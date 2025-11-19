SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de noviembre 2025 - 16:35

El dólar blue se sostuvo en los $1.430 y cerró al mismo nivel que el billete en el Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró sin variación con respecto al pasado martes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta este miércoles, al igual que ya lo había hecho la jornada anterior, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio informal finalizó la rueda al mismo nivel que el billete en el Banco Nación (BNA), y redujo la brecha con el dólar mayorista en a 1,67%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 19 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406,5.

Valor del CCL hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.475,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.885,95, según Binance.

