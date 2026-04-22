Neuquén licita 15 áreas en Vaca Muerta y reordena activos entre privados

Las 15 áreas que saldrán al mercado en agosto forman parte del paquete de bloques reservados que administra GyP. Y autorizó la cesión de participaciones entre Pluspetrol e YPF en tres bloques clave.

Con GyP como articulador y un flujo creciente de inversiones en el radar, Neuquén busca consolidar un modelo basado en previsibilidad, asociación público-privada y escala productiva.

Neuquén vuelve a mover fichas en el tablero energético con una doble jugada que combina apertura a nuevas inversiones y reordenamiento de activos estratégicos. Por un lado, lanzará en agosto una licitación de 15 áreas hidrocarburíferas bajo la órbita de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Al mismo tiempo, autorizó la cesión de participaciones entre Pluspetrol e YPF en tres bloques clave de la cuenca.

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La iniciativa, confirmada por el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele , apunta a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el posicionamiento de la provincia como uno de los principales polos energéticos de América Latina.

Las 15 áreas que saldrán al mercado forman parte del paquete de bloques reservados que administra GyP, la herramienta clave del gobierno neuquino para asociarse con privados y canalizar inversiones. En esta primera etapa, la empresa provincial buscará atraer nuevos jugadores -especialmente independientes internacionales- con un esquema que combina conocimiento local, respaldo institucional y previsibilidad.

“GyP permite abrir oportunidades para nuevas empresas y acompañarlas con la fortaleza de una compañía provincial que está alineada con los objetivos estratégicos de Neuquén”, aseguró Medele.

El atractivo de los bloques no es menor: están ubicados en la ventana de líquidos, en zonas calientes como Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Plaza Huincul , rodeadas de desarrollos activos, con información geológica consolidada y acceso cercano a infraestructura. En la práctica, eso se traduce en menores riesgos exploratorios, reducción de costos y tiempos más cortos para entrar en producción.

El cronograma prevé la publicación de pliegos en mayo, un período de aproximadamente 90 días para la presentación de ofertas y la adjudicación antes de fin de año.

Interés internacional y rol de GyP

El movimiento se da en un contexto de creciente interés externo por la cuenca neuquina. Según el propio Medele, varias compañías independientes de Estados Unidos ya están mirando a Vaca Muerta como una oportunidad concreta de expansión frente al agotamiento de nuevas áreas en otras cuencas maduras.

En ese escenario, GyP funciona como un socio ancla: aporta continuidad institucional, conocimiento territorial y una lógica de desarrollo alineada con la estrategia provincial. El modelo neuquino —que combina participación estatal con inversión privada— se consolida así como uno de los principales diferenciales frente a otros destinos de inversión.

Reordenamiento de activos: YPF gana terreno

En paralelo, la provincia avanzó con la autorización para la cesión de participaciones en tres áreas hidrocarburíferas, en el marco de una reorganización entre Pluspetrol y YPF.

A través de los Decretos N° 0475, 0476 y 496, se aprobó la transferencia del 100% de la participación de Pluspetrol -equivalente al 50% de cada bloque- en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas.

Las dos primeras son concesiones de explotación convencional actualmente en producción, mientras que Las Tacanas se encuentra bajo la figura de Lote Bajo Evaluación con objetivos no convencionales. Con la operación formalizada, los tres activos quedarán bajo control total de YPF, lo que permitirá una gestión unificada y una mayor eficiencia en su desarrollo.

Desde el punto de vista técnico, Meseta Buena Esperanza abarca 303,71 km² y Aguada Villanueva 281 km², ambas con producción en curso. Las Tacanas, en tanto, cubre 411 km² y representa una apuesta a futuro dentro del segmento shale.

El proceso se enmarca dentro del régimen regulatorio vigente, que exige la autorización provincial para cualquier cesión de concesiones, garantizando el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y administrativos.

En conjunto, la licitación de nuevas áreas y la reorganización de activos reflejan una estrategia clara: acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, atraer capitales y optimizar la gestión de los recursos existentes.