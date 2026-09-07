Toyota Land Cruiser 300 se renueva en el país

El SUV más emblemático de la marca japonesa incorpora por primera vez una versión híbrida, se convierte en el Land Cruiser más potente de su historia y suma mejoras en diseño, tecnología y capacidades off-road.

La nueva Land Cruiser ya está en el país

El Toyota Land Cruiser 300 continúa su evolución global y llega al mercado argentino con una actualización clave: la incorporación de una nueva motorización híbrida que eleva su desempeño y marca un hito en la historia del modelo. La gama se ofrece en versiones VX HEV y GR-S , con configuraciones diferenciadas de equipamiento y enfoque de uso.

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La gran novedad es el sistema i-FORCE MAX , que combina un V6 naftero biturbo 3.5L con un motor eléctrico , asociado a una caja automática de 10 velocidades y tracción integral permanente.

El conjunto entrega 464 CV , convirtiéndose en el Land Cruiser más potente de la historia. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h , sin resignar capacidades todoterreno.

La versión GR-S mantiene el V6 turbodiésel de 304 CV y 700 Nm , con una puesta a punto específica de suspensión y dirección, orientada al uso off-road extremo.

El modelo incorpora un diseño más robusto y funcional, con mejoras en paragolpes, ópticas y ergonomía general. En el interior, adopta el concepto de “belleza funcional”, con materiales suaves al tacto y una disposición pensada para la conducción en todo tipo de terrenos.

Cuenta con capacidad para siete pasajeros, asientos calefaccionados y ventilados, climatización de cuatro zonas y un sistema multimedia de 12,3 pulgadas, acompañado por audio JBL de 14 parlantes.

La gran novedad es el sistema i-FORCE MAX, que combina un V6 naftero biturbo 3.5L con un motor eléctrico, asociado a una caja automática de 10 velocidades y tracción integral permanente.

La versión VX suma techo solar eléctrico y dos pantallas traseras de entretenimiento de 11,6 pulgadas.

Tecnología y seguridad

Incluye el paquete Toyota Safety Sense, con control de crucero adaptativo, pre-colisión frontal, mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

También agrega cámara 360°, monitor multi-terreno, sensores de estacionamiento y un completo paquete de asistencias activas. En seguridad pasiva incorpora 10 airbags.

Precios en la Argentina

Land Cruiser VX: u$s168.300

Land Cruiser GR-S: u$s168.300

Con esta actualización, el Land Cruiser 300 refuerza su posicionamiento como uno de los SUV más extremos y sofisticados del mercado, combinando potencia, tecnología híbrida y tradición off-road en un mismo producto.