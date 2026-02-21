RIGI hasta 2027: los proyectos millonarios en marcha y las energéticas mejor posicionadas en la Bolsa

La extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por dos años y los cambios introducidos por el Decreto 105/2026 refuerzan el objetivo de atraer proyectos de gran escala, especialmente en el sector Oil & Gas.

La decisión de extender el RIGI hasta julio de 2027 no fue solo una prórroga administrativa. Fue una señal para el exterior . En un esquema pensado para inversiones que demandan miles de millones de dólares y plazos largos de ejecución, el tiempo es una variable clave. El Gobierno amplió esa ventana y, al mismo tiempo, ajustó el alcance del régimen para hacerlo más atractivo en algunos sectores clave.

El Decreto 105/2026 no solo prorrogó el plazo de adhesión al régimen por un año, sino que incorporó cambios relevantes . El más importante fue para el sector Oil & Gas. La exploración y explotación onshore quedó formalmente incluida en el RIGI con un umbral mínimo de inversión de u$s600 millones . Puede parecer un número arbitrario, pero ese piso apunta indirectamente a desarrollos de escala en Vaca Muerta , especialmente en shale oil y gas. El mensaje es claro: el RIGI busca atraer proyectos de volumen, con impacto exportador concreto .

En términos oficiales, ya son 10 los proyectos aprobados bajo el régimen y el monto total de inversiones ronda los u$s25.500 millones , según lo informado por el ministro Luis Caputo . Esa cifra funciona hoy como el piso tangible del RIGI. A partir de ahí, existe un pipeline en evaluación que suma varios miles de millones adicionales mediante otros 13 pendientes de aprobación y un conjunto de iniciativas que se rumorean que entrarán al RIGI , lo que podría ampliar sustancialmente la escala si se formalizan.

Si se ordena la foto por sectores, uno de los que más impacto tiene es el energético. En Río Negro , Vaca Muerta Sur implica inversiones que rondan los u$s3.000 millones para ampliar la infraestructura que conecta la producción de Neuquén con el puerto de Punta Colorada . El proyecto involucra a compañías locales como YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pluspetrol y Pampa Energía. Esta es una pieza muy relevante que ayuda a convertir la producción de barriles en la cuenca neuquina en exportaciones sostenidas.

A su vez, en la misma provincia, aparece el proyecto Southern Energy, el desarrollo de GNL en el Golfo de San Matías , impulsado por Pan American Energy y Golar LNG junto con Harbour Energy, YPF y Pampa Energía. La inversión inicial ya supera los u$s6.000 millones y podría escalar si se consolida una segunda fase . Más ambicioso aún es Argentina GNL, la iniciativa liderada por YPF junto con Eni y la recientemente incorporada XRG, representante de ANDOC, que conectará el gas de Vaca Muerta con el mercado global mediante la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) . Se espera que, en el agregado del proyecto, las inversiones oscilen en torno a los u$s50.000 millones a lo largo de varios años .

El gas también se fortalece con infraestructura. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de TGS tras adjudicarse la iniciativa privada, implica inversiones en torno a los u$s500 - u$s600 millones y permitirá sumar cerca de 14 MMm³/d de capacidad adicional hacia 2027. Es una obra que conecta la producción no convencional de gas en la cuenca neuquina con los principales centros de consumo y refuerza la base para futuros esquemas exportadores.

En términos de inversión, la lectura es clara. Las compañías con activos en Vaca Muerta y participación directa en estos proyectos son de las mejores posicionadas para capturar esta etapa de una Argentina exportadora de recursos estratégicos.

YPF sostiene un rol preponderante en la cuenca neuquina

En primer lugar, YPF sigue siendo uno de los nombres centrales para jugar el desarrollo del shale. El Proyecto 4x4 aceleró la rotación hacia activos no convencionales, mejoró el mix de producción y elevó la productividad, lo que la deja mejor parada tanto en escenarios de precios más desafiantes como si el Brent se mantuviera firme. Además, su rol en Vaca Muerta Sur y en Argentina GNL la ubica en el centro del nuevo esquema energético.

En la misma línea, Vista Energy complementa este escenario. De la mano de un crecimiento consistente en la producción no convencional y participación en proyectos como Vaca Muerta Sur, se apoya en la disciplina de costos y en una fuerte generación de caja.

Por su parte, Pampa Energía tiene la particularidad de combinar su negocio de upstream con el de generación eléctrica, lo que le da aún más seguridad a su negocio. También, tiene participación dentro del RIGI, ya que integra el consorcio del ducto hacia Punta Colorada y el proyecto de GNL de Southern Energy, lo que le permite capturar el potencial del shale mientras diversifica riesgos.

A su vez, TGS ofrece exposición directa al gas no convencional con contratos de largo plazo y expansión en la red de transporte. Es muy relevante que haya ganado la licitación para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, lo que refuerza su posicionamiento en el midstream.

En conjunto, YPF, Pampa, Vista y TGS representan nuestros top picks dentro del universo energético local. Todas muestran escala, mejoras estructurales en eficiencia y una posición competitiva clara para beneficiarse del proceso que el RIGI busca acelerar y de la consolidación de estos proyectos.

En fin, el RIGI es un gran paso para impulsar el crecimiento de Argentina. Con 10 proyectos ya aprobados y una hoja de ruta que empieza a tener volumen real, la extensión hasta 2027 confirma que la apuesta sigue en pie.

Analista de Research de PPI