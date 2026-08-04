Vaca Muerta mira a Europa: las cinco claves para que Argentina se convierta en un gran exportador de GNL

Un estudio privado reveló que la salida de Rusia del mercado europeo abrió una oportunidad histórica para el gas argentino. Empresarios de EEUU coinciden en que el desafío ya no es el recurso, sino desarrollar la cadena de valor para abastecer la demanda global.

La aceleración de los proyectos de GNL, la infraestructura, el financiamiento y la estabilidad regulatoria aparecen como los factores decisivos para transformar el potencial de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas hacia Europa.

La reconfiguración del mapa energético mundial comienza a colocar al país en un lugar estratégico. La decisión de Europa de reducir drásticamente su dependencia del gas ruso abrió una ventana inédita para nuevos proveedores de gas natural licuado (GNL) , y Vaca Muerta aparece entre los principales candidatos para ocupar parte de ese espacio.

Así lo concluye un informe elaborado por Fundación Libertad junto con Fundación Friedrich Naumann Stiftung , al que accedió Energy Report , que analiza las condiciones necesarias para que el país logre consolidarse como un proveedor confiable de energía para el mercado europeo.

El estudio se complementa con una señal que llega desde la industria estadounidense: ejecutivos de empresas energéticas y de servicios coincidieron en que la Argentina atraviesa una oportunidad única, aunque advirtieron que el desafío ya no pasa por la disponibilidad del recurso, sino por construir toda la infraestructura, la cadena de suministro y el entramado industrial que permitan sostener esa expansión.

La combinación de ambos diagnósticos refleja un mismo mensaje: el potencial geológico de Vaca Muerta ya dejó de estar en discusión. La clave ahora será transformar ese recurso en proyectos exportadores competitivos y confiables.

El informe recuerda que la invasión rusa a Ucrania modificó estructuralmente el mercado energético europeo. Entre 2021 y 2025, la participación de Rusia en las importaciones de gas de la Unión Europea cayó del 41% al 6% , mientras que el GNL transportado por barco pasó de representar el 20% al 46% del abastecimiento europeo, según datos de Bruegel.

Al mismo tiempo, Europa continúa dependiendo fuertemente de las importaciones energéticas. De acuerdo con Eurostat, entre 2015 y 2024 la dependencia externa del bloque nunca descendió del 55% de su consumo total.

En ese contexto, el estudio sostiene que la Argentina reúne condiciones excepcionales para insertarse en ese nuevo escenario. "Europa ya tomó la decisión de diversificar sus fuentes de abastecimiento y la Argentina tiene una ventana concreta para incorporarse a ese nuevo mapa energético. Vaca Muerta aporta la escala y la competitividad del recurso, pero la oportunidad se define en la capacidad de transformarlo en infraestructura, contratos y cargamentos confiables de GNL", afirmó Javier Bongiovanni, economista de Fundación Libertad.

El documento destaca que el país posee la segunda reserva mundial de shale gas técnicamente recuperable, con 22,7 billones de metros cúbicos, únicamente detrás de China.

Las cinco condiciones para convertirse en un proveedor global

Lejos de presentar el desarrollo exportador como un proceso automático, el informe identifica cinco condiciones indispensables para consolidar a la Argentina como abastecedor de largo plazo.

La primera consiste en completar la infraestructura necesaria para transportar y licuar el gas. En ese sentido, señala que ya avanzan los proyectos flotantes de Southern Energy -los buques Hilli Episeyo y MKII- que permitirán alcanzar una capacidad conjunta cercana a 6 millones de toneladas anuales, mientras continúan desarrollándose las plantas terrestres de mayor escala.

El buque Hilli Episeyo, propiedad de Golar LNG. Golar LNG

La segunda condición pasa por asegurar el financiamiento de los grandes proyectos exportadores.

En ese punto sobresale Argentina LNG, la iniciativa encabezada por YPF, junto con la italiana Eni y la emiratí XRG (ADNOC), cuya inversión estimada ronda los u$s20.000 millones y prevé desarrollar una capacidad cercana a 12 millones de toneladas anuales de GNL. El informe recuerda que el proyecto espera alcanzar su decisión final de inversión durante 2026.

El tercer factor identificado es la reducción del riesgo país. "La mejora del perfil macroeconómico reduce significativamente el costo del capital necesario para desarrollar la infraestructura energética pendiente", señala el documento, que recuerda que el indicador descendió desde 1.923 puntos básicos en diciembre de 2023 hasta un rango de entre 450 y 560 puntos durante 2026, su nivel más bajo desde 2018.

