La operadora de la principal red de transporte de petróleo del país informó un incidente de seguridad informática ante la CNV. La compañía aseguró que el hecho no afectó la operación de los oleoductos ni interrumpió el movimiento de crudo.

﻿Oldelval administra una red de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conecta los principales yacimientos de la Cuenca Neuquina con terminales de almacenamiento y exportación en Puerto Rosales, en Bahía Blanca.

Oleoductos del Valle (Oldelval), la empresa que opera una de las infraestructuras más estratégicas para Vaca Muerta, informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sufrió un incidente de seguridad informática que afectó determinados sistemas administrativos. Según pudo saber Energy Report / Ámbito , la compañía analiza lo sucedido y en las próximas horas definirá si presenta una denuncia ante la Justicia.

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La compañía aclaró que el episodio no impactó sobre la operación de transporte de petróleo ni interrumpió el movimiento de crudo . Asimismo, fuentes de la empresa dijeron a este medio que el episodio fue "100% controlado", y que no descartan que el ciberataque haya sido ejecutado por hackers locales o extranjeros, aunque esa segunda opción es la tendría más fuerza.

Oldelval administra una red de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conecta los principales yacimientos de la Cuenca Neuquina con terminales de almacenamiento y exportación en Puerto Rosales, en Bahía Blanca.

Por esa infraestructura se transporta alrededor del 90% del petróleo que produce Vaca Muerta , lo que convierte a la empresa en una pieza central para abastecer refinerías locales y sostener el crecimiento de las exportaciones de crudo.

Según informó la empresa, el incidente quedó limitado a determinados sistemas administrativos. Tras detectar el problema, Oldelval activó sus protocolos de respuesta en materia de ciberseguridad y luego logró restablecer la totalidad de las plataformas involucradas.

La compañía indicó además que continúa evaluando el alcance definitivo del episodio y avanzando con las presentaciones correspondientes ante las autoridades competentes.

Aunque no se brindaron precisiones sobre el origen del ataque ni sobre el tipo de amenaza detectada, el hecho vuelve a poner bajo la lupa un riesgo cada vez más relevante para la industria energética: la exposición de oleoductos, terminales y sistemas operativos a incidentes informáticos.

La digitalización de la infraestructura permite mejorar eficiencia, monitoreo y operación. Pero también amplía la superficie de riesgo para empresas que administran activos considerados críticos para el funcionamiento económico del país.

Vaca Muerta y una infraestructura clave para exportar petróleo

El caso toma una dimensión especial por el rol que cumple Oldelval en el desarrollo de Vaca Muerta. La empresa pasó a ocupar un lugar central en la agenda energética a medida que la producción no convencional aceleró su crecimiento y aumentó la necesidad de transportar más crudo desde Neuquén.

Hasta hace pocos años, uno de los principales límites para la expansión petrolera no era la capacidad de producción, sino la infraestructura para evacuar el petróleo hacia refinerías y puertos de exportación.

En ese escenario, Oldelval impulsó el proyecto Duplicar, una obra de alrededor de u$s1.400 millones destinada a ampliar la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina hasta Puerto Rosales. La iniciativa incluyó nuevos ductos, estaciones de bombeo y obras complementarias.

La compañía también puso en marcha Duplicar Plus, una nueva etapa de expansión para acompañar el crecimiento previsto de la producción en los próximos años. El objetivo es evitar que el transporte vuelva a convertirse en un cuello de botella para las petroleras.

Las petroleras que dependen de la red

Entre los clientes de Oldelval figuran prácticamente todas las grandes compañías que operan en Vaca Muerta, como YPF, Vista Energy, Pan American Energy, Chevron, Shell, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y TotalEnergies.

La composición accionaria de la transportista también refleja su peso dentro del negocio energético. En su capital participan varias de las principales petroleras del país, entre ellas YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa Energía y Vista Energy.

El antecedente de Colonial Pipeline

La industria energética global ya registró casos en los que un ciberataque tuvo consecuencias operativas y económicas de gran escala. Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 2021, cuando un ataque de ransomware contra Colonial Pipeline, el mayor sistema de transporte de combustibles de Estados Unidos, obligó a suspender operaciones durante varios días.

La interrupción generó problemas de abastecimiento, compras de pánico en estaciones de servicio y una fuerte respuesta de las autoridades estadounidenses.

El caso argentino es diferente, porque Oldelval aseguró que el incidente quedó circunscripto a sistemas administrativos y que el transporte de petróleo nunca dejó de operar. De todos modos, el episodio funciona como advertencia para revisar protocolos de protección digital en infraestructura crítica.