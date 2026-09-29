La falta de confianza impulsa la era energética del "por si acaso"

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, explica por qué la estabilidad de las políticas a largo plazo y las inversiones en infraestructura son esenciales para un suministro eléctrico seguro y resiliente.

Fatih Birol , director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) , explica por qué la estabilidad política a largo plazo y las inversiones en infraestructura son esenciales para un suministro eléctrico seguro y resiliente.

La demanda total de energía está creciendo a la par que casi todos los combustibles: petróleo, gas y, en algunos países, carbón, junto con un gran aumento de las energías renovables.

En un mundo incierto, los países deben esforzarse más para estar preparados para la próxima crisis.

Mi regla de oro siempre ha sido la diversificación: nunca un solo combustible, nunca una sola ruta, nunca un solo país, nunca una sola tecnología.

Hace dos años dije que el mundo estaba entrando en la era de la electricidad, y los datos desde entonces no han hecho más que confirmarlo. La historia de la energía es una historia de cambio. La revolución industrial se basó en el carbón. El petróleo cobró mayor importancia después de la Segunda Guerra Mundial, y luego el gas natural .

Sin embargo, lo que vemos ahora es diferente. La demanda total de energía crece junto con casi todos los combustibles: petróleo, gas y, en algunos países, carbón, además de un gran auge de las energías renovables. Pero la demanda de electricidad crece dos veces y media más rápido que el consumo energético mundial. Este será, sin duda, el dato energético clave de la década.

Tres factores explican esto. El primero es la Inteligencia Artificial (IA), la innovación tecnológica más trascendental hasta la fecha. Existe una intensa competencia entre Estados Unidos, China y Europa por liderarla, y quien gane tendrá una posición dominante en la geopolítica y la economía global durante décadas. Los centros de datos para IA necesitan electricidad para funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El segundo factor son los vehículos eléctricos. Hace cinco años, el 5% de todos los coches vendidos en el mundo eran eléctricos. Este año, se espera que la cifra alcance casi el 30%, y su venta no se debe principalmente a razones medioambientales, sino a que son más eficientes y cada vez más baratos.

El tercer sector, el más importante a nivel mundial, es el aire acondicionado. Actualmente, alrededor del 90% de los hogares en Estados Unidos y Japón lo tienen, pero solo el 5% en Nigeria, el 18% en Indonesia y el 20% en India. A medida que aumentan las temperaturas y los ingresos, muchos hogares comprarán aires acondicionados, algunos incluso antes que un automóvil.

Satisfacer la creciente demanda de electricidad de forma segura, asequible y sostenible es un desafío global. Este desafío se ve agravado por el hecho de que la energía es un sistema vasto que tiende a evolucionar lentamente. Si sectores como el de las tecnologías de la información se mueven con la rapidez de las bicicletas, la energía se mueve más como un buque cisterna: puede cambiar de destino, pero necesita tiempo.

El año pasado, el 75% de las nuevas centrales eléctricas construidas generaron electricidad a partir de fuentes renovables, con la energía solar y eólica a la cabeza. Sin embargo, el sistema es tan grande que este aumento apenas representa una pequeña parte de la matriz energética total. Quienes inviertan capital a 20 años deben tener en cuenta dos hechos: el sistema seguirá dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, incluso con el auge de las energías renovables.

Hace quince años, cuando hablaba de energía solar, se la consideraba una idea romántica. Hoy en día, es una propuesta comercial rentable y segura, ya que los países pueden generarla internamente, sin necesidad de costosas importaciones.

© 2026 IMD - I by IMD es una producción del Institute for Management Development. Distribuido por New York Times Licensing.

Pero el despliegue no siempre coincide con las zonas de mayor potencial. Si bien África posee los mejores recursos solares del mundo, más de 600 millones de personas en todo el continente aún no tienen acceso a la electricidad. Sorprendentemente, toda el África subsahariana genera menos energía solar que Bélgica.

Dos limitaciones: políticas y redes

Para estar a la altura de las circunstancias, necesitamos políticas proactivas y estables que apoyen el despliegue de estas tecnologías, así como la infraestructura que las rodea.

Europa ilustra claramente este hecho. Su problema de competitividad tiene su origen en tres errores estratégicos. El primero fue la excesiva dependencia de un único combustible procedente de un solo país: Rusia. El segundo fue su retirada de la energía nuclear: en la década de 1990, aproximadamente un tercio de la electricidad de Europa provenía de fuentes nucleares, pero hoy en día esa proporción se sitúa en torno al 15 %.

