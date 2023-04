Vaca Muerta: un encuentro sobre energía reunirá a los grandes jugadores del sector

Como se dijo, se trata de un evento organizado por la asociación empresaria que contará también con la participación de otros referentes del sector como Bob Dudley, presidente de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI, por su sigla en inglés) y ex presidente y director ejecutivo de BP y Roberto Murchison , Presidente de IDEA y de Grupo Murchison, quienes dialogarán en la apertura del evento.

La mirada sindical sobre las oportunidades de la industria energética también será eje de debate: lo abordarán Jorge Ávila, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut junto a Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables de Santa Cruz y Diputado Nacional. Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol hablará sobre “la oportunidad del petróleo y gas en Argentina: Vaca Muerta y convencional” junto a Ricardo Rodríguez, Presidente de Shell para Argentina, Chile y Uruguay. Gabriela Aguilar, Gerente General Argentina y Vice President de LATAM de Excelerate Energy, Hugo Eurnekian, CEO de CGC y Pablo Iuliano, CEO de YPF debatirán “la infraestructura como política de Estado: las inversiones necesarias en upstream, midstream y downstream”.

Por otro lado, habrá una ventana de oportunidad para preguntarle a los especialistas en energías alternativas qué piensan del presente y el futuro. Bernardo Andrews, CEO de Genneia conversará con Andrés Gismondi, Vicepresidente de Ventas LATAM en Vestas y será moderado por Pablo Ferrero, Director Ejecutivo de MSU Energy a propósito del tema “la infraestructura eléctrica en Argentina y la oportunidad de las energías renovables”.

El litio será una parte importantísima del encuentro. Se harán presentes Martín Pérez de Solay, Managing Director & CEO de Allkem Limited, Ignacio Celorrio, Presidente para América Latina de Lithium Americas Corp., Francisco Grosse, Gerente Sr de Desarrollo de Negocios de Transición Energética en Tecpetrol y Kamal Abi-Salloum, VP Hydrogen and CCS MENA at BP. Para el final, Mariano Bosch, Director de IDEA y Co-fundador y CEO de Adecoagro debatirá con Fernando Rodríguez Canedo, Director Ejecutivo de ADEFA y Martín Urdapilleta, Gerente General de Trafigura Argentina. El moderador será Enrique Humanes, Presidente de IDEA Rosario, ex CEO de Bunge Cono Sur y Director de Trafigura Argentina. Entre otros, el cierre estará a cargo de Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA y de Flavia Royon, Secretaria de Energía de la Nación.