La cuarta condición está vinculada con las exigencias ambientales europeas. Desde 2027, la Unión Europea exigirá certificar la medición y reducción de emisiones de metano bajo el estándar OGMP 2.0 nivel 5, requisito que varias compañías ya comenzaron a incorporar en sus operaciones.

Finalmente, el estudio remarca la necesidad de sostener la estabilidad regulatoria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya aprobó a Southern Energy como proyecto estratégico y garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.

El primer contrato ya está firmado

Uno de los datos más relevantes del informe es que la Argentina ya concretó su primera exportación estructural hacia Europa. Southern Energy firmó un contrato para vender 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años a la empresa alemana SEFE, con inicio previsto para fines de 2027.

Para los autores, ese acuerdo constituye mucho más que una operación comercial. "La Argentina no va a desplazar de inmediato a proveedores consolidados como Estados Unidos, Noruega o Qatar. Su oportunidad es convertirse en un proveedor complementario de mediano plazo, capaz de aportar volumen y previsibilidad a una Europa que busca diversificar sus riesgos. Para lograrlo, debe sostener una secuencia muy concreta: infraestructura, financiamiento, contratos, cargamentos y reputación", explicó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Estados Unidos también ve una oportunidad histórica

La misma visión fue compartida por referentes del sector energético estadounidense durante el webinar "Unlocking Vaca Muerta: Supply Chain Opportunities for the Oil & Gas Industry", organizado por la Argentina-Texas Chamber of Commerce (ATCC).

Para Tim Tarpley, presidente del Energy Workforce & Technology Council (EWTC), la Argentina se encuentra frente a una oportunidad excepcional. "Argentina es una de las oportunidades más importantes del mundo para el crecimiento de la producción de energía", afirmó.

Según explicó, el crecimiento previsto de la producción de petróleo y gas generará una fuerte demanda de tecnologías de perforación, equipos de fractura hidráulica, soluciones digitales, infraestructura para GNL, sistemas de tratamiento de agua y servicios especializados.

También remarcó que los proyectos exportadores previstos en Río Negro convertirán al país en un proveedor energético relevante para los mercados internacionales y abrirán oportunidades para empresas de todo el mundo.

El verdadero desafío ya no es el recurso

Durante el encuentro, los operadores coincidieron en que la discusión sobre el potencial geológico de Vaca Muerta ya está saldada.

Luis Lanziani, director de Supply Chain de Tecpetrol, sostuvo que el foco ahora debe trasladarse hacia el desarrollo de proveedores. "El principal desafío ya no es demostrar el potencial de Vaca Muerta, sino desarrollar una cadena de suministro capaz de acompañar ese crecimiento", afirmó.

El ejecutivo señaló que existen oportunidades concretas en infraestructura, manufactura, equipos especializados, servicios petroleros y transferencia tecnológica, aunque recomendó que las empresas extranjeras ingresen mediante alianzas con socios argentinos, mantengan inventarios próximos a las operaciones y planifiquen inversiones con una visión de largo plazo.

En la misma línea, Emiliano Schlotthauer, líder de Gestión y Desarrollo de Proveedores de Pan American Energy, explicó que el crecimiento de Vaca Muerta incrementará significativamente la demanda de equipos de perforación, sets de fractura, plantas de tratamiento de petróleo, gas y agua, infraestructura midstream, logística, arena, agua y productos químicos.

Además, señaló que la compañía prioriza proveedores que incorporen innovación tecnológica para mejorar la productividad, reducir costos operativos y elevar los estándares de seguridad.

Menos barreras para los proveedores internacionales

Desde la Embajada de Estados Unidos, Marcelo Amden, especialista en energía de la sección comercial, presentó las herramientas que ofrece el gobierno estadounidense para facilitar el desembarco de empresas en el mercado argentino, incluyendo inteligencia comercial, asistencia en licitaciones, apoyo institucional y rondas de negocios.

Por su parte, Guillermo Grimoldi, fundador de TMARKET USA y miembro del Comité de Corporate Services de la ATCC, sostuvo que el contexto regulatorio argentino comenzó a mejorar para los proveedores internacionales.

Entre los factores que destacó aparecen la eliminación del sistema SIRA, la automatización de las licencias de importación y la reapertura del financiamiento del EXIM Bank, medidas que, según explicó, reducen significativamente las barreras de ingreso al mercado.

También recomendó avanzar anticipadamente con los procesos de homologación de proveedores, desarrollar una estrategia logística que contemple tanto los corredores atlánticos como los del Pacífico y contar con representación e inventarios locales.