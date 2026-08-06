YPF avanza con la cesión de activos convencionales en Mendoza para acelerar su foco en Vaca Muerta

La petrolera firmó convenios para transferir los clústeres Chachahuén y Mendoza No Operado, como parte del Plan Andes. La operación apunta a optimizar el portafolio de activos convencionales y reasignar capital hacia proyectos estratégicos de mayor rentabilidad.

Con la firma de estos convenios, YPF profundiza su proceso de reordenamiento en Mendoza y La Pampa. El próximo paso será la aprobación provincial para completar la cesión y avanzar con la nueva etapa operativa de los clústeres.

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de salida de activos convencionales al firmar los convenios de cesión del clúster Chachahuén y del clúster Mendoza No Operado, en el marco del Plan Andes. La decisión forma parte del proceso de optimización del portafolio de la compañía y apunta a concentrar capital en desarrollos estratégicos, con Vaca Muerta como principal destino de inversión.

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Según informó la petrolera, el acuerdo por el clúster Chachahuén fue suscripto con Energía Mendocina S.A. y Compañía Andina de Petróleo y Gas S.A. En tanto, el clúster Mendoza No Operado, ubicado en las provincias de Mendoza y La Pampa, fue firmado con San Benito Upstream S.A.U., compañía relacionada y bajo control común con PECOM.

Ambos procesos quedan ahora sujetos a la aprobación de las autoridades provinciales correspondientes. Ese paso será clave para completar la transferencia de los activos y avanzar con la nueva etapa de gestión de las áreas.

La cesión de los clústeres se inscribe dentro del Plan Andes, el programa con el que YPF busca desprenderse de activos convencionales para ordenar su cartera y mejorar la asignación de recursos.

La compañía viene priorizando un manejo más activo del portafolio, con el objetivo de reducir exposición a áreas de menor productividad relativa y concentrar inversiones en proyectos con mayor potencial de crecimiento.

En ese esquema, los activos convencionales cedidos pasan a manos de operadores con foco específico en ese tipo de áreas, mientras YPF libera capital y capacidad operativa para proyectos de escala en el no convencional.

La empresa enmarcó la operación dentro de los pilares del Plan 4x4, su estrategia corporativa para incrementar rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y ampliar la plataforma exportadora.

Vaca Muerta, el destino del capital

YPF señaló que el manejo activo del portafolio permite una reasignación más eficiente del capital hacia proyectos estratégicos, especialmente el desarrollo de Vaca Muerta.

La formación neuquina es el eje del crecimiento futuro de la petrolera y del sector energético argentino. Allí la compañía busca aumentar la producción no convencional, ganar eficiencia operativa y ampliar las exportaciones de petróleo y gas.

El objetivo declarado por YPF es habilitar exportaciones por u$s30.000 millones anuales hacia 2031. Para alcanzar esa meta, la empresa necesita concentrar inversiones en activos de mayor escala y avanzar con infraestructura asociada al transporte y la salida exportadora.

En ese contexto, la cesión de áreas convencionales aparece como una herramienta para financiar y acelerar el cambio de perfil de la compañía.

Activos convencionales y nueva etapa operativa

El clúster Chachahuén y el clúster Mendoza No Operado forman parte de la cartera convencional de YPF en la región. La empresa no informó montos de la operación en el comunicado, pero remarcó que el proceso responde a su estrategia de optimización del portafolio.

La transferencia permitirá que nuevos operadores asuman la gestión de esos activos, mientras la petrolera nacional concentra su estrategia en el desarrollo de recursos no convencionales.

El cierre definitivo dependerá de la aprobación de las autoridades provinciales. Hasta entonces, los convenios firmados marcan un avance en el proceso de reorganización de activos impulsado por YPF.

Un cambio de perfil para la petrolera

La decisión confirma el giro estratégico de YPF hacia una empresa más enfocada en Vaca Muerta, con menor peso relativo de campos maduros convencionales y mayor concentración en proyectos de alto potencial exportador.

El Plan Andes se convierte así en una pieza del Plan 4x4. La compañía busca desprenderse de áreas convencionales, mejorar la rentabilidad del portafolio y orientar capital hacia el crecimiento del shale.

Con la firma de estos convenios, YPF profundiza su proceso de reordenamiento en Mendoza y La Pampa. El próximo paso será la aprobación provincial para completar la cesión y avanzar con la nueva etapa operativa de los clústeres.