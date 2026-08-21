Tucumán abre la II Cumbre de Bioetanol con una fuerte apuesta por más mezcla, inversiones y una nueva ley

La segunda edición del encuentro reúne a los gobernadores del NOA, funcionarios, industriales y especialistas para discutir el futuro de los biocombustibles y el proyecto que busca elevar el corte de bioetanol en las naftas.

La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador tucumano Miguel Ángel Acevedo en nombre de Osvaldo Jaldo, y por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

Tucumán se convirtió este viernes en el epicentro del debate nacional sobre biocombustibles con el inicio de la II Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina” , un encuentro que reúne a los gobernadores del NOA, autoridades nacionales, legisladores, empresarios y especialistas para discutir el futuro de una industria que busca ganar participación en la matriz energética argentina.

La jornada se desarrolla en el Hotel Catalinas de San Miguel de Tucumán y reúne a más de 400 participantes. La apertura estuvo encabezada por el vicegobernador tucumano Miguel Ángel Acevedo en representación de Osvaldo Jaldo, junto al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La agenda combina el debate regulatorio con cuestiones vinculadas a inversiones, desarrollo productivo, sostenibilidad, huella de carbono y nuevas oportunidades para el bioetanol de caña de azúcar.

La Cumbre es organizada por el Gobierno de Tucumán, el Ministerio de Economía y Producción y el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), y busca consolidar una posición común del NOA frente a la discusión nacional sobre el futuro de los biocombustibles .

El encuentro adquiere especial relevancia porque se desarrolla mientras el Senado analiza cambios al régimen vigente y una eventual apertura del mercado, con la posibilidad de incrementar los porcentajes de corte obligatorio.

Uno de los principales ejes de la jornada es el marco regulatorio. Actualmente, el bioetanol representa un 12% de la mezcla obligatoria con naftas, mientras que el proyecto que se encuentra en discusión en el Congreso plantea llevar ese porcentaje hasta el 15% .

El gobernador Jaldo había anticipado su postura en favor de una mayor participación del bioetanol y de una legislación que permita generar condiciones de largo plazo para nuevas inversiones.

"Tucumán puede ser un gran proveedor de bioetanol, no solo a nivel nacional, sino también para exportación", afirmó el mandatario, quien también puso como referencia el modelo brasileño, donde la utilización de etanol tiene una participación significativamente mayor.

Para el sector sucroalcoholero, la discusión no pasa solamente por elevar el corte. El reclamo central apunta a contar con reglas que permitan planificar inversiones en destilerías, ampliaciones de capacidad, mejoras tecnológicas y eficiencia energética.

La propia organización de la Cumbre plantea como uno de sus objetivos avanzar hacia un marco regulatorio que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a la producción de biocombustibles.

Qué cambia con el proyecto de nueva Ley de Biocombustibles

La discusión legislativa es uno de los puntos centrales del encuentro. El esquema actual está basado en la Ley 27.640, sancionada en 2021, que estableció el marco regulatorio vigente hasta 2030 y mantuvo los cortes obligatorios de biocombustibles.

El proyecto que se encuentra actualmente en debate propone una modificación sustancial del funcionamiento del mercado. Entre los cambios planteados aparece un aumento del corte de biodiésel al 10% y del bioetanol hasta el 15%, además de mecanismos de comercialización más transparentes y la posibilidad de incorporar incrementos voluntarios de mezcla.

La iniciativa también contempla nuevas categorías de combustibles renovables, como el biometano y los combustibles sostenibles para aviación (SAF), además de mecanismos para permitir importaciones en situaciones de escasez.

El objetivo de fondo es avanzar hacia un mercado con mayor competencia y más espacio para la inversión privada, aunque uno de los puntos que genera mayor atención en el sector es cómo quedarán definidos los mecanismos de comercialización, precios, cupos y condiciones de abastecimiento.

El primer panel de la Cumbre está dedicado precisamente al marco regulatorio de los biocombustibles en Argentina, con la participación de legisladores y especialistas del sector.

El precio del bioetanol y la discusión sobre costos

El debate regulatorio llega además en un momento en el que el Gobierno nacional acaba de actualizar los precios mínimos de adquisición del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria.

A través de la Resolución 189/2026 de la Secretaría de Energía, se fijó para agosto un precio mínimo de $1.061,878 por litro para el bioetanol de caña de azúcar y de $973,244 por litro para el bioetanol elaborado a partir de maíz.

La norma también estableció que el plazo de pago de las operaciones no puede superar los 30 días corridos desde la fecha de la factura.

Estos valores forman parte de una ecuación central para el sector: cuánto cuesta producir el combustible renovable, qué precio recibe el productor y cómo se traslada ese costo a la cadena de comercialización de combustibles.

Para las provincias del NOA, la discusión tiene además una dimensión productiva. El desarrollo del bioetanol permite agregar valor a la producción de caña de azúcar y generar una segunda fuente de ingresos alrededor de la actividad sucroalcoholera.

La zafra del NOA avanza y sostiene la producción de bioetanol

El debate sobre el futuro del bioetanol se desarrolla en Tucumán mientras la actual campaña azucarera avanza en las principales provincias productoras del NOA. En Tucumán, la zafra lleva 107 días de actividad y los 14 ingenios se encuentran operativos. De acuerdo con los datos productivos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), la campaña registra un avance del 44% respecto de las 19.650.000 toneladas de caña de azúcar estimadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).

Hasta el 20 de agosto, los ingenios tucumanos habían molido 8.669.650 toneladas de caña bruta. Además, los rendimientos sacarinos de la caña en buen estado muestran una mejora del 4,93% respecto del mismo momento de la zafra anterior.

