Comercio de Mendoza fue designada oficialmente como sede del hub andino. Su edificio y su infraestructura actuarán como centro de operaciones para delegaciones de inversionistas, misiones técnicas, actividades de formación y sesiones de networking transfronterizo.

“El beneficio de la firma de este acuerdo pone a la BCM como el centro del hub financiero de minería, oil & gas en desarrollo. El rol de la Bolsa es ser la sede del Andean Bridge e intervenir en tareas educativas y de difusión”, explicó Luis Romano, presidente de la entidad.

Los impulsores del acuerdo remarcan que Mendoza reúne condiciones ideales para convertirse en un centro financiero regional: buena conectividad, profesionales especializados en materia legal y contable, servicios de alto nivel y un ecosistema institucional sólido. Esto resulta clave para proyectos de exploración que necesitan capital intensivo y que tradicionalmente encuentran en el mercado canadiense su principal vía de financiamiento.

La BCM, además, se posiciona para acompañar proyectos mendocinos que hoy están en etapas de exploración y que, en un futuro cercano, podrían acceder a financiamiento internacional “a la vuelta de la esquina”, sin necesidad de viajar al exterior.

Un paso decisivo para integrar a Mendoza al circuito minero global

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que el Puente Andino marca un cambio profundo en el rol de la provincia: “Hoy Mendoza puede proyectarse como eje de la construcción del Puente Andino, una iniciativa destinada a generar vínculos, cooperación y crecimiento sostenible en toda la región andina”.

La provincia viene ejecutando una estrategia para consolidarse como un eje financiero de la minería y la energía, incluso antes de que su propia actividad extractiva alcance madurez. En paralelo, impulsa la formación de capital humano a través de programas educativos y técnicos que acompañan la demanda global de minerales críticos.

Durante el Finance Day, empresas mineras presentaron proyectos ante delegaciones extranjeras y fondos de inversión, mientras representantes del TSX, Banco Macro, Banco Galicia, EY y CAEM analizaron oportunidades de inversión, marcos regulatorios y nuevas herramientas financieras para competir en el mercado global.

El Finance Day & TSX Roadshow en la Bolsa mendocina fue también el escenario del encuentro de trabajo de la Mesa del Cobre, donte estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

El Andean Bridge: cómo funcionará

El acuerdo establece cinco pilares operativos:

Foros regionales de inversión : entre ellos el Foro de Capital Andino y el Día de las Finanzas.

Talleres técnicos : financiamiento, ESG, permisos, logística, energía, presentación de proyectos.

Delegaciones de inversores : misiones internacionales para evaluar activos y concretar rondas de inversión.

Programa de Descubrimiento del Pacto Andino : mapa regional de activos estratégicos.

Educación financiera no promocional: para gobiernos, empresas públicas y privadas del sector.

IN-VR actuará como coordinador operativo internacional, encargándose de la planificación, la articulación y la difusión global de las oportunidades.

Un puente permanente entre Argentina, Chile, Perú y el mercado canadiense

El Puente Andino aspira a convertirse en la herramienta que conecte de manera directa la oferta de proyectos mineros y energéticos de América del Sur con los principales fondos del mundo. La protagonista institucional será la Bolsa de Comercio de Mendoza, que desde hoy asume un rol central en la arquitectura financiera de la región andina.

Para la Argentina, la creación de este hub representa un salto estratégico: facilita acceso a capital, posiciona al país dentro del mapa global de minerales críticos y consolida un nuevo nodo financiero fuera de Buenos Aires.

Para Mendoza, marca el inicio de una etapa en la que la provincia podrá ser mucho más que un territorio con potencial geológico: se transforma en un actor financiero regional, articulador de inversiones y protagonista del mercado de capitales internacional.