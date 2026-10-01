TotalEnergies anunció inversiones por casi u$s10.000 millones y su CEO destacó poder girar dividendos en Argentina

Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, vinculó esos planes con las reformas del gobierno de Javier Milei y alentó a los empresarios franceses presentes a invertir en la Argentina.

El anuncio se llevó a cabo en el marco de Argentina Week en París. (Foto de archivo).

Enviada especial a París.- El segundo día de Argentina Week comenzó con un anuncio por parte de la empresa francesa TotalEnergies. Fue su máximo representante, Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía, quién comunicó una cartera de proyectos por casi u$s10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país.

Las declaraciones del empresario francés se dieron en el salón Plenary Room de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y fueron previas al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei. Sin embargo, antes a su exposición, Pouyanné mantuvo una reunión a solas con el mandatario, a quien le adelantó los anuncios.

Para Sergio Mengoni, director general de Total Austral, la filial de la energética en Argentina, la posibilidad de ampliar la cartera de inversión se debe a distintas medidas económicas aplicadas. En ese sentido, reveló que en el pasado hubieron diferencias a la hora de acordar proyectos de inversión, pero actualmente “estamos en condiciones de mirar para adelante”.

La cartera de proyectos de inversión anunciada por Pouyanné supera ampliamente los u$s 6.000 millones que la empresa invirtió en los últimos diez años.

En detalle, el proyecto más próximo está en Tierra del Fuego. Se trata de un desarrollo offshore que demandaría hasta u$s 1.500 millones y que contempla entre tres y cinco pozos submarinos con nueva tecnología. Se llamará "Alberdi", en honor al pensador liberal Juan Bautista Alberdi.

Por otro lado, en Neuquén hay dos frentes abiertos. El primero es Aguada Pichana, donde la empresa busca elevar la producción de gas de 14 a 16 millones de metros cúbicos diarios.

Para sostener ese nivel, Mengoni explica que hace falta invertir de manera constante, algo propio del no convencional, con montos proyectados de entre u$s 4.000 y 5.000 millones.

El segundo es shale oil en San Roque. La empresa negocia con el gobernador neuquino Rolando Figueroa una extensión del bloque que ya mantiene y la conversión de parte del área a no convencional, con inversiones potenciales de u$s 5.000 millones.

Ese proyecto aplicaría al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para lo cual debería presentarse antes de julio de 2027. Para el titular de TotalEnergies, la posibilidad de distribuir dividendos y el esquema de promoción de proyectos a gran escala fueron centrales para la decisión de la compañía global. Incluso recordó que ya había planteado tales condiciones a Milei en su primer encuentro durante 2024 en Buenos Aires.

Pouyanné a su vez agradeció especialmente al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro, y destacó su papel para facilitar el diálogo entre TotalEnergies y el Gobierno argentino. La mención acompañó un mensaje de confianza de una compañía con casi medio siglo de presencia en el país, que mantuvo sus operaciones tanto en períodos de crecimiento como en momentos de dificultad.

Como antesala al anuncio de la compañía francesa se llevó a cabo el panel “Argentina LNG: la inversión más grande de la historia del país” encabezado por Horacio Marín, CEO de YPF, Dr Sultan A. AI Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, y Claudio Descalzi, CEO de ENI.

Allí, AI Jaber destacó “los esfuerzos en materia de reformas, esfuerzos sinceros y sólidos” y aseguró que ven a la Argentina como “un lugar muy interesante para llevar a cabo negocios.

"Hoy estamos muy convencidos de lograr este proyecto. Por supuesto, todo esto requiere debates fundamentales para solventar problemas económicos, jurídicos e informativos, pero estamos comprometidos”, se refirió el empresario respecto del megaproyecto energético para exportar gas natural licuado desde la formación de Vaca Muerta hacia los mercados globales.

A su turno, Descalzi, el otro integrante del consorcio energético, afirmó que se tratará de “uno de los principales proyectos de todo el mundo”.

“Estamos hablando de más de 51 mil millones de dólares de inversión. Es un proyecto gigantesco, por eso necesitamos mucha pericia, pero lleva tiempo. Estamos hablando de 12 millones de toneladas, pero la Argentina está desarrollando más de 20 millones de toneladas de GNL”, explicó en el salón.

“Pensábamos que la era del gas había terminado; se dijo en muchas ocasiones, como en 2019, que en 2030 todo iba a ser eléctrico y renovable. Estamos invirtiendo mucho en renovables, pero no podemos reemplazar la energía: es un proceso aditivo, porque necesitamos la infraestructura de petróleo y gas”, reflexionó el empresario.