El tercer factor fue la fabricación de tecnologías clave como la energía solar: Alemania, España e Italia subvencionaron esa industria cuando era cara, pero luego Europa la abandonó. Hoy en día, el 85% de los paneles solares del mundo se fabrican en China.

Desarrollar una tecnología es como correr una maratón. Ir a la cabeza en los primeros 10 kilómetros, como le ocurrió a Europa con la energía solar, no garantiza la victoria. Lo que importa es quién cruza la meta tras 42 kilómetros. Este tipo de resistencia sostenida requiere una política coherente durante décadas, algo de lo que Europa carecía.

Luego está la limitación física. El año pasado, Europa añadió un volumen récord de capacidad de energía renovable. En todo el continente, se construyeron y prepararon instalaciones solares terrestres y proyectos eólicos marinos, pero no pudieron conectarse porque la red eléctrica no tenía capacidad para soportarlos. Para un continente que gasta aproximadamente 300.000 millones de euros al año en combustibles fósiles importados, esto no es un detalle técnico, sino una vulnerabilidad estratégica.

El sistema energético: margen de mejora

Porcentaje de hogares que tienen aire acondicionado:

El 90% se encuentra en Estados Unidos y Japón.

20% en India.

18% en Indonesia.

5% en Nigeria.

600 millones

El número de africanos que no tienen acceso a la electricidad, a pesar de que el continente posee los mayores recursos de energía solar del mundo.

300.000 millones de euros

La cantidad que Europa gasta anualmente en combustibles fósiles importados a pesar de haber añadido un volumen récord de capacidad renovable el año pasado. Los parques eólicos terrestres y marinos, junto con las instalaciones solares, se construyeron y estaban listos, pero no pudieron conectarse a la red eléctrica.

La confianza es el bien más escaso en el sector energético.

Mi regla de oro siempre ha sido la diversificación: nunca un solo combustible, nunca una sola ruta, nunca un solo país, nunca una sola tecnología. En otras palabras, no pongas todos los huevos en la misma canasta.

Dos crisis en cinco años deberían haber dejado esto meridianamente claro. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y su abuso de poder como principal proveedor de gas de Europa impulsaron a la Unión Europea a buscar la eliminación gradual del gas ruso. Posteriormente, se cerró el estrecho de Ormuz. Ambos acontecimientos afectaron a relaciones comerciales que se consideraban estables debido a la solidez de sus economías. Sin embargo, no fueron lo suficientemente estables como para resistir las conmociones geopolíticas que las sacudieron.

Así, los importadores de energía están pasando de un sistema de suministro justo a tiempo a uno de suministro por si acaso. Ahora, el precio se sopesa frente a la previsibilidad. Un gobierno que elige un socio para un proyecto energético puede pagar un precio superior para evitar un proveedor que algún día podría usarlo como moneda de cambio. Esto significa que un sistema más seguro se está volviendo más caro, ya que el cálculo del riesgo ha cambiado.

La crisis actual pone de manifiesto, más que nunca, la necesidad de diversificación. Durante años, a todos los candidatos a un puesto en la Agencia Internacional de Energía les hacía la misma pregunta: ¿qué harían si se cerrara el estrecho de Ormuz? Era una prueba de instinto, ya que nos pagan para prever los riesgos antes de que se materialicen. Nunca fue lógico que una economía global de 140 billones de dólares dependiera de un estrecho de 50 km en una zona tan conflictiva del mundo.

Este año, la pregunta dejó de ser hipotética. Lo más probable es que no sea la última vez que ocurra lo inesperado, y en un mundo incierto, los países deben esforzarse más para estar preparados para la próxima crisis.

Este artículo se basa en la conversación que Fatih Birol mantuvo con David Bach en el podcast IMD Leaders Unplugged.

Fatih Birol es el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Desde que asumió el cargo en 2015, ha ampliado el mandato de la AIE en materia de seguridad energética, que actualmente abarca más allá del petróleo, para incluir la electricidad, el gas natural, las energías renovables y los minerales críticos. Ha sido incluido dos veces en la lista TIME100 de las figuras más influyentes del mundo (2021 y 2026).

© 2026 IMD - I by IMD es una producción del Institute for Management Development. Distribuido por New York Times Licensing.