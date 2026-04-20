Arpel 2026, la cumbre energética que definirá el mapa regional con foco en la geopolítica y Vaca Muerta

Buenos Aires se prepara para recibir la Conferencia Arpel 2026, de la Energy Report es media partner con una cobertura periodística especial. En la cumbre se discutirá cómo América Latina y el Caribe pueden capitalizar el reordenamiento global.

Más allá de los paneles técnicos, la Conferencia Arpel 2026 será un espacio de diálogo político de alto nivel. Energy Report es media partner del evento.

En un momento donde la energía se ha consolidado como el principal tablero de ajedrez del poder mundial, Buenos Aires se prepara para recibir la Conferencia Arpel 2026, de la Energy Report es media partner . Del 1° al 4 de junio , la ciudad será el epicentro de un debate que trasciende lo técnico: se discutirá cómo América Latina y el Caribe pueden capitalizar el reordenamiento global para transformarse en un garante de la seguridad energética internacional.

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Aunque el programa definitivo se encuentra en sus etapas finales de consolidación, la agenda preliminar ya promete una convocatoria sin precedentes, reuniendo a las figuras más influyentes del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

El programa preeliminar se destaca por una convocatoria de primer nivel, encabezada por figuras internacionales como Daniel Yergin , vicepresidente de S&P Global, y Horacio Marín , presidente y CEO de YPF.

La apertura institucional contará con la participación de Martín Terrado (COO de GeoPark y presidente de Arpel), Ernesto López Anadón (presidente del IAPG) y Andrés Rebolledo (secretario ejecutivo de OLACDE).

Asimismo, el panel de CEOs dedicado al petróleo reunirá a líderes regionales como Julio Friedmann (ENAP), Cecilia San Román (ANCAP), Andrés Cavallari (Raízen), Ricardo Hösel (Oldelval), Felipe Bayón (GeoPark) y Carlos Gilardone (Quintana Energy).

Por otro lado, los bloques técnicos y estratégicos contarán con especialistas de renombre para abordar el futuro de los recursos no convencionales y el gas.

En el panel de gas natural y LNG participarán Andrea Stegher (IGU), Santiago Martínez Tanoira (YPF), Juan Manuel Rojas (Promigas), Claudia Trichilo (TGS), Luz Stella Murgas (Naturgas), Tomás Delgado (TGP) y Horacio Pizarro (TGN).

Para el análisis específico de Vaca Muerta se sumarán Juan Manuel Ardito (YPF), Ricardo Ferreiro (Tecpetrol), Ricardo Digregorio (PAE) e Ignacio Mazariegos (GeoPark); mientras que el sector de refinación será analizado por expertos como Felipe Pérez (S&P Global), Mauricio Martín (YPF), Felipe Trujillo (Ecopetrol), Diego Mouriño (PAE-Axion), Alejandro Vago (Raízen), Alvaro Hillerns (ENAP), Fernando Plunkett (Trafigura) y Claudia Kalamar (ANCAP).

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Conferncia Arpel Arpel

Uno de los pilares más esperados de la conferencia Arpel (Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe) es el análisis de la geopolítica actual. Tras los cambios políticos en las principales potencias, especialmente bajo la óptica de una nueva administración en Estados Unidos, la industria se pregunta cómo impactarán estas políticas en el flujo de capitales hacia el Sur.

La discusión no solo se centrará en la oferta y la demanda, sino en cómo las tensiones en Europa y Medio Oriente obligan a mirar hacia América Latina como una zona de paz con recursos estratégicos. Expertos de centros de pensamiento líderes, como el Baker Institute de Rice University y el Institute of the Americas, aportarán una mirada crítica sobre los escenarios de negocio en un entorno marcado por la incertidumbre y la necesidad de resiliencia operativa.

Vaca Muerta: De activo local a motor global

El segmento dedicado a los recursos no convencionales ocupará un lugar de privilegio. Vaca Muerta ya no es una promesa, sino una realidad que está reconfigurando la balanza comercial de la región.

En este bloque, los principales operadores (encabezados por YPF, Tecpetrol, PAE y GeoPark) analizarán los hitos logrados en eficiencia y los cuellos de botella que aún restan superar.

El debate escalará hacia el futuro del Gas Natural Licuado (LNG). La región busca dejar de ser un consumidor para convertirse en un exportador neto.

Para ello, la conferencia contará con la visión de organismos internacionales como la International Gas Union (IGU) y empresas clave de la infraestructura de transporte como TGS, TGN, Promigas y Transportadora de Gas del Perú (TGP), quienes evaluarán los proyectos de licuefacción y las rutas de exportación hacia Asia y Europa.

Transformación Industrial y Transición Energética

La conferencia no eludirá los desafíos del Downstream. Los paneles dedicados a la refinación explorarán cómo las plantas actuales deben adaptarse a combustibles más limpios y procesos más eficientes.

Participarán representantes de las principales refinadoras integradas e independientes de la región, incluyendo a firmas como Raízen, Ecopetrol, ENAP, Trafigura y ANCAP, analizando la evolución de la demanda y la integración de biocombustibles.

Además, la agenda transversal del evento tocará temas de vanguardia tecnológica:

Inteligencia Artificial y Ciberseguridad: Cómo blindar la infraestructura crítica frente a las nuevas amenazas digitales.

Gestión de Riesgos Climáticos: La estrategia de las petroleras estatales y privadas para descarbonizar sus operaciones.

Offshore: El potencial de la exploración en aguas profundas como la nueva frontera energética en el Atlántico Sur.

Un foro de integración y gobernanza

Más allá de los paneles técnicos, la Conferencia Arpel 2026 será un espacio de diálogo político de alto nivel. Se espera la participación de ministros de energía de países como Bolivia y Surinam, junto a legisladores argentinos, para discutir marcos normativos que brinden seguridad jurídica a largo plazo.

El respaldo de las grandes asociaciones globales y regionales -como Ipieca, SPE International, IOGP, WPC Energy y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)- asegura que las conclusiones de este encuentro tengan eco en las principales capitales energéticas del mundo.

Si bien el programa oficial y el cronograma de disertantes están sujetos a confirmaciones finales, la magnitud de las instituciones involucradas asegura que esta edición de Arpel será el evento más trascendente de la década para la industria energética en América Latina.