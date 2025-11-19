El dólar blue se sostuvo en los $1.430 y cerró al mismo nivel que el billete en el Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró sin variación con respecto al pasado martes.

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta este miércoles, al igual que ya lo había hecho la jornada anterior, según los operadores de la city consultados por Ámbito .

Así, el tipo de cambio informal finalizó la rueda al mismo nivel que el billete en el Banco Nación (BNA), y redujo la brecha con el dólar mayorista en a 1,67% .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406,5 .

El dólar CCL opera en $1.475,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

El dólar MEP cotiza a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.885,95, según Binance.