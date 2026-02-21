Vaca Muerta impulsó récord en Neuquén: 610.000 barriles diarios de petróleo en enero

Neuquén inició 2026 con la mayor producción petrolera de su historia, impulsada por el desarrollo no convencional y el desempeño de áreas clave de Vaca Muerta.

El área estrella de YPF en no convencionales, Loma Campana, en la Cuenca Neuquina, corazón de Vaca Muerta.

Neuquén comenzó 2026 con un nuevo hito energético: en enero alcanzó una producción de 610.715 barriles diarios de petróleo , el nivel más alto registrado en su historia y una señal contundente del dinamismo que atraviesa Vaca Muerta.

El volumen representa un incremento del 1,57% respecto de diciembre de 2025 y un crecimiento interanual del 32,01%, consolidando la tendencia ascendente que viene mostrando la actividad hidrocarburífera en la provincia y reforzando su rol como principal polo energético del país.

El aumento mensual estuvo apalancado principalmente por la mayor producción en áreas estratégicas como La Calera, Loma La Lata – Sierra Barrosa, Fortín de Piedra, Mata Mora Norte y Aguada del Chañar, que registraron mejoras significativas en sus niveles de extracción.

En paralelo, la producción de gas alcanzó los 91,28 millones de metros cúbicos por día , lo que implicó un leve aumento del 0,52% frente a diciembre.

Aunque la comparación interanual marcó una variación negativa del 1,24%, la actividad se mantiene en niveles elevados gracias al aporte de bloques clave como Fortín de Piedra, Aguada de Castro, Río Neuquén, Loma La Lata – Sierra Barrosa y Sierra Chata.

El peso decisivo del no convencional

El desarrollo no convencional volvió a explicar la mayor parte del desempeño energético. En enero, el 97,02% del petróleo y el 90,44% del gas producidos en la provincia provinieron de este segmento, confirmando el rol central del shale en la expansión del sector.

Dentro de ese universo, el shale aportó el 79,75% del gas total, consolidándose como la tecnología dominante para sostener el crecimiento productivo.

Con estos resultados, Neuquén reafirmó la solidez de su modelo de desarrollo basado en inversión, eficiencia y aprovechamiento de recursos, al tiempo que consolida su liderazgo en la matriz hidrocarburífera argentina.

El inicio de año con cifras récord proyecta un 2026 de expansión sostenida, mayor integración productiva y nuevas oportunidades para el sector energético nacional, con Vaca Muerta como eje central del crecimiento.

RIGI hasta 2027 y con nuevos proyectos del upstream

La decisión de extender el RIGI hasta julio de 2027 no fue solo una prórroga administrativa. Fue una señal para el exterior. En un esquema pensado para inversiones que demandan miles de millones de dólares y plazos largos de ejecución, el tiempo es una variable clave. El Gobierno amplió esa ventana y, al mismo tiempo, ajustó el alcance del régimen para hacerlo más atractivo en algunos sectores clave.

El Decreto 105/2026 no solo prorrogó el plazo de adhesión al régimen por un año, sino que incorporó cambios relevantes. El más importante fue para el sector Oil & Gas. La exploración y explotación onshore quedó formalmente incluida en el RIGI con un umbral mínimo de inversión de u$s600 millones. Ese piso apunta indirectamente a desarrollos de escala en Vaca Muerta, especialmente en shale oil y gas. El mensaje es claro: el RIGI busca atraer proyectos de volumen, con impacto exportador concreto.