En materia de producción de azúcar físico, Tucumán alcanzó hasta esa fecha 625.353 toneladas, correspondientes a las distintas variedades: blanco, refinado, crudo y orgánico.

El avance también se refleja en la producción de alcohol, un dato particularmente relevante para la discusión sobre biocombustibles. Actualmente hay ocho destilerías activas, que acumulan una producción de 138.186.952 litros de alcohol hidratado y 89.769.440 litros de alcohol anhidro o deshidratado (bioetanol) destinado a la mezcla con naftas.

Salta y Jujuy también aceleran la producción

En Salta y Jujuy, la zafra acumula 100 días desde su inicio. Los cinco ingenios de ambas provincias llevan procesadas 3.639.984 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance del 49% respecto de las estimaciones de materia prima disponible informadas por las entidades que representan a los ingenios.

La producción de azúcar físico en ambas provincias alcanza 192.755 toneladas, mientras que cuatro destilerías se encuentran activas y acumulan 93.576.260 litros de alcohol hidratado y 70.822.061 litros de alcohol deshidratado o anhidro (bioetanol), utilizado para el corte obligatorio con las naftas.

En conjunto, los datos muestran la dimensión de la cadena sucroalcoholera del NOA y su aporte al abastecimiento energético. Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la campaña argentina registra hasta el momento 12.309.634 toneladas de caña molida bruta, 818.108 toneladas de azúcar físico y 231.763.212 litros de alcohol hidratado.

El volumen de bioetanol producido en las destilerías de la región se convierte así en uno de los principales argumentos de la industria para reclamar un mayor espacio dentro de la matriz energética argentina y reglas que permitan planificar nuevas inversiones en capacidad productiva.

Brasil, Argentina y el salto hacia nuevos mercados

La presencia internacional es otro de los puntos fuertes de la Cumbre. Entre los expositores se encuentra Marcia Valeria de Souza Alves, coordinadora general de Etanol y Biometano del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, además del especialista internacional Agustín Torroba, vinculado al IICA y a la Coalición de Biocombustibles.

Brasil aparece como una referencia inevitable para la industria argentina por el desarrollo de su mercado de etanol y por la escala alcanzada por su modelo de movilidad con combustibles renovables.

La discusión, sin embargo, ya no se limita al uso del bioetanol en vehículos livianos. La agenda de la Cumbre incorpora también nuevas oportunidades internacionales.

Uno de los paneles está dedicado específicamente al salto "Del Bioetanol a SAF", en referencia a los combustibles sostenibles para aviación y al potencial de la caña de azúcar para integrarse a una nueva cadena global de combustibles de menor huella de carbono.

Esto abre una discusión estratégica para la Argentina: si el bioetanol deja de ser visto exclusivamente como un componente de las naftas, puede transformarse en materia prima para nuevos mercados energéticos.

Huella de carbono: el nuevo desafío para la industria

La sostenibilidad tendrá un lugar destacado durante la jornada. Especialistas como Jorge Hilbert y Sabine Papendieck participan de un panel dedicado específicamente a la huella de carbono de los biocombustibles argentinos.

La cuestión es cada vez más relevante para la competitividad internacional. La reducción de emisiones ya no constituye solamente una demanda ambiental: puede transformarse en una condición de acceso a determinados mercados y en un factor que determine el valor comercial de un combustible.

Para el sector sucroalcoholero, esto implica avanzar en eficiencia energética, uso racional de recursos, reducción de emisiones durante la producción y medición precisa de la huella ambiental de cada litro producido.

Los ingenios del NOA ponen sobre la mesa inversiones y desafíos

El cierre de la jornada tendrá como protagonista al bioetanol de caña de azúcar producido en el NOA. Representantes de Ingenio Leales, Ingenio La Florida, Ingenio Concepción, Ledesma y Seaboard analizarán los desafíos y oportunidades de la actividad, además de las inversiones necesarias para aumentar la producción y mejorar su competitividad.

El panel tendrá además una mirada regional: Tucumán, Salta y Jujuy concentran buena parte de la producción azucarera del país y buscan posicionar al bioetanol como una herramienta para diversificar la matriz productiva de la región.

El desafío será convertir una mayor demanda potencial en inversiones concretas en capacidad industrial.

Una industria que busca dejar de ser complementaria

La discusión que atraviesa la Cumbre puede resumirse en una pregunta: ¿qué lugar quiere ocupar el bioetanol dentro de la matriz energética argentina durante la próxima década?

Hasta ahora, el biocombustible funcionó principalmente como un componente obligatorio de las naftas. El debate actual apunta a darle una dimensión mayor: más producción, mayor participación en los combustibles, nuevos mercados, exportaciones y potencial integración con otras industrias energéticas.

La primera edición de la Cumbre, realizada en 2025, había reunido a los gobernadores del NOA alrededor de una agenda común. En esta segunda edición, la discusión se produce con una reforma del régimen de biocombustibles en el Congreso y con la industria buscando señales que permitan definir nuevas inversiones.

La agenda también muestra que el sector ya no discute solamente el porcentaje de corte. Ahora aparecen sobre la mesa la competitividad, la huella de carbono, la trazabilidad, los mercados internacionales, el SAF, las nuevas tecnologías y la seguridad jurídica.

Para Tucumán y el resto del NOA, el objetivo es que esa transformación energética también se traduzca en desarrollo industrial, empleo y mayor agregado de valor en origen.

La II Cumbre de Bioetanol fue declarada de interés provincial, legislativo y turístico y busca consolidar a Tucumán como uno de los principales escenarios del debate energético federal.